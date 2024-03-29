«Для самки я соперница»: сибирячка приручила двух черных волков — смотрим, как они дают ей жару и уживаются с котом и страусом

Марина обожает своих подопечных, и ей даже удается их дрессировать Источник: Ольга Бурмистрова











Марина Алексеева исполнила мечту детства — завела двух волков и держит их на территории своего коттеджа под Новосибирском. И судя по тому, насколько быстро растут животные, уже в самое ближайшее время она сможет ездить на волке, как Иван Царевич. Рам и Ведьма дают жару и хозяйке, и рабочим: носятся, словно торпеды, угощаются цыплятами и проверяют на прочность Марину.

Мы приехали в гости к Марине и сняли на видео ее питомцев.

Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

«Видимо, сложности люблю»

У Марины Алексеевой много животных — есть страус Семен Семенович, лошади, бенгальская кошка, а в прошлом году появились два черных комочка. Женщина привезла канадских черных волчат домой, когда им было всего три недели. У волчицы специально забрали детенышей так рано.

— Нужно с ними спать, выкармливать из соски, много общаться, потом приглашать гостей, чтобы в этот период они привыкали к самым разным запахам и были социализированы, — подходит к вольеру Марина. — Когда они глаза открывают, то видят вокруг не волков, а людей. Так люди становятся дня них своими, своей стаей.

Рам очень рад гостям, пытается облизнуть, преодолеть прутья клетки, а Ведьма сразу же прячется в домик. Самка осторожнее. О своих питомцах Марина рассказывает очень охотно. О волках мечтала с детства, начитавшись сказок.

— Это еще со сказки про Ивана Царевича и серого волка. Когда он там как сел на волка и поскакал. Я выбрала черного канадского волка, — смеется женщина. — Видимо, сложности люблю. Дрессировке они не особо поддаются.

Но Рам уже выучил одну команду — «Дай лапу!» За прекрасное исполнение получает цыпленка.

Вот такой любопытный нос у Рама Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Волчата стоят от 100 тысяч рублей. Марина хочет получить щенков от своей пары, но это возможно не раньше, чем через три года. У волчиц половозрелость наступает значительно позже, чем у собак, но и живут они в неволе дольше — до 25–30 лет.

— Для самки я всё равно соперница. Волчицы о-о-очень ревнивые, — пытается позвать Ведьму ее хозяйка. — Сейчас весна, не знаю, как будет. Если забросить социализацию, то волки могут замкнуться и стать как дикие животные. Я настраивалась долго. Зверь дикий, зверь страшный. Все сознаются, когда приходят, что: «Нет, я гладить не буду, я боюсь».

В воспитании волчат Марине помогала лайка — гибрид с волком. Но общение со щенком и волчонком должно быть разным.

— Они общаются больше телом. Это совсем другие звери. Лайка начала их воспитывать по-своему, по-собачьи. А так как они уже поняли, когда подросли, что могут с ней справиться, то начали показывать себя. Раз ей сказали по-своему, телом, что вот не надо нас трогать. Два сказали, она не поняла и давай их дальше рвать, как рабочая охотничья собака. Тогда они вдвоем ее просто чуть не убили.

Лайка жива и здорова. Марина вовремя вмешалась, но теперь волки живут своей небольшой стаей в отдельном вольере.

Сколько стоит содержать волка

Рам весит уже больше 60 килограммов. Его дед был 90 килограммов Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Обучать волков командам очень трудно. Пищевое подкрепление, как с собаками, здесь не работает. В дикой природе животные могут не есть неделями, а в неволе оказались достаточно привередливыми.

— Мясом кормим. Но у нас так — сегодня говядину мы будем, завтра уже нет. Вот цыплят покупаем, яйца, кашу. Курицу очень любят, от нее не отказываются, — улыбается Марина.

Она добавила, что в содержании волки ей обходятся дешевле, чем собаки. Марина покупает обрезь по 100 рублей за килограмм. На одно животное уходит в среднем три тысячи рублей в месяц.

Будку волки, особенно Ведьма, используют, только чтобы прятаться. По природе животное достаточно трусливо, но если чувствует угрозу в сторону Марины, то за стаю будет биться до последней капли крови. Рам и Ведьма очень радуются снегу и стараются спать именно на нем, свернувшись калачиком и спрятав нос в пушистый хвост.

Волки носятся, как торпеды Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Мы с видеооператором оказались очень смелыми. Я даже чесала Раму пузико. Но если дать слабину и показать свой страх, то волков это только раззадорит.



— Играючи могут и лапами поцарапать. Они прикусывают, не больно, но для них вот это важный контакт. Лицо обязательно оближут. У них это всё в природе заложено. В своей стае все друг друга облизывают, — Марина гладит Рима по спинке. — Они чувствуют, когда человек боится, и начинают вот такой троллинг: «Я тебя укушу, я тебя потяну, а если ты еще и пищишь, то вообще замечательная игрушка».

Волки ведут себя совсем не так, как собаки. Марина отмечает, что ей каждый раз приходится придумывать что-то новое и подстраиваться.

— Волчата как прищепки — постоянно ходят с открытым ртом и кусаются. Все штаны порванные, всё порванное. Их только прижимать, как делает волчица, тогда что-то понимать начинают, — отметила Марина.

Марина живет в коттеджном поселке и гуляет с волками только на поводках и там, где нет людей. Может отпустить их побегать во внутреннем дворе.

Соседи говорят: «Ой, какая собачка, как на волка похожа»

Обратите внимание, какие у Рама лапы Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Рам уже весит под 60 килограммов, и расти ему еще есть куда, его дед достиг веса 90 килограммов. Марина говорит, что волки могут обижаться и согласны только на общение на равных.

— Берешь и просто любишь их. Волк отвечает тем же. Тут нет такого, что кто-то главный. Какого-то повиновения, послушания, как у собаки, не будет. Это именно сожительство. Ты для него друг — не главный и не старший, — объяснила Марина.

Рам любит играть с хозяйкой. Ведьма не жалует чужаков, поэтому близко не подходила Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Пока мы беседовали, волки успели вдоволь набегаться и нисколько не устали. Рам вспомнил, что с людьми играть тоже весело.



— Соседи говорят: «Ой, какая собачка, как на волка похожа», — схватила Рама хозяйка.

Сейчас Марина занимается воспитанием своих питомцев и ждет, когда появится возможность потискать волчат.

У Марины есть не только волки, но лошади, а также страус Семен Семенович Источник: Антон Дигаев / NGS.RU









