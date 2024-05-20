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Происшествия В Новосибирской области пропали три девочки — они сбежали из детского дома

В Новосибирской области пропали три девочки — они сбежали из детского дома

Их ищут уже шесть дней

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Школьницы ушли в ночь с 14 на 15 мая

В Тогучинском районе Новосибирской области пропали три школьницы: 13-летняя Вера Денисенко, 15-летняя Виктория Козлова и 15-летняя Любовь Денисенко. Как сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», девочки пропали в ночь с 14 на 15 мая.

— Заявка на поиск подростков поступила в отряд сегодня, 20 мая. Девочки самовольно покинули специализированное учреждение в селе Киик Тогучинского района, — пояснили в «ЛизаАлерт».

Школьницы пропали в Тогучинском районе

Приметы Веры Денисенко: рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза голубые. В день пропажи была одета в кофту, куртку и черные брюки.

Приметы Виктории Козловой: рост — 160 сантиметров, нормального телосложения. Волосы темно-русые, глаза карие. В день пропажи была одета в черную кофту и черные брюки.

Приметы Любви Денисенко: рост — 155 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, глаза голубые. В день пропажи была одета в куртку болотного цвета и черные брюки.

По данным сайта администрации Тогучинского района в селе Киик находится «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Корреспондент НГС попытался связаться с руководством учреждения, но на звонки журналиста никто не ответил.

В пресс-службе регионального МВД пояснили, что уточняют информацию.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или по номеру 112.

Ранее в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он оказался в Новосибирской области.

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