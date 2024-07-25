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Электросамокатчик влетел в женщину — видео

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Происшествия Влетел в спину: электросамокатчик сбил женщину в Ленинском районе Новосибирска — видео

Влетел в спину: электросамокатчик сбил женщину в Ленинском районе Новосибирска — видео

В больницу доставили 39-летнюю сибирячку

1 577
18 комментариев
Авария произошла на улице Немировича-Данченко

В Ленинском районе Новосибирска водитель электросамоката сбил женщину. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по городу.

Происшествие произошло в 11:45 в четверг, 25 июля. 29-летний водитель электросамоката ехал по тротуару на улице Немировича-Данченко в сторону площади Лыщинского и в пути сбил женщину-пешехода, которая также шла по тротуару в попутном направлении.

Судя по опубликованному видео, самокатчик врезался в спину женщины, оба они упали на асфальт.

После столкновения медицинская помощь понадобилась 39-летней жительнице Новосибирска, ее доставили в больницу, характер травм уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне электросамокатчик сбил маму с семилетней дочерью на пешеходном переходе на улице Шевченко. Водитель скрылся, его ищет полиция.

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Новосибирск ГАИ ДТП Электросамокаты
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Комментарии
27
Гость
25 июля 2024, 17:46
Травников, хватит игнорировать фактический бандитизм прокатных компаний. Убери их с улиц, это уже во многих городах сделали !
Гость
25 июля 2024, 17:48
Запретить самокаты.
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