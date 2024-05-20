Мечта садовода: на Новосибирск нахлынет тепло с дождями — погода окажется хороша для дачников

В такую погоду на дачах все будет активно расти Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До середины недели в Новосибирске будет тепло, но не обойдется без дождей. По прогнозу синоптиков, погода может благоприятно повлиять на дачные посадки. Об этом 20 мая НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.



— Кто посадил, у того сейчас все будет активно расти. В принципе для садоводов, думаю, благоприятная погода, — считает специалист.



По информации на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, ночью 21 мая в Новосибирске ожидается температура в +9…+11 градусов, которая будет сопровождаться кратковременными осадками. Днем потеплеет до +20…+22 градусов — будет облачно с прояснениями.



Ночью 22 мая в Новосибирске вероятны +10…+12 градусов. Днем ожидаются +17…+19 градусов с небольшим дождем.



В ночь на четверг, 23 мая температура достигнет +9…+11 градусов, а днем +21…+23 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.



На все три дня прогнозируют юго-западный ветер.



Ранее НГС изучил прогнозы интернет-сервисов и узнал, какая погода ждет новосибирцев в июне.