Влетел в спину: электросамокатчик сбил женщину в Ленинском районе Новосибирска — видео

Авария произошла на улице Немировича-Данченко Источник: ГАИ Новосибирска, Густаво Зырянов / NGS.RU











В Ленинском районе Новосибирска водитель электросамоката сбил женщину. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по городу.



Происшествие произошло в 11:45 в четверг, 25 июля. 29-летний водитель электросамоката ехал по тротуару на улице Немировича-Данченко в сторону площади Лыщинского и в пути сбил женщину-пешехода, которая также шла по тротуару в попутном направлении.



Судя по опубликованному видео, самокатчик врезался в спину женщины, оба они упали на асфальт.

Источник: ГАИ Новосибирска

После столкновения медицинская помощь понадобилась 39-летней жительнице Новосибирска, ее доставили в больницу, характер травм уточняется.



На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

