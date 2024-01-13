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В Кузбассе завершили поиски пропавшего 15-летнего мальчика — он оказался в Новосибирской области

Подросток пропал в Новокузнецке

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Местонахождение сибиряка было неизвестно с 11 января

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В Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Подросток исчез несколько дней назад в Новокузнецке.

О местонахождении сибиряка было неизвестно с 11 января, подростка искали в соседних регионах, в том числе в Новосибирской области. Накануне поисковой отряд «ЛизаАлерт» в Кузбассе сообщил, что мальчика нашли живым.

Как рассказали НГС в пресс-службе поискового отряда, подросток находился в Новосибирской области, а затем вернулся в Кемеровскую область.

— Мальчик оказался в Новосибирской области, поддерживал связь с одним из родственников. В дальнейшем самостоятельно вернулся в Кемеровскую область, — уточнили специалисты.

В начале января стало известно, что в Москве пропал мужчина, который приехал в город из Новосибирской области. Сибиряк исчез 26 декабря 2023 года.

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