14-летняя девочка пропала в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска пропала 14-летняя Анна Хаустова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение девочки неизвестно с 9 января.
Приметы Анны: рост — 167 сантиметров, нормального телосложения. Волосы темно-каштановые, короткая стрижка, глаза черные. В день пропажи была одета в светло-зеленую куртку с капюшоном, серо-сиреневую толстовку с капюшоном, темно-синие брюки, черные ботинки, черную вязаную шапку. С собой у девушки были черный рюкзак и черные наушники.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
Недавно в Калининском районе по пути в школу пропал 8-летний мальчик. Позже ребенка нашли живым.