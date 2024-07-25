Влетел в спину: электросамокатчик сбил женщину в Ленинском районе Новосибирска — видео

В Ленинском районе Новосибирска водитель электросамоката сбил женщину. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по городу.
Происшествие произошло в 11:45 в четверг, 25 июля. 29-летний водитель электросамоката ехал по тротуару на улице Немировича-Данченко в сторону площади Лыщинского и в пути сбил женщину-пешехода, которая также шла по тротуару в попутном направлении.
Судя по опубликованному видео, самокатчик врезался в спину женщины, оба они упали на асфальт.
После столкновения медицинская помощь понадобилась 39-летней жительнице Новосибирска, ее доставили в больницу, характер травм уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Накануне электросамокатчик сбил маму с семилетней дочерью на пешеходном переходе на улице Шевченко. Водитель скрылся, его ищет полиция.