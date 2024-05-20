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Животные Дикие лисицы продолжат выходить к жителям Новосибирска — в Минприроды объяснили с чем это связанно

Дикие лисицы продолжат выходить к жителям Новосибирска — в Минприроды объяснили с чем это связанно

С начала года уже трех лисиц заметили в городе

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В том, что животные выходят к людям угрозы нет

Расширение городов и населенных пунктов вынуждает диких лисиц выходить к людям в поисках пропитания. Об этом НГС сообщили в региональном Минприроды.

— Это все обусловлено миграцией по естественной среде, потому что расстраивается город, населенные пункты растут, приближаются к лесным массивам, ведется строительство на бывших землях сельхозназначения, которые вплотную располагаются порой вблизи лесного фонда. Поэтому в целом если мы говорим о животных и не видим угрозы жизни и здоровью, то меры по регулированию численности не требуются, — пояснили в министерстве.

Жители Новосибирска регулярно делятся видео с лисицами, которые выходят к людям. На этот раз дикого животного встретили в Юго-Западном жилмассиве. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

— Всего за год именно в Новосибирске зарегистрировано три случая по лисам, включая этот, — отметили в Минприроды.

Ранее дикая лиса вышла к людям в микрорайоне «Чистая Слобода». Нежданную гостью сняли на видео.

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Лиса Минприроды Новосибирской области Новосибирск
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