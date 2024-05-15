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Развлечения «Не знаю, как хватало здоровья»: смотрите, как изменилась Ольга Бузова за 20 лет на телевидении

«Не знаю, как хватало здоровья»: смотрите, как изменилась Ольга Бузова за 20 лет на телевидении

Из милой блондинки она превратилась в роковую брюнетку

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За эти годы красавица изменилась до неузнаваемости

15 мая 2004 года на телешоу «Дом-2» пришла новая участница — 18-летняя красотка Оля, которая сразу влюбила в себя миллионы зрителей. Тогда еще никто не подозревал, что стеснительная кудрявая блондинка станет главной звездой российской эстрады. В честь 20-летия Ольги Бузовой на телевидении вспоминаем тернистый путь звезды к славе.

Та самая блондинка из «Дома-2»

Ольга Бузова попала на «Дом-2» почти с самого начала проекта: девушка оказалась на Лобном месте на 11-й день проекта. Продюсер проекта Алексей Михайловский потом вспоминал, как вел будущую звезду на ее первые съемки.

— Когда Ольга в мае 2004 года приехала на поляну и должна была войти в периметр — я провожал ее к воротам телестройки, — рассказывал Алексей Михайловский, — Она кокетничала, прихорашивалась, глядя в мои зеркальные очки. И очень волновалась.

Ольга сразу понравилась зрителям — молодая красотка вела себя искренне и честно, а за ее отношения на проекте фанаты шоу переживали больше, чем за свои. Бузова почти сразу начала встречаться со Стасом Каримовым, покорив его своей легкостью в общении. Но влюбленность молодых быстро закончилась.

А вот с Романом Третьяковым Ольга встречалась под прицелом камер целых три года. Их отношения стали самыми крепкими за историю «Дома-2». Зрители называли влюбленных самой романтичной парой проекта. Но в восьмом сезоне Роман внезапно заявил, что «устал от аквариумной жизни» и покидает шоу. Молодой человек ждал, что Бузова пойдет за ним, но у девушки были другие планы.

Через несколько лет после ухода Романа Ольга Бузова заявила, что устала от проекта. Но продюсеры побоялись лишиться звезды из «Золотого состава» «Дома-2» и пригласили ее на роль ведущей. Так, в 2008 году, Бузова стала вести программу вместе с Собчак и Бородиной.

Начало славы и первая настоящая любовь

Еще до того как стать ведущей «Дома-2», Ольга Бузова появлялась в других проектах ТНТ: например, вместе со своим парнем вела ток шоу «Роман с Бузовой». Но после того как красотка встала между Собчак и Бородиной на Лобном месте, карьера звезды резко пошла в гору.

Ольга Бузова засветилась в шоу «Cosmopolitan. Видеоверсия», «Атака клоунов», «Ребенок-робот», «Битва экстрасенсов» и «Такси».

В это же время красавица пытается стать актрисой и снимается в одной из серий «Универа».

В конце нулевых Бузова открывает в себе и многие другие таланты: в ноябре 2008 года девушка начинает петь — ее ранние песни можно послушать в альбоме «Звезды Дом 2. Законы любви».

Также у звезды открывается литературный талант: Бузова выпускает сразу несколько книг. Первые две она пишет еще вместе с Романом Третьяковым — дилогия «Роман с Бузовой» раскрывает секреты счастливой любви. Третью книгу Ольга пишет уже сама — «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки» погружает читателя в тайны ухода за собой Бузовой, от макияжа и педикюра до упражнений и выбора одежды.

Такой раритет можно купить разве что с рук

В начале десятых Ольга Бузова играет в театре, гастролирует по России, выпускает несколько коллекций одежды, а еще — влюбляется по-настоящему. В 2012 году красавица становится женой футболиста Дмитрия Тарасова.

— Ничего, кроме него, не существовало, жизнь строилась от встречи до встречи. Не знаю, как нам хватало здоровья, — могли до 5 утра сидеть в кафе, а потом приезжать домой и еще до девяти утра говорить по телефону, — признавалась Ольга Бузова. — Никто не хотел повесить первым трубку, мы просто превратились во влюбленных подростков.

Казалось, что Ольга нашла идеального мужа. Пока в 2016 году фанаты не узнали правду: за красивой картинкой скрывался настоящий кошмар.

Скандальный развод и взлет карьеры

В 2016 году появились слухи, что Тарасов изменяет Бузовой, наплевательски обращается с ней и в целом ведет себя как настоящий тиран. В этом же году футболист развелся с Ольгой и выставил ее на улицу. Девушка не стала молчать — звезда принялась рассказывать всю правду об отношениях с экс-супругом в соцсетях, обвиняя его в рукоприкладстве, изменах и абьюзе.

Пока спортсмен оправдывался и отрицал обвинения, Ольга Бузова решила серьезно заняться музыкой: девушка сменила имидж, перекрасила волосы и записала свой первый хит — «Под звуки поцелуев».

Фанаты были в шоке, увидев Ольгу Бузову в новом образе

После оглушительного успеха песни девушка выпустила одноименный альбом и начала собирать целые стадионы фанатов. На волне успеха Бузова раскрутила свои соцсети — в 2018 году звезда оказалась на шестом месте в рейтинге Forbes «50 звезд шоу-бизнеса и спорта», а всего через два года стала самым популярным русским блогером.

Сегодня выросло целое поколение фанатов Ольги Бузовой, которые и не вспомнят ту блондинку на Лобном месте в «Доме-2». За двадцать лет на телевидении звезда пережила несколько волн успеха и до сих пор остается на пике популярности. Поздравляем Ольгу с карьерным юбилеем и продолжаем следить за ее успехами.

Какой образ Ольги Бузовой вам нравится больше?

Всегда больше нравилась Бузова-блондинка
Ольге намного лучше в новом образе
Бузова прекрасна в любом образе!
Мне еще тогда Бородина больше нравилась...
Я Ольга, пришла почитать ваши комментарии

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