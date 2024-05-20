Играет в хоккей и был молодежным мэром: замминистра промышленности Максим Останин сменил должность

Максим Останин уже работал в мэрии, к новой должности вице-мэра он приступил сегодня, 20 мая Источник: Максим Останин / Vk.com











Заместителя министра промышленности Максима Останина назначили на должность вице-мэра Новосибирска. Он занял место Геннадия Захарова. Распоряжение об этом подписал мэр Максим Кудрявцев.



— Перед новым вице-мэром стоят серьёзные задачи по формированию единой политики в сфере предпринимательства. Следует внедрять новые формы поддержки малого и среднего бизнеса, способствовать его дальнейшей интеграции в региональную экономику, — сообщил Максим Кудрявцев.

Останин будет курировать работу департамента организационно-контрольной работы мэрии, управление делами мэрии, управление по организационному обеспечению деятельности мэра, управления общественных связей, департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии.

Максим Останин — бывший заместитель министра промышленности Андрея Гончарова, начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Он родился в 1988 году в Новосибирске, окончил в 2011 году «Сибирскую академию госслужбы» по «юриспруденции». Спустя 4 года получил высшее образование в «Новосибирском государственном аграрном университете» по специальности «государственное и муниципальное управление».

Новый вице-мэр увлекается хоккеем, состоит в команде «Хоккей Новосибирска» как нападающий. С 2008 года неоднократно избирался и работал в должности молодежного мэра Новосибирска. Затем возглавлял отдел инноваций в управлении по делам молодежи региона. До августа 2013 года руководил агентством поддержки молодежных инициатив, некоторое время даже занимал пост в Росмолодежи. В 2014 году был помощником депутата. Затем продолжил карьеру в мэрии Новосибирска. В 2017 году стал начальником городского управления предпринимательства и инвестиционной политики.

Останин женат, у него есть ребенок. К работе в должности заместителя мэра он приступил сегодня, 20 мая.

Вице-мэр выдвигал свою кандидатуру на должность мэра, но спустя время сам отказался участвовать в борьбе. Эксперты называли его страхующим дублером для главного кандидата — Максима Кудрявцева.

Ранее на месте Останина работал Геннадий Захаров, он уволился из мэрии 6 мая.



Недавно стало известно о том, что Анна Терешкова уходит из мэрии Новосибирска, она написала об этом в своем телеграм-канале. Сейчас новый мэр активно меняет команду. Например, 8 мая он уволил начальника департамента земельных отношений, а до этого еще двух начальников организации муниципальной работы: Сергея Кудрявцева и Анну Миронову. Также пост решил покинуть глава Центрального округа Новосибирска, Сергей Канунников сообщил, что уходит на пенсию.

Со своей должности ушел и Александр Горнштейн, возглавлявший департамент связи и информатизации.

Новые назначения в команде мэра также есть, например, Евгений Попантонопуло стал вице-мэром Новосибирска и занял место Артема Скатова. Пост начальника департамента организационно-контрольной работы заняла помощница Кудрявцева из правительства Ксения Антонова.