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Страна и мир Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах и насилии. В списке пострадавших — 16 женщин

Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах и насилии. В списке пострадавших — 16 женщин

Они уверяют, что фокусник и на сцене распускал руки

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67-летнего иллюзиониста Дэвида Копперфильда 16 женщин обвиняют в домогательствах и изнасиловании. Они уверяют: всё происходило с конца 1980-х до 2014 года. В то время большинство из них были несовершеннолетними. Три женщины уверены, что маг накачал их наркотиками и изнасиловал, четверо говорят, что Копперфильд распускал руки во время выступлений.

— Я училась в средней школе, так что всё еще была несовершеннолетней. Я вышла на сцену, и он держал меня за руку. Потом обнял меня за талию и встал позади, обхватив меня руками. А потом он провел как бы между моими ногами сзади и погладил выше, — рассказала Оливия изданию The Guardian.

Сам же иллюзионист все обвинения отрицает. А его адвокаты уверяют: Дэвид никогда не позволял себе неподобающее поведение, особенно в отношении несовершеннолетних.

В каких еще скандалах был замешан Копперфильд и как живет богатейший фокусник — смотрите в видео выше.

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