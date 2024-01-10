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14-летняя девочка пропала в Новосибирске

Ее местонахождение неизвестно с 9 января

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С собой у школьницы были рюкзак и наушники

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В Кировском районе Новосибирска пропала 14-летняя Анна Хаустова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение девочки неизвестно с 9 января.

Приметы Анны: рост — 167 сантиметров, нормального телосложения. Волосы темно-каштановые, короткая стрижка, глаза черные. В день пропажи была одета в светло-зеленую куртку с капюшоном, серо-сиреневую толстовку с капюшоном, темно-синие брюки, черные ботинки, черную вязаную шапку. С собой у девушки были черный рюкзак и черные наушники.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Недавно в Калининском районе по пути в школу пропал 8-летний мальчик. Позже ребенка нашли живым.

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