Электросамокатчик сбил семилетнюю девочку с матерью на зебре — лихача ищет полиция

Каким именно самокатом управлял лихач на момент публикации, неизвестно Источник: ГАИ Новосибирска











24 июля неизвестный на электросамокате сбил женщину и ее семилетнюю дочь на пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы, а лихача ищет полиция, следует из сообщения ГАИ Новосибирска.



— Неустановленный водитель электросамоката двигался по тротуару со стороны улицы Сакко и Ванцетти в сторону улицы Октябрьская магистраль и в пути следования, напротив дома 25 по улице Шевченко, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на двух пешеходов, — уточнили в ГАИ.



Неизвестный покинул место ДТП вместе с электросамокатом. Его ищет полиция.

В июле в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Однако многие считают, что этот вид транспорта и вовсе стоит запретить. Председатель ГД Вячеслав Володин решил узнать мнение народа об этом. Люди отреагировали на идею неоднозначно.

