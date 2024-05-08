Наследие ОПГ. Где жили известные бандиты Новосибирска — разглядываем гигантские замки и квартиры с криминальным душком

В 1990-е и нулевые в Новосибирске, как и во многих других городах России, случился разгул криминала. На память о тех лихих временах нам остались аллеи лидеров ОПГ, похороненных на городских кладбищах, и насыщенные криминальные сводки. Но есть и еще кое-что — речь о недвижимости, которой обзаводились лидеры и участники преступных группировок. Так в городе появились причудливые замки с башенками и квартиры с помпезной обстановкой. Спустя 20 лет эти памятники шику то и дело появляются в продаже. НГС рассказывает всё, что известно о таких домах и их владельцах.
Экстравагантный замок одного из «первомайских»
На пересечении улиц Лесной и Садовой в поселке Кольцово уже более 25 лет возвышается самый настоящий замок из серого камня. Его крыша — это купол, по периметру которого расположены четыре башенки с отверстиями-амбразурами. Дом окружен высоким забором, как какой-нибудь охраняемый режимный объект. И это неспроста.
Как выяснил НГС, особняк даже обстреливали из гранатомета. Всё дело в том, что его владелец, живший тут в середине 90-х, — криминальный авторитет и один из участников ОПГ «Первомайские» Игорь Шуляков по кличке «Хипарь».
Свое прозвище авторитет получил из-за необычного чувства стиля. В 90-е Игорь Шуляков жил на широкую ногу: отстроил этот коттедж, куда повесил фамильный герб, заказал себе дворянский титул в Италии, владел несколькими казино (одно из них даже назвал в честь себя — «Князь Игорь») и, конечно, участвовал в дележке власти. Последнее и сгубило авторитета: он скончался в 1998 году на Алтае после автоматной очереди в живот. Следствие установило заказчиков: ими оказались руководители спортивного клуба «Первомаец», где, по слухам, воспитывался молодняк для группировки. Один из заказчиков получил 12 лет колонии, второй был освобожден в зале суда.
Сегодня особняк, как говорят местные жители, законсервирован, и в нем никто не живет. В выписках из ЕГРН первой собственницей значится Вероника Игоревна Шулякова. Сейчас девушка, судя по соцсетям, живет в Торонто.
Коттедж «первого магната на деревне» из «ленинских»
Менее помпезный дом нашелся в Западном микрорайоне — в 1-м переулке Халтурина. Вокруг обычные одноэтажные деревянные избушки, а над ними возвышается роскошный по меркам 90-х кирпичный особняк. Как рассказывали местные жительницы, которые в 90-е годы проживали здесь же, в Западном микрорайоне, первый дом построил Виктор Аракчеев — один из участников ОПГ «Ленинские».
— Он отсюда, наш этот Аракчеев. Так его тут и убили. Коттедж он себе тут построил. Аракчей у нас был первый магнат на деревне, первым себе отгрохал дом такой красивый. Но там сейчас уже другие люди живут. Такое там понастроено — я как-то ходила смотреть. Убили его в этом доме, — делилась одна из пенсионерок.
Убийство произошло 18 февраля 1996 года. С учетом того, что дом был построен в 1995 году, пожить Аракчею в кирпичной крепости удалось всего ничего. Как рассказывал руководитель пресс-службы УВД Владимир Чеплыгин, Аракчея называли держателем «общака» «ленинских». В год его убийства у группировки кто-то перехватил крупную партию наркотиков — тогда же появились слухи, что это именно Аракчей сдал партию. Автоматная очередь, которую пустили в авторитета, и стала местью за нее от своих же, считает Владимир Чеплыгин.
Подтвердить документально принадлежность особняка к Виктору Аракчееву не удалось — первые сведения в ЕГРН были внесены в 2002 году. По данным на 2022 год, особняк принадлежал предпринимателю с отчеством Викторович.
Бывшая квартира киллера «труновских»
Коллега Аракчея по группировке «Ленинские» Александр Трунов по прозвищу «Трун» в середине 90-х основал собственное крыло. Анатолий Радченко исполнял в нем роль киллера, а также обучал и тренировал, причем довольно жесткими методами, начинающих киллеров ОПГ. Его называли причастным к убийству двух вице-мэров Новосибирска, которые пытались привести в цивилизованный вид разросшийся вещевой рынок на Гусинобродском шоссе.
В 2008 году киллер обзавелся роскошной 400-метровой квартирой в одном из первых клубных домов Новосибирска: желтой крепости на улице Шевченко в районе метро «Октябрьская». Его соседями стали Александр Наумович Солодкин и его жена: Александр Наумович был советником губернатора Толоконского по спорту, его сын Александр Александрович — вице-мэром при Владимире Городецком. Оба получили сроки за пособничество «труновским».
В 2009 году тучи над Анатолием Радченко начали сгущаться. Вначале задержали самого Александра Трунова, которого приговорили к 22 годам лишения свободы, затем последовали аресты и задержания других членов группировки. Анатолий Радченко экстренно покинул Россию, его объявили в розыск. За границей он выпускал видео, в которых утверждал, что дела против него были сфабрикованы, и «труновской» не существовало вовсе. В 2014 году Интерпол задержал его в Австрии, где он жил по поддельному чешскому паспорту. Летом 2015 года его экстрадировали в Россию, а в 2019 году осудили на 24 года лишения свободы. Суд признал его виновным в участии в преступном сообществе, четырех убийствах, трех покушениях, незаконном обороте оружия, вымогательстве и мошенничестве.
В год, когда Анатолий Радченко покинул Россию, собственником его жилья стал Анатолий Сергуняев (владел жильем по данным на 2022 год). Его имя совпадает с именем бывшего замглавы Октябрьского района и заместителя начальника отдела кадров и безопасности в ИФНС по Октябрьскому району.
