Блондинка в стрингах и на самокате. В Сочи туристы оголяются на улицах, ходят в трусах в кафе, а полиция гоняет нудистов на пляжах

Большую часть года россияне ходят наглухо одетые, суровые погодные условия большинства регионов не позволяют выставлять на показ свои прелести как минимум восемь месяцев в году. Но приезжая на курорт, они отрываются по полной. В этом году туристы переплюнули сами себя. Сочинские паблики гудят, кто-то негодует, кто-то считает, если фигура позволяет, почему бы ее не показать во всей красе.
В этом году сочинские «голопопики» — именно так, даже еще грубее, называют людей, которые ходят вне пляжа в купальных костюмах — вышли на новый уровень. Видео, на котором блондинка в бикини едет на самокате, разлетелось по соцсетям. Такого даже в Сочи еще не видели! Наши коллеги из SOCHI1.RU рассказывают, что происходит на курорте.
— Ну с такой фигурой надо даже доплачивать, чтобы так почаще катались, да, мужики? — пишут в комментариях.
Но мнения, как обычно, разделились. Кто-то считает, что в таком виде можно появляться только на пляжах, кто-то оценил прелести блондинки в бикини и посчитал, что это красиво. Кто-то требует привлечь и наказать, а другие советуют в таком виде проехаться по улицам городов Чечни и Дагестана и так ходить у себя на родине.
— В городах или сёлах, откуда они понаехали, их камнями закидают, если они появятся на улице в таком виде. Нужно рублем наказывать за такое поведение в обществе, — негодуют наши читатели.
— Дела не видать, хотела тело показать!!! У девушки есть причина — сегодня так трудно замуж выйти, что не знаешь, чем привлечь, — пишут в комментариях.
— Неуважение к окружающим! Просто штраф 50 000 и езжай дальше. Меньше надо трепать эту тему, а наказывать. Обсуждают, да завтра и без трусов поедут. В номере у себя ходите голиком, — негодуют поборники морали. И ведь как в воду глядели, буквально на следующий день в Сочи был замечен мужчина без трусов. Он оголился прямо на дороге в Сочи, а потом стал бросаться на проезжающие автомобили и прыгать под колеса. Всё это происходило в районе села Молдовка в Адлерском районе. Автомобилисты делились видео, на котором видно, как неадекват бегает по проезжей части, мешая движению автомобилей и непонятно жестикулируя. Видимо, для подтверждения серьезности своих намерений он разделся.
Оказалось, что нудиста так вшторил алкоголь. Это выяснили сотрудники ППС, которые приехали на место по по вызову очевидцев. Они изловили его прямо в тот момент, когда он бегал по проезжей части и создавал препятствия для движения автомобилей. Пьяного в ноль нарушителя полицейские отвезли в медицинское учреждение.
А вот другой турист нигде не бегал, не создавал препятствий, а просто пришел на обед в столовую на улице Просвещения в Адлерском районе в обычных трусах. Никто его не выгнал и не предал анафеме, накормили и напоили. Но фото на память сделали и отправили куда следует. Так обычный турист стал звездой сочинского интернета.
Не скрылся от вездесущих камер и отдыхающий в стрингах, которого заметили в Адлере и сняли на видео. Во время ливня он стоял под крышей кафе и демонстрировал «совершенство» своего тела. Судя по кадрам, он был явно не трезв. Теперь он тоже звезда интернета, и, наверное, был в шоке, когда проспался. Не нужно осуждать бедолагу, может, его одежда просто промокла под тропическим сочинским дождем.
А где сочинские полицейские? — спросите вы. А им некогда. Они гоняют нудистов на пляжах. Рейды администрации Сочи и полиции проходят на постоянной основе. 12 июля они ходили по пляжам Лазаревского района, 16 июля — Хостинского. Рейды и сейчас продолжаются.
Как заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Святослав Ершов, на общественных пляжах за внешним видом отдыхающих следят арендаторы. А на диких наличие трусов проверяют мониторинговые группы.
— На пляжных территориях действуют этические нормы, исключающие нахождение людей без одежды. За этим следят сотрудники пляжей. А на незакрепленных территориях, где купание запрещено, на регулярной основе проводим мониторинговые мероприятия по соблюдению общепринятых правил поведения. Случаи нарушения могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, — отметил Ершов.
В пресс-службе УВД рассказали, что отдыхающих, загорающих без одежды, доставляют в отдел полиции, где составляют административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Предусмотрен штраф — не больше 1000 рублей. А за появление в купальниках на улицах Сочи штрафы не предусмотрены, не то, что в соседней Абхазии, где в прошлом году их увеличили до 6000 рублей. Поэтому тряси телесами сколько угодно, получишь только косые взгляды местных жителей и видео на память, которое обязательно расшарят все городские паблики.
А вас оскорбляет вид почти голых туристов, которые появляются в общественных местах?