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Развлечения обзор «Плакала в подушку и прощала людей»: Ольга Бузова сравнила себя с принцессой Дианой — чем они похожи?

«Плакала в подушку и прощала людей»: Ольга Бузова сравнила себя с принцессой Дианой — чем они похожи?

Телеведущая пустилась в философские рассуждения о любви и ненависти

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Оля считает, что ее не принимают также, как королевская семья не принимала Диану

Ольга Бузова сравнила себя с принцессой Дианой — неожиданное признание телеведущая сделала в эфире шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

— У нее тяжелая судьба, ее не принимали в королевской семье, но в ее сердце не было злости. Она с гордо поднятой головой принимала удары судьбы и любила людей, — охарактеризовала принцессу Ольга Бузова и добавила, что видит в этом сходство с самой собой, ведь ее тоже часто не любили и не принимали.

Телеведущая дала интервью Ляйсан Утяшевой

— Я не могла понять, почему я не злюсь, не мщу. Это же нормально: тебя обидели, ты отвечаешь. А я плакала в подушку и прощала людей, — поделилась Бузова.

Певица задалась вопросом: почему люди склонны осознанно обижать, оскорблять и причинять боль — ведь можно просто не любить, зачем разжигать ненависть.

Мир узнал об Ольге Бузовой благодаря проекту «Дом-2» — 18-летняя яркая блондинка появилась на площадке 15 мая 2004 года. Давайте вспомним, как изменилась Ольга за 20 лет на телевидении.

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