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Происшествия Под Новосибирском на трассе столкнулись два автомобиля — на месте ДТП пробка

Под Новосибирском на трассе столкнулись два автомобиля — на месте ДТП пробка

Инцидент случился на Омском тракте

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Инцидент случился на Омском тракте

Вечером 26 июля в Новосибирской области на дороге произошло ДТП. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», на участке столкнулись грузовик и внедорожник.

По его данным, инцидент случился на Омском тракте. В аварию попал автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max.

— Есть пострадавшие, — заявили в паблике, ссылаясь на подписчика.

Место аварии сняли на видео

Место аварии сняли на видео очевидцы. На кадрах можно заметить автомобиль полиции.

НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные. По информации 2ГИС, на месте ДТП собралась пробка. Затор образовался в направлении села Прокудское.

На участке ДТП образовалась пробка

Накануне в Новосибирске водитель электросамоката сбил женщину. Ее доставили в больницу.

Обновлено.

— В данном ДТП никто не пострадал. Оформлено как с материальным ущербом, — сообщили НГС в Госавтоинспекции региона.

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ДТП Авария Новосибирская область Госавтоинспекция
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