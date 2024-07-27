Блондинка в стрингах и на самокате. В Сочи туристы оголяются на улицах, ходят в трусах в кафе, а полиция гоняет нудистов на пляжах

Весь год туристы ждут отпуска, чтобы раздеться Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Большую часть года россияне ходят наглухо одетые, суровые погодные условия большинства регионов не позволяют выставлять на показ свои прелести как минимум восемь месяцев в году. Но приезжая на курорт, они отрываются по полной. В этом году туристы переплюнули сами себя. Сочинские паблики гудят, кто-то негодует, кто-то считает, если фигура позволяет, почему бы ее не показать во всей красе.

В этом году сочинские «голопопики» — именно так, даже еще грубее, называют людей, которые ходят вне пляжа в купальных костюмах — вышли на новый уровень. Видео, на котором блондинка в бикини едет на самокате, разлетелось по соцсетям. Такого даже в Сочи еще не видели! Наши коллеги из SOCHI1.RU рассказывают, что происходит на курорте.



Блондинка в бикини с ветерком ехала по улице Источник: ЧП Лазаревское / T.me

— Ну с такой фигурой надо даже доплачивать, чтобы так почаще катались, да, мужики? — пишут в комментариях.

Но мнения, как обычно, разделились. Кто-то считает, что в таком виде можно появляться только на пляжах, кто-то оценил прелести блондинки в бикини и посчитал, что это красиво. Кто-то требует привлечь и наказать, а другие советуют в таком виде проехаться по улицам городов Чечни и Дагестана и так ходить у себя на родине.

— В городах или сёлах, откуда они понаехали, их камнями закидают, если они появятся на улице в таком виде. Нужно рублем наказывать за такое поведение в обществе, — негодуют наши читатели.



— Дела не видать, хотела тело показать!!! У девушки есть причина — сегодня так трудно замуж выйти, что не знаешь, чем привлечь, — пишут в комментариях.



— Неуважение к окружающим! Просто штраф 50 000 и езжай дальше. Меньше надо трепать эту тему, а наказывать. Обсуждают, да завтра и без трусов поедут. В номере у себя ходите голиком, — негодуют поборники морали. И ведь как в воду глядели, буквально на следующий день в Сочи был замечен мужчина без трусов. Он оголился прямо на дороге в Сочи, а потом стал бросаться на проезжающие автомобили и прыгать под колеса. Всё это происходило в районе села Молдовка в Адлерском районе. Автомобилисты делились видео, на котором видно, как неадекват бегает по проезжей части, мешая движению автомобилей и непонятно жестикулируя. Видимо, для подтверждения серьезности своих намерений он разделся.

Сначала турист просто кидался на автомобили, а потом еще и разделся Источник: ЧП Сочи / T.me

Оказалось, что нудиста так вшторил алкоголь. Это выяснили сотрудники ППС, которые приехали на место по по вызову очевидцев. Они изловили его прямо в тот момент, когда он бегал по проезжей части и создавал препятствия для движения автомобилей. Пьяного в ноль нарушителя полицейские отвезли в медицинское учреждение.

А вот другой турист нигде не бегал, не создавал препятствий, а просто пришел на обед в столовую на улице Просвещения в Адлерском районе в обычных трусах. Никто его не выгнал и не предал анафеме, накормили и напоили. Но фото на память сделали и отправили куда следует. Так обычный турист стал звездой сочинского интернета.

Может, мужчина просто забыл надеть штаны Источник: Че происходит Сочи / T.me











Не скрылся от вездесущих камер и отдыхающий в стрингах, которого заметили в Адлере и сняли на видео. Во время ливня он стоял под крышей кафе и демонстрировал «совершенство» своего тела. Судя по кадрам, он был явно не трезв. Теперь он тоже звезда интернета, и, наверное, был в шоке, когда проспался. Не нужно осуждать бедолагу, может, его одежда просто промокла под тропическим сочинским дождем.

Теперь, наверное, мужчине стыдно, что в состоянии опьянения он ходил в стрингах по городу Источник: ЧП Сочи / T.me

А где сочинские полицейские? — спросите вы. А им некогда. Они гоняют нудистов на пляжах. Рейды администрации Сочи и полиции проходят на постоянной основе. 12 июля они ходили по пляжам Лазаревского района, 16 июля — Хостинского. Рейды и сейчас продолжаются.

Кому-то пригодился армейский навык быстро надевать штаны Источник: пресс-служба администрации Сочи

Как заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Святослав Ершов, на общественных пляжах за внешним видом отдыхающих следят арендаторы. А на диких наличие трусов проверяют мониторинговые группы.



— На пляжных территориях действуют этические нормы, исключающие нахождение людей без одежды. За этим следят сотрудники пляжей. А на незакрепленных территориях, где купание запрещено, на регулярной основе проводим мониторинговые мероприятия по соблюдению общепринятых правил поведения. Случаи нарушения могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, — отметил Ершов.



В пресс-службе УВД рассказали, что отдыхающих, загорающих без одежды, доставляют в отдел полиции, где составляют административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Предусмотрен штраф — не больше 1000 рублей. А за появление в купальниках на улицах Сочи штрафы не предусмотрены, не то, что в соседней Абхазии, где в прошлом году их увеличили до 6000 рублей. Поэтому тряси телесами сколько угодно, получишь только косые взгляды местных жителей и видео на память, которое обязательно расшарят все городские паблики.

