В Кузбассе завершили поиски пропавшего 15-летнего мальчика — он оказался в Новосибирской области

В Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Подросток исчез несколько дней назад в Новокузнецке.
О местонахождении сибиряка было неизвестно с 11 января, подростка искали в соседних регионах, в том числе в Новосибирской области. Накануне поисковой отряд «ЛизаАлерт» в Кузбассе сообщил, что мальчика нашли живым.
Как рассказали НГС в пресс-службе поискового отряда, подросток находился в Новосибирской области, а затем вернулся в Кемеровскую область.
— Мальчик оказался в Новосибирской области, поддерживал связь с одним из родственников. В дальнейшем самостоятельно вернулся в Кемеровскую область, — уточнили специалисты.
В начале января стало известно, что в Москве пропал мужчина, который приехал в город из Новосибирской области. Сибиряк исчез 26 декабря 2023 года.