Дикие лисицы продолжат выходить к жителям Новосибирска — в Минприроды объяснили с чем это связанно

Расширение городов и населенных пунктов вынуждает диких лисиц выходить к людям в поисках пропитания. Об этом НГС сообщили в региональном Минприроды.
— Это все обусловлено миграцией по естественной среде, потому что расстраивается город, населенные пункты растут, приближаются к лесным массивам, ведется строительство на бывших землях сельхозназначения, которые вплотную располагаются порой вблизи лесного фонда. Поэтому в целом если мы говорим о животных и не видим угрозы жизни и здоровью, то меры по регулированию численности не требуются, — пояснили в министерстве.
Жители Новосибирска регулярно делятся видео с лисицами, которые выходят к людям. На этот раз дикого животного встретили в Юго-Западном жилмассиве. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
— Всего за год именно в Новосибирске зарегистрировано три случая по лисам, включая этот, — отметили в Минприроды.
Ранее дикая лиса вышла к людям в микрорайоне «Чистая Слобода». Нежданную гостью сняли на видео.