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8-летний мальчик пропал по пути в школу в Новосибирске

Ребенок был в Калининском районе

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Эльдар Амадалиев пропал сегодня, 27 сентября

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По пути в школу пропал 8-летний мальчик в Калининском районе Новосибирска. Эльдар Амадалиев с собой нес черный рюкзак и черный рюкзачок со сменной обувью.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже ребёнка. Мальчик пропал сегодня, 27 сентября по пути в школу. Отрядом идёт активное распространение ориентировки в Сети, выполняются автономные задачи, — объяснили корреспонденту НГС в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Новосибирской области.

Он был одет в ярко-синюю куртку, темно-синие брюки, белую рубашку, синюю шапку, темно-синие кроссовки.

Если вы что-то знаете о мальчике, свяжитесь с волонтерами по номеру 8–800–700–54–52 или позвоните в 112.

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