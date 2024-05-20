«Погода не сломила»: новосибирцев удивил школьник на самокате, рассекающий по затопленной парковке — видео

Новосибирцы сняли на видео мальчика, который катался на самокате по одной из парковок города, полностью затопленной после дождя. Ребенка не смутила глубина воды по колено. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Этого сурового сибирского паренька никакая погода не сломила, — написал автор видеоролика.
На видеозаписи мальчик катается на самокате по полностью затопленному асфальту. Ребенка не смущает, что воды ему выше, чем по щиколотку при условии, что он стоит на самокате. Судя по местности, все произошло в районе «Сибирского молла».
Ранее НГС писал о том, что на Новосибирск обрушился мощный ливень с градом. Улицы города мгновенно затопило, также водой залило некоторые квартиры сибиряков.
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