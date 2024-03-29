Можно взять на ручки: в Новосибирске ищут сбежавшего домашнего лиса Яшку — видео

Яшка живет в семье Натальи уже три года Источник: Читательница НГС Наталья











В Новосибирске третьи сутки ищут пропавшего домашнего лиса Яшку. Информацией о пропаже хищника с НГС поделилась читательница Наталья.



Девушка рассказала, что Яшка живет в уличном вольере в Академгородке, в поселке Ложок, в коттеджном поселке «Горки Академпарка»



— У вольера стоит деревянное ограждение — он прогрыз эту толстую доску, видимо, весна подействовала, и убежал, — рассказа НГС Наталья.



Источник: Читательница НГС Наталья

Яшка сбегал и раньше, но обычно его находили у соседей. Лис очень дружелюбный и откликается на имя. В этот раз ситуация иная — Яшку ищут уже третьи сутки, он исчез утром в среду, 27 марта.



— Сегодня мне отписали, что видели утром в Ельцовке, то есть он из Академгородка прошел аж до Ельцовки. Вероятность, что он вернется домой — крайне низкая. Если кто-то его увидит, то можно прикормить чем угодно — куском мяса, хлеба или сыра. Он прямо к руке пойдет, можно на ручки взять, мне позвонить — мы сразу заберем, — попросила новосибирцев Наталья.



Яшка живет в семье девушки три года. Он— «воспитанник» Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН), таких лис называют «Беляевскими». Яшка должен был лететь жить в Питер, в США, но оказалось, что лис боится замкнутых пространств, поэтому самолетом отправить его было нельзя.



Если вы встретите лиса, то позвоните по номеру его владелицы — 8–913–797–0757.

