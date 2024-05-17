Позволила подойти ближе: лиса вышла к людям на «Чистой Слободе» — видео

Лису заметили 16 мая Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU, «Наш дом Слобода», vk.com











Жители микрорайона «Чистая Слобода» сняли на видео дикую лису. Кадры опубликованы в сообществе «Наш дом Слобода» в социальной сети «Вконтакте».



Как пишет автор поста, видео было снято в четверг, 16 мая, у домов на улице Ивана Севастьянова. Хищник в поисках пропитания бегал около мусорных контейнеров.

Источник: «Наш дом Слобода», vk.com

— Не ощущая угрозы от местных жителей лиса позволила подойти к ней ближе и снять ее на камеру телефона, — говорится в сообщении в паблике.



Автор поста написал, что не стоит пытаться погладить дикую лису, а постоянное подкармливание животного не принесет ему пользу во время пребывания в дикой природе.



В пресс-службе Минприроды Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация о лисе направлена в управление охраны животного мира. Более подробный комментарий в ведомстве пообещали предоставить позже.

