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Происшествия «Не совсем удачно вошли в поворот»: автомобиль перевернулся на Затулинке — видео, как из него выходят люди

«Не совсем удачно вошли в поворот»: автомобиль перевернулся на Затулинке — видео, как из него выходят люди

Авария произошла на Виктора Уса

1 482
8 комментариев
Инцидент случился в Кировском районе

Днем 27 июля в Новосибирске около жилого дома произошло ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на парковке перевернулся автомобиль — момент аварии попал на видео.

В сообщении сказано, что инцидент случился около здания №2 по улице Виктора Уса на территории Затулинского жилмассива. По информации 2ГИС, там находится 17-этажный дом.

— Парни ехали с веселой музыкой, играющей на весь двор, и, не рассчитав скорость, не совсем удачно вошли в поворот, — приводят в телеграм-канале слова подписчика.

Момент аварии попал на видео

На кадрах видно, как машина движется по дороге, и в один момент заваливается на бок. После этого дверь автомобиля открывается, и из салона транспорта выбираются два человека.

НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирска с просьбой уточнить, есть ли пострадавшие в ДТП.

Накануне под Новосибирском на Омском тракте произошло ДТП. На дороге столкнулись грузовик и внедорожник.

ПО ТЕМЕ
ДТП Новосибирск Авария Перевернувшаяся машина Затулинка
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Комментарии
8
Гость
27 июля 2024, 18:21
Виктор Ус - эт не Затулинка
я111я
27 июля 2024, 18:31
ценные специалисты ехали? не знавшие про центр тяжести?
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