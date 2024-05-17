Позволила подойти ближе: лиса вышла к людям на «Чистой Слободе» — видео

Жители микрорайона «Чистая Слобода» сняли на видео дикую лису. Кадры опубликованы в сообществе «Наш дом Слобода» в социальной сети «Вконтакте».
Как пишет автор поста, видео было снято в четверг, 16 мая, у домов на улице Ивана Севастьянова. Хищник в поисках пропитания бегал около мусорных контейнеров.
— Не ощущая угрозы от местных жителей лиса позволила подойти к ней ближе и снять ее на камеру телефона, — говорится в сообщении в паблике.
Автор поста написал, что не стоит пытаться погладить дикую лису, а постоянное подкармливание животного не принесет ему пользу во время пребывания в дикой природе.
В пресс-службе Минприроды Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация о лисе направлена в управление охраны животного мира. Более подробный комментарий в ведомстве пообещали предоставить позже.
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