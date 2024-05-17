НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

ясная погода, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

ю-в.

 755мм 76%
Подробнее
0 Пробки
USD 90,92
EUR 98,90
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Под Новосибирском домашний тиран зарезал жену

Выбираем лучший бизнес вместе
Убийство матери при детях
Что с выпускными
Убытки ОРЦ за 8 миллиардов
Делают город круче
Гаражи-квартиры
Врачи о главных проблемах
Как живут возле горящей свалки
НГС в Telegram
Животные Позволила подойти ближе: лиса вышла к людям на «Чистой Слободе» — видео

Позволила подойти ближе: лиса вышла к людям на «Чистой Слободе» — видео

Хищница искала пропитание у мусорных контейнеров

801
5 комментариев
Лису заметили 16 мая

Жители микрорайона «Чистая Слобода» сняли на видео дикую лису. Кадры опубликованы в сообществе «Наш дом Слобода» в социальной сети «Вконтакте».

Как пишет автор поста, видео было снято в четверг, 16 мая, у домов на улице Ивана Севастьянова. Хищник в поисках пропитания бегал около мусорных контейнеров.

— Не ощущая угрозы от местных жителей лиса позволила подойти к ней ближе и снять ее на камеру телефона, — говорится в сообщении в паблике.

Автор поста написал, что не стоит пытаться погладить дикую лису, а постоянное подкармливание животного не принесет ему пользу во время пребывания в дикой природе.

В пресс-службе Минприроды Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация о лисе направлена в управление охраны животного мира. Более подробный комментарий в ведомстве пообещали предоставить позже.

В конце марта в новосибирском Академгородке пропал домашний лис Яшка. Животное настолько ручное, что его можно взять на ручки.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Чистая слобода Лисы в городе
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,  35

Maksim,  49

Marina,  48

Алик,  38

Сергей,  28

sfsg889,  38

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление