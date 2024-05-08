Наследие ОПГ. Где жили известные бандиты Новосибирска — разглядываем гигантские замки и квартиры с криминальным душком

На этот коттедж показывают местные жители — когда-то здесь жил криминальный авторитет Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В 1990-е и нулевые в Новосибирске, как и во многих других городах России, случился разгул криминала. На память о тех лихих временах нам остались аллеи лидеров ОПГ, похороненных на городских кладбищах, и насыщенные криминальные сводки. Но есть и еще кое-что — речь о недвижимости, которой обзаводились лидеры и участники преступных группировок. Так в городе появились причудливые замки с башенками и квартиры с помпезной обстановкой. Спустя 20 лет эти памятники шику то и дело появляются в продаже. НГС рассказывает всё, что известно о таких домах и их владельцах.



Экстравагантный замок одного из «первомайских»

На пересечении улиц Лесной и Садовой в поселке Кольцово уже более 25 лет возвышается самый настоящий замок из серого камня. Его крыша — это купол, по периметру которого расположены четыре башенки с отверстиями-амбразурами. Дом окружен высоким забором, как какой-нибудь охраняемый режимный объект. И это неспроста.

Так выглядит крепость одного из «первомайских» Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











Как выяснил НГС, особняк даже обстреливали из гранатомета. Всё дело в том, что его владелец, живший тут в середине 90-х, — криминальный авторитет и один из участников ОПГ «Первомайские» Игорь Шуляков по кличке «Хипарь».



Свое прозвище авторитет получил из-за необычного чувства стиля. В 90-е Игорь Шуляков жил на широкую ногу: отстроил этот коттедж, куда повесил фамильный герб, заказал себе дворянский титул в Италии, владел несколькими казино (одно из них даже назвал в честь себя — «Князь Игорь») и, конечно, участвовал в дележке власти. Последнее и сгубило авторитета: он скончался в 1998 году на Алтае после автоматной очереди в живот. Следствие установило заказчиков: ими оказались руководители спортивного клуба «Первомаец», где, по слухам, воспитывался молодняк для группировки. Один из заказчиков получил 12 лет колонии, второй был освобожден в зале суда.

Примечательный домик расположен на пересечении улиц Лесная и Садовая. Из четырех башенок открывается обзор на 360 градусов Источник: АА / yandex.maps.ru











Сегодня особняк, как говорят местные жители, законсервирован, и в нем никто не живет. В выписках из ЕГРН первой собственницей значится Вероника Игоревна Шулякова. Сейчас девушка, судя по соцсетям, живет в Торонто.



Коттедж «первого магната на деревне» из «ленинских»

Менее помпезный дом нашелся в Западном микрорайоне — в 1-м переулке Халтурина. Вокруг обычные одноэтажные деревянные избушки, а над ними возвышается роскошный по меркам 90-х кирпичный особняк. Как рассказывали местные жительницы, которые в 90-е годы проживали здесь же, в Западном микрорайоне, первый дом построил Виктор Аракчеев — один из участников ОПГ «Ленинские».

Над крышами деревянных домиков возвышается дом-наследие из 90-х Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Он отсюда, наш этот Аракчеев. Так его тут и убили. Коттедж он себе тут построил. Аракчей у нас был первый магнат на деревне, первым себе отгрохал дом такой красивый. Но там сейчас уже другие люди живут. Такое там понастроено — я как-то ходила смотреть. Убили его в этом доме, — делилась одна из пенсионерок.



Убийство произошло 18 февраля 1996 года. С учетом того, что дом был построен в 1995 году, пожить Аракчею в кирпичной крепости удалось всего ничего. Как рассказывал руководитель пресс-службы УВД Владимир Чеплыгин, Аракчея называли держателем «общака» «ленинских». В год его убийства у группировки кто-то перехватил крупную партию наркотиков — тогда же появились слухи, что это именно Аракчей сдал партию. Автоматная очередь, которую пустили в авторитета, и стала местью за нее от своих же, считает Владимир Чеплыгин.

Прямо по центру коттедж, где предположительно жил Аракчей. Это не единственная роскошная постройка в частном секторе: левее особняк предпринимателя, который пару лет назад продавали за 28 миллионов Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Подтвердить документально принадлежность особняка к Виктору Аракчееву не удалось — первые сведения в ЕГРН были внесены в 2002 году. По данным на 2022 год, особняк принадлежал предпринимателю с отчеством Викторович.



Бывшая квартира киллера «труновских»

Коллега Аракчея по группировке «Ленинские» Александр Трунов по прозвищу «Трун» в середине 90-х основал собственное крыло. Анатолий Радченко исполнял в нем роль киллера, а также обучал и тренировал, причем довольно жесткими методами, начинающих киллеров ОПГ. Его называли причастным к убийству двух вице-мэров Новосибирска, которые пытались привести в цивилизованный вид разросшийся вещевой рынок на Гусинобродском шоссе.

Один из первых клубных домов, квартирой в которой обзавелся киллер «труновских» Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В 2008 году киллер обзавелся роскошной 400-метровой квартирой в одном из первых клубных домов Новосибирска: желтой крепости на улице Шевченко в районе метро «Октябрьская». Его соседями стали Александр Наумович Солодкин и его жена: Александр Наумович был советником губернатора Толоконского по спорту, его сын Александр Александрович — вице-мэром при Владимире Городецком. Оба получили сроки за пособничество «труновским».

В 2009 году тучи над Анатолием Радченко начали сгущаться. Вначале задержали самого Александра Трунова, которого приговорили к 22 годам лишения свободы, затем последовали аресты и задержания других членов группировки. Анатолий Радченко экстренно покинул Россию, его объявили в розыск. За границей он выпускал видео, в которых утверждал, что дела против него были сфабрикованы, и «труновской» не существовало вовсе. В 2014 году Интерпол задержал его в Австрии, где он жил по поддельному чешскому паспорту. Летом 2015 года его экстрадировали в Россию, а в 2019 году осудили на 24 года лишения свободы. Суд признал его виновным в участии в преступном сообществе, четырех убийствах, трех покушениях, незаконном обороте оружия, вымогательстве и мошенничестве.

Фото из продававшейся квартиры — ее площадь совпадает с той, которой когда-то владел Анатолий Радченко Источник: novosibirsk.n1.ru











В год, когда Анатолий Радченко покинул Россию, собственником его жилья стал Анатолий Сергуняев (владел жильем по данным на 2022 год). Его имя совпадает с именем бывшего замглавы Октябрьского района и заместителя начальника отдела кадров и безопасности в ИФНС по Октябрьскому району.

Вероятно, именно это четырехуровневое жилье время от времени появляется в открытой продаже. Сейчас объявление помещено в архив, последняя цена — 44,7 миллиона рублей.



Другая криминальная недвижимость

Эти дома не связаны с бандитами и группировками, но истории их владельцев не менее увлекательны и, что немаловажно для нашего обзора, всё так же связаны с криминалом.

В поселке рядом с Ботаническим садом Академгородка расположен впечатляющий замок. Не заметить его невозможно — у дома массивные ворота, зубцы на стенах и поблескивающая на солнце облицовочная плитка. Однажды сюда нагрянули оперативники и взяли замок штурмом, а также задержали его владельца — основателя религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева.

Экстравагантный замок, где проходили странные ритуалы членов секты «Ашрам Шамбалы» Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Соседи экстравагантного замка рассказывают, что здесь регулярно проходили странноватые обряды. В 2013 году Константин Руднев получил 11 лет лишения свободы. Его признали виновным по четырем статьям, среди которых создание религиозного объединения и изнасилование. В 2021 году основатель «Ашрам Шамбалы» освободился, но его замок, как рассказывали соседи, по-прежнему пустует — в нем появляется только обслуга.



Кому сейчас принадлежит замок, узнать невозможно из-за принятого в 2023 году закона об обезличивании сведений ЕГРН.



Еще одно интригующее здание — замок из 90-х, построенный на улице Урицкого. Сведений о владельце дома, напоминающего не то крепость Ивана Грозного, не то роскошное дворянское гнездо, в ЕГРН нет. Но как говорят соседи необычного замка, резиденцию строил бизнесмен Вольдемар Басалаев, который время от времени тут проживает. Охранники на КПП подтверждают имя владельца.

Замок мог бы стать музеем оружия — такая инициатива, как подтверждали в краеведческом музее, действительно была. Но музей здесь так и не появился Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2000 году Вольдемар Басалаев нанес тяжкие телесные повреждения кинжалом своему подчиненному. Срока не последовало — бизнесмен попал под амнистию в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но уже в 2007 году Вольдемара Басалаева приговорили к 5,5 года лишения свободы за другое преступление: он выстрелил из травматического пистолета в глаз рыбаку, который забрел на территорию закрытой части пляжа «Наутилус».

В 2013 году мэрия потребовала от компании Басалаева «Транс-Блок» освободить участок городского пляжа (он принадлежал компании «Спас на воде «Наутилус»» — ею и управлял «Транс-Блок»). В 2021 году НГС выяснил, кому отдадут под застройку большую часть территории пляжа — среди бизнесменов оказалось и имя Басалаева.



Время шальных денег

По словам управляющего партнера компании «Назаров и партнеры» Александра Назарова, вкусовые пристрастия у людей в это время формировались быстро и отчасти спонтанно.

— Это было время этих пиджаков определенного цвета и шальных денег. У какой-то части населения вкусовые пристрастия формировались по принципу «вижу, что у моего босса или друга такое — значит, у меня должно быть так или лучше». А лучше — это, наверное, больше, выше, золотее. Вероятно, у каких-то людей на вкус в то время влияли корни, семейственность, что-то переходящее из поколения в поколения. Кто-то приглядывался к европейским или мировым трендам. Соответственно, эта аудитория к классической архитектуре тянулась, — объяснил он.

Александр Назаров также напомнил, что чем более универсален проект, тем проще его продать. Но на рынке хватает весьма специфических объектов, которые он называет «самиздатом»: с необычной архитектурой, яркими, аляповатыми интерьерами и огромными площадями. По его наблюдениям, чаще всего такая недвижимость встречается не в сформированных коттеджных поселках, а в частных секторах.

— Допустим, достался земельный участок, были деньги, построили один объект, потом появились еще деньги, тут надстроили, пристроили другой объект. А потом просто увеличивали, увеличивали, увеличивали, увеличивали [площадь].

Иногда видишь и голову ломаешь: как так можно было построить? А вот так. Александр Назаров, управляющий партнер компании «Назаров и партнеры»

— Деньги появлялись спонтанно в разное время, и из этого места никто никуда не собирался уезжать, а просто настраивали, пристраивали, расширяли — и вот теперь у нас есть вот такое условное имение. Непонятно, что с этим делать. Можно такое продать? Ну, наверное, можно. Потому что в моей парадигме если есть хотя бы один человек, который это построил себе в соответствии со своими взглядами и пристрастиями, значит, где-то в мире должен быть еще хотя бы один человек, у которого всё должно с ним совпасть. Возможно, тут сыграет роль национальность, возраст, семейный статус и какие-то еще другие моменты, — рассудил эксперт.

Но и в таком случае есть сотни других факторов: возможно, такому человеку и не нужна будет недвижимость или нужна будет, но спустя пять лет. Всё это формирует узкую воронку, которую уже не отрегулировать ценой.

— Понятно, что продать можно все — вопрос в цене. Но если объект очень ярко выраженный и индивидуальный, то какая бы цена ни была, скорее всего, его и не купят. А другие объекты будут продаваться — даже очень большие, даже очень дорогие, даже дороже рынка или, скажем так, дороже какой-то верхней рыночной цены, которая известна в Новосибирске. Я вас уверяю, что в Новосибирске есть наверняка такой черный рынок или теневой рынок объектов, которые не выставляются. Они никогда на нем не появлялись, и, скорее всего, они продаются по знакомству. Масштаб этих объектов в десятки раз больше самых больших домов, которые были на публичном рынке. Я был в паре таких домов и, когда шел на встречи, молился про себя, лишь бы меня не просили оценить, — добавил Александр Назаров.

По его наблюдениям, зачастую те самые объекты из частного сектора со специфическим дизайном продают как коммерческие, а затем перепрофилируют в мини-отели, гостиницы, банкетные залы.

Несколько лет назад мы изучали рынок специфических объектов — от компактных домиков-замков до роскошных крепостей, которые прячутся в коттеджных поселках.