«Здесь всё загадочное». Как в тихом центре появился особняк с рыцарем и вензелями и кому он принадлежит

Несмотря на отсутствие информации о собственнике, местные жители знают, что и дом-замок и семиэтажку с элитной недвижимостью построил широко известный в 1990-е годы новосибирский бизнесмен Вольдемар Басалаев. Это подтверждают и жители соседней пятиэтажки. Более того, замок они называют именно резиденцией бизнесмена, где он якобы и проживает.

Подтвердила это и охрана в будке КПП, расположенной у чугунных ворот с богатырской атрибутикой. Когда корреспондент НГС задержался у ворот, фотографируя здание, из будки выглянул охранник и спросил о причинах такой заинтересованности. На вопрос о Вольдемаре Басалаеве охранник сурово заметил, что связь с ним происходит через секретаря бизнесмена, а связь с секретарем — через телефон охранника на КПП.