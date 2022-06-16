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«Здесь всё загадочное». Как в тихом центре появился особняк с рыцарем и вензелями и кому он принадлежит

Нежилой дом называют резиденцией одиозного олигарха — в нем планировали открыть музей оружия

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Здание бизнесмена Вольдемара Басалаева больше похоже на небольшой замок или крепость

Здание бизнесмена Вольдемара Басалаева больше похоже на небольшой замок или крепость

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В Новосибирске достаточно архитектурных объектов, которые могут удивлять своим необычным видом. Про какие-то из них известно достаточно много, про другие выискивать информацию приходится буквально по крупицам. Причем она скрывается даже в тех государственных источниках, где должна быть представлена, по идее, полностью. Одно из таких зданий — небольшой замок в тихом центре — изучил корреспондент НГС Илья Калинин.

У ворот — богатырская атрибутика и контрольно-пропускной пункт (на фото справа)

У ворот — богатырская атрибутика и контрольно-пропускной пункт (на фото справа)

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Крепость Вольдемара Басалаева


Это здание — не то небольшая крепость времен Ивана Грозного, не то какой-то рыцарский замок — находится в центре Новосибирска, на улице Урицкого, 7а. Оно расположено немного в глубине квартала, за коваными воротами и будкой контрольно-пропускного пункта. С одной стороны его прикрывает деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая была основана еще в 1901 году, с других — стандартная советская пятиэтажка с небольшой детской площадкой и относительно новый семиэтажный дом с элитными квартирами.

В Росреестре этот дом-замок числится как трехэтажное административное здание (один этаж — подземный). Его площадь — 536,7 квадратного метра, кадастровая стоимость — 30,16 миллиона рублей. Год постройки — 1992-й. И хоть это здание указано как административное и нежилое, ни одной фирмы, по данным 2ГИС, здесь не значится. Владелец здания в государственном реестре недвижимости, где должен быть обозначен, тоже не указан. Впрочем, это и не удивительно: достаточно вспомнить многочисленные истории с частной недвижимостью — элитными квартирами, огромными дачами, небольших дворцами разных федеральных чиновников, которую иногда в ЕГРН отмечают как собственность Российской Федерации. В нашем случае в строчке «Правообладатель (правообладатели)» указано просто: данные отсутствуют.

Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы закрывает вид на здание Басалаева со стороны улицы Урицкого

Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы закрывает вид на здание Басалаева со стороны улицы Урицкого

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Несмотря на отсутствие информации о собственнике, местные жители знают, что и дом-замок и семиэтажку с элитной недвижимостью построил широко известный в 1990-е годы новосибирский бизнесмен Вольдемар Басалаев. Это подтверждают и жители соседней пятиэтажки. Более того, замок они называют именно резиденцией бизнесмена, где он якобы и проживает.

Подтвердила это и охрана в будке КПП, расположенной у чугунных ворот с богатырской атрибутикой. Когда корреспондент НГС задержался у ворот, фотографируя здание, из будки выглянул охранник и спросил о причинах такой заинтересованности. На вопрос о Вольдемаре Басалаеве охранник сурово заметил, что связь с ним происходит через секретаря бизнесмена, а связь с секретарем — через телефон охранника на КПП.

— Звоните в рабочие дни, — сухо уточнил охранник, показав на номер телефона, указанный на окне пропускного пункта.

Ответившие на звонок журналиста НГС выслушали просьбу о комментарии, ответили: «вам перезвонят», но в течение подготовки материала в редакцию так никто и не позвонил. Без ответа в итоге остался, например, вопрос об открытии здесь музея оружия. По слухам, которые ходили несколько лет назад, владелец особняка якобы планировал передать его городу и совместно с краеведческим музеем открыть здесь новый музей. В краеведческом музее тогда подтвердили, что такая частная инициатива действительно была. Но до сих пор как музей здание для горожан не открыли.

Деревянная церковь основана в 1901 году — через два года после постройки Собора Александра Невского. В наше время — полностью восстановлена по оригинальным чертежам

Деревянная церковь основана в 1901 году — через два года после постройки Собора Александра Невского. В наше время — полностью восстановлена по оригинальным чертежам

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Бизнесмен Басалаев Грозный


Известный новосибирский бизнесмен Вольдемар Басалаев в 1990-е годы создал торговавшую топливом корпорацию «Транс-Блок». Одно время Басалаев был представителем компании ЮКОС в Новосибирской области и миноритарным акционером компании «Новосибирскнефтепродукт», которая потом была куплена структурами «Газпромнефти» и преобразована в ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».

Бизнесмен инвестировал в различные сферы: девелопмент, общепит и даже авиацию. Структурам Басалаева принадлежали ОАО «Новосибирск Авиа», управлявшее городским аэропортом «Северный» до его закрытия, и ресторан «Тинькофф» на улице Ленина. В 2016 году бизнесмен едва избежал банкротства.

