Дикие лисицы продолжат выходить к жителям Новосибирска — в Минприроды объяснили с чем это связанно

Расширение городов и населенных пунктов вынуждает диких лисиц выходить к людям в поисках пропитания. Об этом НГС сообщили в региональном Минприроды.

— Это все обусловлено миграцией по естественной среде, потому что расстраивается город, населенные пункты растут, приближаются к лесным массивам, ведется строительство на бывших землях сельхозназначения, которые вплотную располагаются порой вблизи лесного фонда. Поэтому в целом если мы говорим о животных и не видим угрозы жизни и здоровью, то меры по регулированию численности не требуются, — пояснили в министерстве.