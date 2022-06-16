«Здесь всё загадочное». Как в тихом центре появился особняк с рыцарем и вензелями и кому он принадлежит
Нежилой дом называют резиденцией одиозного олигарха — в нем планировали открыть музей оружия
В Новосибирске достаточно архитектурных объектов, которые могут удивлять своим необычным видом. Про какие-то из них известно достаточно много, про другие выискивать информацию приходится буквально по крупицам. Причем она скрывается даже в тех государственных источниках, где должна быть представлена, по идее, полностью. Одно из таких зданий — небольшой замок в тихом центре — изучил корреспондент НГС Илья Калинин.
Крепость Вольдемара Басалаева
Это здание — не то небольшая крепость времен Ивана Грозного, не то какой-то рыцарский замок — находится в центре Новосибирска, на улице Урицкого, 7а. Оно расположено немного в глубине квартала, за коваными воротами и будкой контрольно-пропускного пункта. С одной стороны его прикрывает деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая была основана еще в 1901 году, с других — стандартная советская пятиэтажка с небольшой детской площадкой и относительно новый семиэтажный дом с элитными квартирами.
В Росреестре этот дом-замок числится как трехэтажное административное здание (один этаж — подземный). Его площадь — 536,7 квадратного метра, кадастровая стоимость — 30,16 миллиона рублей. Год постройки —
Несмотря на отсутствие информации о собственнике, местные жители знают, что и дом-замок и семиэтажку с элитной недвижимостью построил широко известный в
Подтвердила это и охрана в будке КПП, расположенной у чугунных ворот с богатырской атрибутикой. Когда корреспондент НГС задержался у ворот, фотографируя здание, из будки выглянул охранник и спросил о причинах такой заинтересованности. На вопрос о Вольдемаре Басалаеве охранник сурово заметил, что связь с ним происходит через секретаря бизнесмена, а связь с секретарем — через телефон охранника на КПП.
— Звоните в рабочие дни, — сухо уточнил охранник, показав на номер телефона, указанный на окне пропускного пункта.
Ответившие на звонок журналиста НГС выслушали просьбу о комментарии, ответили: «вам перезвонят», но в течение подготовки материала в редакцию так никто и не позвонил. Без ответа в итоге остался, например, вопрос об открытии здесь музея оружия. По слухам, которые ходили несколько лет назад, владелец особняка якобы планировал передать его городу и совместно с краеведческим музеем открыть здесь новый музей. В краеведческом музее тогда подтвердили, что такая частная инициатива действительно была. Но до сих пор как музей здание для горожан не открыли.
Бизнесмен Басалаев Грозный
Известный новосибирский бизнесмен Вольдемар Басалаев в
Бизнесмен инвестировал в различные сферы: девелопмент, общепит и даже авиацию. Структурам Басалаева принадлежали ОАО «Новосибирск Авиа», управлявшее городским аэропортом «Северный» до его закрытия, и ресторан «Тинькофф» на улице Ленина. В 2016 году бизнесмен едва избежал банкротства.
Впрочем, прославился предприниматель не только своими проектами, но и крутым нравом: в 2000 году Вольдемар Басалаев нанес тяжкие телесные повреждения кинжалом своему подчиненному. За решетку тогда предприниматель не попал благодаря амнистии в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но уже в
В 2013 году мэрия потребовала от компании Басалаева освободить от построек этот участок городского пляжа. Тогда «Транс-Блок» управлял компанией «Спас на воде "Наутилус"» — самым первым арендатором всей зоны между рекой и улицей Стартовой. Ей были отданы в аренду и пара земельных участков у воды. Осенью 2021 года НГС рассказывал о планируемой застройке большей части территории — самым известным владельцем земли здесь оказался Вольдемар Басалаев.
Как строился дом-замок на Урицкого
Как вспоминает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, дом Вольдемара Басалаева возводили в этом «золотом» месте, судя по всему, не без трудностей.
— Что тут можно сказать: тихий центр, практически дворянское гнездо. Но строилось это здание очень долго. Как я понимаю, сначала как резиденция Басалаева, а потом, видимо, переделано было в дом, — вспомнил Николаев.
Местная жительница, с которой удалось пообщаться корреспонденту НГС, рассказала, что построен дом Басалаева не без нарушений. Например, у пятиэтажки в результате появления замка бизнесмена исчез сквозной пожарный проезд, обязательный для многоэтажных жилых зданий.
— Здесь логика никакая не работает, тут работают денежные средства и влияние. В принципе, тут нарушена пожарная безопасность: там же тупик. Но люди как-то сильно не сопротивлялись. Видимо, он [Басалаев] правильными путями всех обошел, нужные слова говорил. Тут же территория детского садика была, она сократилась [после строительства дома Басалаева], совсем чуть-чуть осталось. Садик находится на первом этаже пятиэтажки, он с самого начала тут был. Не знаю, власти как-то со всем этим примеряются, компромисс какой-то нашли, — многозначительно улыбнулась местная жительница.
Женщина рассказала, что в качестве «отступных» жители пятиэтажки получили от бизнесмена козырьки-навесы над своими подъездами.
Вплотную к дому-замку Вольдемара Басалаева расположен также семиэтажный жилой дом с элитными квартирами на Октябрьской, 7/1. К нему тоже невозможно подойти обычному прохожему, потому что со всех сторон эта элитная семиэтажная окружена высокими заборами.
— Говорят, это жилой дом. Но я не видела особой активности. Окна иногда вечером горят, но чаще не горят. Загадочный дом. Здесь всё загадочное, — улыбается журналисту местная жительница.
По данным 2ГИС, в семиэтажке два подъезда и 23 квартиры. Как рассказала владелица компании «БК Недвижимость» Олеся Бугрова, элитный дом построили в 2015 году, а через два года в него стали заезжать.
— Сейчас тут продается пять квартир. Это — вторичные продажи, но под самоотделку еще. Это инвестиционные вложения были, сейчас реализовывают, — пояснила Олеся Бугрова.
По данным N1.RU, самая дешевая квартира из пяти выставленных на продажу в этом доме стоит 11,5 миллиона рублей — это «двушка» площадью 75,8 квадратного метра. Шестикомнатная квартира площадью 201,8 квадратного метра стоит 24 миллиона — это самый дорогой вариант.
В 2016 году НГС рассказал, что скрывается за стенами 11 замков и секретных резиденций.