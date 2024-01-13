В Кузбассе завершили поиски пропавшего 15-летнего мальчика — он оказался в Новосибирской области

В Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Подросток исчез несколько дней назад в Новокузнецке.

О местонахождении сибиряка было неизвестно с 11 января, подростка искали в соседних регионах, в том числе в Новосибирской области. Накануне поисковой отряд «ЛизаАлерт» в Кузбассе сообщил, что мальчика нашли живым.

