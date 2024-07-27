«Не совсем удачно вошли в поворот»: автомобиль перевернулся на Затулинке — видео, как из него выходят люди

Днем 27 июля в Новосибирске около жилого дома произошло ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на парковке перевернулся автомобиль — момент аварии попал на видео.
В сообщении сказано, что инцидент случился около здания №2 по улице Виктора Уса на территории Затулинского жилмассива. По информации 2ГИС, там находится 17-этажный дом.
— Парни ехали с веселой музыкой, играющей на весь двор, и, не рассчитав скорость, не совсем удачно вошли в поворот, — приводят в телеграм-канале слова подписчика.
На кадрах видно, как машина движется по дороге, и в один момент заваливается на бок. После этого дверь автомобиля открывается, и из салона транспорта выбираются два человека.
НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирска с просьбой уточнить, есть ли пострадавшие в ДТП.
Накануне под Новосибирском на Омском тракте произошло ДТП. На дороге столкнулись грузовик и внедорожник.