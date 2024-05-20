«Плакала в подушку и прощала людей»: Ольга Бузова сравнила себя с принцессой Дианой — чем они похожи?

— У нее тяжелая судьба, ее не принимали в королевской семье, но в ее сердце не было злости. Она с гордо поднятой головой принимала удары судьбы и любила людей, — охарактеризовала принцессу Ольга Бузова и добавила, что видит в этом сходство с самой собой, ведь ее тоже часто не любили и не принимали.