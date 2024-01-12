В Новосибирске волонтеры ищут 15-летнего подростка

В Новосибирске ищут 15-летнего подростка, он пропал 11 января. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Как отмечают поисковики, Кирилл Вуд-Вуд исчез в Новокузнецке, но может находиться в другом регионе, в том числе в Новосибирской области. Кирилл ростом 180 см, нормального телосложения, у мальчика черные волосы, глаза голубые. Был одет в оранжевый пуховик с капюшоном, голубы джинсы и черные брюки. С собой подросток взял черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, сообщите об этом по номеру 112 или 8 (800) 800–54–52.
Недавно в Кировском районе Новосибирска пропала 14-летняя Анна Хаустова.