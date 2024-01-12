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В Новосибирске волонтеры ищут 15-летнего подростка

Мальчик пропал в Новокузнецке, но может находиться в другом регионе

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О местонахождении подростка неизвестно с 11 января

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В Новосибирске ищут 15-летнего подростка, он пропал 11 января. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Как отмечают поисковики, Кирилл Вуд-Вуд исчез в Новокузнецке, но может находиться в другом регионе, в том числе в Новосибирской области. Кирилл ростом 180 см, нормального телосложения, у мальчика черные волосы, глаза голубые. Был одет в оранжевый пуховик с капюшоном, голубы джинсы и черные брюки. С собой подросток взял черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, сообщите об этом по номеру 112 или 8 (800) 800–54–52.

Недавно в Кировском районе Новосибирска пропала 14-летняя Анна Хаустова.

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