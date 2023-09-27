8-летний мальчик пропал по пути в школу в Новосибирске

По пути в школу пропал 8-летний мальчик в Калининском районе Новосибирска. Эльдар Амадалиев с собой нес черный рюкзак и черный рюкзачок со сменной обувью.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже ребёнка. Мальчик пропал сегодня, 27 сентября по пути в школу. Отрядом идёт активное распространение ориентировки в Сети, выполняются автономные задачи, — объяснили корреспонденту НГС в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Новосибирской области.