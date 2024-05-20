Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах и насилии. В списке пострадавших — 16 женщин

67-летнего иллюзиониста Дэвида Копперфильда 16 женщин обвиняют в домогательствах и изнасиловании. Они уверяют: всё происходило с конца 1980-х до 2014 года. В то время большинство из них были несовершеннолетними. Три женщины уверены, что маг накачал их наркотиками и изнасиловал, четверо говорят, что Копперфильд распускал руки во время выступлений.

— Я училась в средней школе, так что всё еще была несовершеннолетней. Я вышла на сцену, и он держал меня за руку. Потом обнял меня за талию и встал позади, обхватив меня руками. А потом он провел как бы между моими ногами сзади и погладил выше, — рассказала Оливия изданию The Guardian.

