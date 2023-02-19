Крепость Князя Игоря: показываем особняк криминального авторитета, в котором никто не живет, — мы изучили его историю

— Здесь давно никто не живет, — рассказал журналисту НГС мужчина, представившийся местным жителем. — Одно время цыган каких-то видели внутри, по-моему, но потом они куда-то съехали. С тех пор он как законсервированный стоит.



На вопрос, правда ли, что в этом особняке жил Игорь Шуляков с семьей, собеседник загадочно улыбнулся, пожал плечами и ничего не ответил.



Кто такой Хипарь и почему он «князь»?

Игорь Шуляков в первую очередь известен в Новосибирске как один из членов ОПГ «Первомайская». Прозвище Хипарь он получил за оригинальное чувство стиля. Имея за плечами опыт участия в криминальных разборках и несколько судимостей, в начале 90-х годов он попытался перевести активы в легальную плоскость: открыл несколько магазинов, возглавил Ассоциацию игорного бизнеса Сибири, баллотировался в депутаты. Основу его предвыборной кампании составляла программа борьбы с бандитизмом. При этом несколько источников НГС, пожелавших сохранить анонимность, рассказывали, что полностью от криминала Шуляков так и не отошел.