Вероятно, именно это четырехуровневое жилье время от времени появляется в открытой продаже. Сейчас объявление помещено в архив, последняя цена — 44,7 миллиона рублей.
Другая криминальная недвижимость
Эти дома не связаны с бандитами и группировками, но истории их владельцев не менее увлекательны и, что немаловажно для нашего обзора, всё так же связаны с криминалом.
В поселке рядом с Ботаническим садом Академгородка расположен впечатляющий замок. Не заметить его невозможно — у дома массивные ворота, зубцы на стенах и поблескивающая на солнце облицовочная плитка. Однажды сюда нагрянули оперативники и взяли замок штурмом, а также задержали его владельца — основателя религиозной секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева.
Соседи экстравагантного замка рассказывают, что здесь регулярно проходили странноватые обряды. В 2013 году Константин Руднев получил 11 лет лишения свободы. Его признали виновным по четырем статьям, среди которых создание религиозного объединения и изнасилование. В 2021 году основатель «Ашрам Шамбалы» освободился, но его замок, как рассказывали соседи, по-прежнему пустует — в нем появляется только обслуга.
Кому сейчас принадлежит замок, узнать невозможно из-за принятого в 2023 году закона об обезличивании сведений ЕГРН.
Еще одно интригующее здание — замок из 90-х, построенный на улице Урицкого. Сведений о владельце дома, напоминающего не то крепость Ивана Грозного, не то роскошное дворянское гнездо, в ЕГРН нет. Но как говорят соседи необычного замка, резиденцию строил бизнесмен Вольдемар Басалаев, который время от времени тут проживает. Охранники на КПП подтверждают имя владельца.
В 2000 году Вольдемар Басалаев нанес тяжкие телесные повреждения кинжалом своему подчиненному. Срока не последовало — бизнесмен попал под амнистию в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но уже в 2007 году Вольдемара Басалаева приговорили к 5,5 года лишения свободы за другое преступление: он выстрелил из травматического пистолета в глаз рыбаку, который забрел на территорию закрытой части пляжа «Наутилус».
В 2013 году мэрия потребовала от компании Басалаева «Транс-Блок» освободить участок городского пляжа (он принадлежал компании «Спас на воде «Наутилус»» — ею и управлял «Транс-Блок»). В 2021 году НГС выяснил, кому отдадут под застройку большую часть территории пляжа — среди бизнесменов оказалось и имя Басалаева.
Время шальных денег
По словам управляющего партнера компании «Назаров и партнеры» Александра Назарова, вкусовые пристрастия у людей в это время формировались быстро и отчасти спонтанно.
— Это было время этих пиджаков определенного цвета и шальных денег. У какой-то части населения вкусовые пристрастия формировались по принципу «вижу, что у моего босса или друга такое — значит, у меня должно быть так или лучше». А лучше — это, наверное, больше, выше, золотее. Вероятно, у каких-то людей на вкус в то время влияли корни, семейственность, что-то переходящее из поколения в поколения. Кто-то приглядывался к европейским или мировым трендам. Соответственно, эта аудитория к классической архитектуре тянулась, — объяснил он.
Александр Назаров также напомнил, что чем более универсален проект, тем проще его продать. Но на рынке хватает весьма специфических объектов, которые он называет «самиздатом»: с необычной архитектурой, яркими, аляповатыми интерьерами и огромными площадями. По его наблюдениям, чаще всего такая недвижимость встречается не в сформированных коттеджных поселках, а в частных секторах.
— Допустим, достался земельный участок, были деньги, построили один объект, потом появились еще деньги, тут надстроили, пристроили другой объект. А потом просто увеличивали, увеличивали, увеличивали, увеличивали [площадь].
Иногда видишь и голову ломаешь: как так можно было построить? А вот так.
— Деньги появлялись спонтанно в разное время, и из этого места никто никуда не собирался уезжать, а просто настраивали, пристраивали, расширяли — и вот теперь у нас есть вот такое условное имение. Непонятно, что с этим делать. Можно такое продать? Ну, наверное, можно. Потому что в моей парадигме если есть хотя бы один человек, который это построил себе в соответствии со своими взглядами и пристрастиями, значит, где-то в мире должен быть еще хотя бы один человек, у которого всё должно с ним совпасть. Возможно, тут сыграет роль национальность, возраст, семейный статус и какие-то еще другие моменты, — рассудил эксперт.
Но и в таком случае есть сотни других факторов: возможно, такому человеку и не нужна будет недвижимость или нужна будет, но спустя пять лет. Всё это формирует узкую воронку, которую уже не отрегулировать ценой.
— Понятно, что продать можно все — вопрос в цене. Но если объект очень ярко выраженный и индивидуальный, то какая бы цена ни была, скорее всего, его и не купят. А другие объекты будут продаваться — даже очень большие, даже очень дорогие, даже дороже рынка или, скажем так, дороже какой-то верхней рыночной цены, которая известна в Новосибирске. Я вас уверяю, что в Новосибирске есть наверняка такой черный рынок или теневой рынок объектов, которые не выставляются. Они никогда на нем не появлялись, и, скорее всего, они продаются по знакомству. Масштаб этих объектов в десятки раз больше самых больших домов, которые были на публичном рынке. Я был в паре таких домов и, когда шел на встречи, молился про себя, лишь бы меня не просили оценить, — добавил Александр Назаров.
По его наблюдениям, зачастую те самые объекты из частного сектора со специфическим дизайном продают как коммерческие, а затем перепрофилируют в мини-отели, гостиницы, банкетные залы.
Несколько лет назад мы изучали рынок специфических объектов — от компактных домиков-замков до роскошных крепостей, которые прячутся в коттеджных поселках.
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