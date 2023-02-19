Крепость Князя Игоря: показываем особняк криминального авторитета, в котором никто не живет, — мы изучили его историю

Найден коттедж, в котором раньше, по некоторым данным, жил известный новосибирский криминальный авторитет Игорь Шуляков. Это настоящая крепость, создатель которой в первую очередь старался обезопасить жильцов от возможного нападения. Цель была оправданной: по словам источника НГС, однажды особняк пострадал при бандитских разборках. Криминальный журналист редакции Павел Тиунов посмотрел на дом вживую, поразился его мрачному величию и попытался разобраться, кому он сейчас принадлежит.
Неприступный памятник
Улица Садовая в поселке Кольцово буквально усеяна внушительными коттеджами с просторными приусадебными участками. Среди особняков, выполненных в разных стилях, на углу перекрестка с улицей Лесной притаился мрачный серый гигант — дом, в котором в середине 90-х жил известный новосибирский криминальный авторитет Игорь Шуляков, он же Хипарь, он же — Князь Игорь.
Со стороны дороги особняк прикрывают будто специально высаженные для этой цели березки. При этом пристально рассмотреть коттедж не удастся и вблизи: территория обнесена массивным двухметровым забором, отделанным кое-где деформированными металлическими листами. Ограждение увенчано острыми пиками, которые появились на нем вряд ли для украшения.
Попасть на территорию извне можно только через вход. Подъезд к особняку оставляет ощущение какого-то режимного объекта: те же массивные железные ворота с решетками, глухая дверь без ручки — крепость, не иначе. Рядом — кнопка звонка по типу домофонной. При нажатии не издала ни звука, дверь никто не открыл.
Сам дом представляет собой двухэтажное здание, основой для которого служит фундамент в форме квадрата (если не считать пристройку). Крыша — огромный купол, по периметру — четыре небольшие башни, которые при необходимости дают обзор жильцам на все 360 градусов. В башнях — не окна, а несколько небольших отверстий, больше похожих на амбразуры.
— Здесь давно никто не живет, — рассказал журналисту НГС мужчина, представившийся местным жителем. — Одно время цыган каких-то видели внутри, по-моему, но потом они куда-то съехали. С тех пор он как законсервированный стоит.
На вопрос, правда ли, что в этом особняке жил Игорь Шуляков с семьей, собеседник загадочно улыбнулся, пожал плечами и ничего не ответил.
Кто такой Хипарь и почему он «князь»?
Игорь Шуляков в первую очередь известен в Новосибирске как один из членов ОПГ «Первомайская». Прозвище Хипарь он получил за оригинальное чувство стиля. Имея за плечами опыт участия в криминальных разборках и несколько судимостей, в начале 90-х годов он попытался перевести активы в легальную плоскость: открыл несколько магазинов, возглавил Ассоциацию игорного бизнеса Сибири, баллотировался в депутаты. Основу его предвыборной кампании составляла программа борьбы с бандитизмом. При этом несколько источников НГС, пожелавших сохранить анонимность, рассказывали, что полностью от криминала Шуляков так и не отошел.
Под его началом в Новосибирске работали несколько казино. Самое известное — «Князь Игорь». Хипарь назвал заведение в свою честь. Для его близких такой поступок не стал неожиданностью: авторитет обладал чувством собственного величия — в лучшие годы он заказал себе корону и герб, приобрел дворянский титул в Италии. Считается, что монаршие атрибуты Шуляков хранил в доме в Кольцово.
— Однажды его коттедж обстреляли из гранатомета. Так он после этого даже в огород выходил в бронежилете, — вспоминал собеседник НГС.
Неприступная кольцовская крепость, похоже, вынудила недругов авторитета креативить. В 1998 году на Хипаря было совершено покушение, когда он вместе с семьей отдыхал на даче на берегу Телецкого озера. Шуляков получил смертельные ранения из автомата Калашникова с оптическим прицелом. Исполнителей задержать не удалось: один из них вскоре скончался, другой пропал без вести. Заказчиками преступления силовики назвали «соратников» Хипаря по «Первомайской» — Олега Иванова (Чечен) и Олега Еременко (Ерема). Первого осудили на 12 лет, второго оправдали присяжные.
Кому принадлежит дом
Согласно выписке из ЕГРН, дом на Садовой, 8 расположен на участке земли площадью 1800 квадратных метров, или 18 соток.
Право на него впервые было зарегистрировано через четыре года после смерти Игоря Шулякова — 24 апреля 2002 года. Правообладателем стала некая Шулякова Вероника Игоревна. Примечательно, что на тот же день приходится перерегистрация права на Ковязину Веру Ивановну и Ковязина Сергея Николаевича.
В октябре 2005 года недвижимость перешла в распоряжение некоего Ковязина Алексея Сергеевича, а через месяц вернулась во владение Ковязиной Веры Ивановны. С тех пор собственник не менялся.
Полной тезкой первой собственницы «кольцовской крепости» является 29-летняя Вероника Шулякова. В начале 2010-х девушка работала в администрации рабочего поселка. На своей странице во «ВКонтакте» она публикует фотографии из разных стран — очевидно, любит путешествовать.
В 2018 году Вероника выложила фото женщины с поздравлениями.
— Mia Mamma! Happy Mother’s Day! Я Тебя Люблю! — написала девушка.
Под записью есть лайк с аккаунта Людмилы Шуляковой.
По данным сервиса «Контур.Фокус», сибирячка Людмила Викторовна Шулякова является предпринимательницей. Она была президентом Ассоциации игорного и развлекательного бизнеса Сибири, учрежденной в 1997 году (организация ликвидирована в 2010-м). В разные годы женщина занималась ресторанами и доставкой продуктов питания, разработкой гравийных и песчаных карьеров, организацией азартных игр.
Один из проектов предпринимательницы — компания «Руслан-Л», зарегистрированная в 2013 году в городе Белокуриха и ликвидированная в 2020-м. Эта фирма занималась азартными играми, в последние годы своего существования не совсем успешно. По итогам 2019 года ее чистая прибыль составила
Номер Людмилы Шуляковой в приложении GetContact, в частности, выдает результат «Люда Хипарь».
Полная тезка Веры Ивановны Ковязиной — последней собственницы особняка — тоже сибирячка. Это пенсионерка, ей 72 года, она прописана в доме на Садовой, 8.
В открытых источниках информации о пожилой женщине крайне мало. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2006 году на нее было зарегистрировано агентство недвижимости «Наш Дом». Компания просуществовала всего три года, данных о финансовом состоянии агентства нет. Фирма была ликвидирована Верой Ивановной в 2009 году.
Редакция НГС попыталась связаться с героями материала. Найти контактных данных Вероники Шуляковой в Канаде не удалось, сообщение во «ВКонтакте» осталось непрочитанным — последний раз аккаунт был активен месяц назад. Номера Людмилы Шуляковой и Веры Ковязиной оказались недоступны.
Летом прошлого года мы рассказывали об особняке криминального авторитета из противоборствующей группировки — «Ленинской». Коттедж Аракчея хорошо знают старожилы Западного микрорайона Новосибирска — и рассказывают про него занимательные истории.