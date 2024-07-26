Под Новосибирском на трассе столкнулись два автомобиля — на месте ДТП пробка

Инцидент случился на Омском тракте Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











Вечером 26 июля в Новосибирской области на дороге произошло ДТП. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», на участке столкнулись грузовик и внедорожник.



По его данным, инцидент случился на Омском тракте. В аварию попал автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max.



— Есть пострадавшие, — заявили в паблике, ссылаясь на подписчика.

Место аварии сняли на видео Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

Место аварии сняли на видео очевидцы. На кадрах можно заметить автомобиль полиции.



НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные. По информации 2ГИС, на месте ДТП собралась пробка. Затор образовался в направлении села Прокудское.

На участке ДТП образовалась пробка Источник: 2ГИС











Накануне в Новосибирске водитель электросамоката сбил женщину. Ее доставили в больницу.