Дом бизнесмена в буквальном смысле соседствует с внутренним церковным двориком

Дом бизнесмена в буквальном смысле соседствует с внутренним церковным двориком

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Впрочем, прославился предприниматель не только своими проектами, но и крутым нравом: в 2000 году Вольдемар Басалаев нанес тяжкие телесные повреждения кинжалом своему подчиненному. За решетку тогда предприниматель не попал благодаря амнистии в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но уже в 2007-м Басалаева приговорили к 5,5 года лишения свободы за другое преступление: он выстрелил из травматического пистолета в глаз рыбаку, который забрел на территорию закрытой части пляжа «Наутилус».

В 2013 году мэрия потребовала от компании Басалаева освободить от построек этот участок городского пляжа. Тогда «Транс-Блок» управлял компанией «Спас на воде "Наутилус"» — самым первым арендатором всей зоны между рекой и улицей Стартовой. Ей были отданы в аренду и пара земельных участков у воды. Осенью 2021 года НГС рассказывал о планируемой застройке большей части территории — самым известным владельцем земли здесь оказался Вольдемар Басалаев.

Галерея, примыкающая к зданию бизнесмена. Такая же галерея с другой стороны дома ранее была открыта для свободного доступа. Впрочем, она никуда не вела: там был тупик

Галерея, примыкающая к зданию бизнесмена. Такая же галерея с другой стороны дома ранее была открыта для свободного доступа. Впрочем, она никуда не вела: там был тупик

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Как строился дом-замок на Урицкого


Как вспоминает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, дом Вольдемара Басалаева возводили в этом «золотом» месте, судя по всему, не без трудностей.

— Что тут можно сказать: тихий центр, практически дворянское гнездо. Но строилось это здание очень долго. Как я понимаю, сначала как резиденция Басалаева, а потом, видимо, переделано было в дом, — вспомнил Николаев.

Оставшаяся часть игровой площадки детсада, расположившегося на первом этаже пятиэтажки

Оставшаяся часть игровой площадки детсада, расположившегося на первом этаже пятиэтажки

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Местная жительница, с которой удалось пообщаться корреспонденту НГС, рассказала, что построен дом Басалаева не без нарушений. Например, у пятиэтажки в результате появления замка бизнесмена исчез сквозной пожарный проезд, обязательный для многоэтажных жилых зданий.

— Здесь логика никакая не работает, тут работают денежные средства и влияние. В принципе, тут нарушена пожарная безопасность: там же тупик. Но люди как-то сильно не сопротивлялись. Видимо, он [Басалаев] правильными путями всех обошел, нужные слова говорил. Тут же территория детского садика была, она сократилась [после строительства дома Басалаева], совсем чуть-чуть осталось. Садик находится на первом этаже пятиэтажки, он с самого начала тут был. Не знаю, власти как-то со всем этим примеряются, компромисс какой-то нашли, — многозначительно улыбнулась местная жительница.

Женщина рассказала, что в качестве «отступных» жители пятиэтажки получили от бизнесмена козырьки-навесы над своими подъездами.

Семиэтажка с элитной недвижимостью расположилась вплотную к участку с домом-замком Вольдемара Басалаева

Семиэтажка с элитной недвижимостью расположилась вплотную к участку с домом-замком Вольдемара Басалаева

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Вплотную к дому-замку Вольдемара Басалаева расположен также семиэтажный жилой дом с элитными квартирами на Октябрьской, 7/1. К нему тоже невозможно подойти обычному прохожему, потому что со всех сторон эта элитная семиэтажная окружена высокими заборами.

— Говорят, это жилой дом. Но я не видела особой активности. Окна иногда вечером горят, но чаще не горят. Загадочный дом. Здесь всё загадочное, — улыбается журналисту местная жительница.

По данным 2ГИС, в семиэтажке два подъезда и 23 квартиры. Как рассказала владелица компании «БК Недвижимость» Олеся Бугрова, элитный дом построили в 2015 году, а через два года в него стали заезжать.

— Сейчас тут продается пять квартир. Это — вторичные продажи, но под самоотделку еще. Это инвестиционные вложения были, сейчас реализовывают, — пояснила Олеся Бугрова.

По данным N1.RU, самая дешевая квартира из пяти выставленных на продажу в этом доме стоит 11,5 миллиона рублей — это «двушка» площадью 75,8 квадратного метра. Шестикомнатная квартира площадью 201,8 квадратного метра стоит 24 миллиона — это самый дорогой вариант.

В 2016 году НГС рассказал, что скрывается за стенами 11 замков и секретных резиденций.

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