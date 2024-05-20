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Весна подробности «Погода не сломила»: новосибирцев удивил школьник на самокате, рассекающий по затопленной парковке — видео

«Погода не сломила»: новосибирцев удивил школьник на самокате, рассекающий по затопленной парковке — видео

Видео сняли на одной из улиц города во время сильного ливня

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На видеозаписи мальчик катается на самокате по полностью затопленному асфальту

Новосибирцы сняли на видео мальчика, который катался на самокате по одной из парковок города, полностью затопленной после дождя. Ребенка не смутила глубина воды по колено. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Этого сурового сибирского паренька никакая погода не сломила, — написал автор видеоролика.

Мальчик не испугался большую лужу

На видеозаписи мальчик катается на самокате по полностью затопленному асфальту. Ребенка не смущает, что воды ему выше, чем по щиколотку при условии, что он стоит на самокате. Судя по местности, все произошло в районе «Сибирского молла».

Если вы знаете мальчика с видео, свяжитесь с редакцией НГС
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Ранее НГС писал о том, что на Новосибирск обрушился мощный ливень с градом. Улицы города мгновенно затопило, также водой залило некоторые квартиры сибиряков.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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Ливень Град Лужи Самокат Затопление Улицы
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