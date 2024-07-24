НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

3 м/c,

ю-з.

 741мм 54%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,30
EUR 95,46

СРОЧНО

На шоу «Последний герой» убили и съели выдру

Меняют квартиры на дома
Работа в Новосибирске
Обвинили в педофилии и избили
Новосибирск ведет соцсети
Скандал в «Маяке»
Июльфест в Новосибирске
«Кузина» в долгах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Электросамокатчик сбил семилетнюю девочку с матерью на зебре — лихача ищет полиция

Электросамокатчик сбил семилетнюю девочку с матерью на зебре — лихача ищет полиция

Пострадавшие попали в больницу, а виновник ДТП скрылся

1 538
17 комментариев
Каким именно самокатом управлял лихач на момент публикации, неизвестно

24 июля неизвестный на электросамокате сбил женщину и ее семилетнюю дочь на пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы, а лихача ищет полиция, следует из сообщения ГАИ Новосибирска.

— Неустановленный водитель электросамоката двигался по тротуару со стороны улицы Сакко и Ванцетти в сторону улицы Октябрьская магистраль и в пути следования, напротив дома 25 по улице Шевченко, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на двух пешеходов, — уточнили в ГАИ.

Неизвестный покинул место ДТП вместе с электросамокатом. Его ищет полиция.

Если вы были свидетелем инцидента, свяжитесь с редакцией НГС.
Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В июле в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Однако многие считают, что этот вид транспорта и вовсе стоит запретить. Председатель ГД Вячеслав Володин решил узнать мнение народа об этом. Люди отреагировали на идею неоднозначно.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Лихач Электросамокат сбил ребенка Авария с электросамокатом ДТП с электросамокатом
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY14
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
КОТофей
24 июля 2024, 16:19
Запрос в пару популярных сервисов проката самоката, да все. Все маршруты даже у клиентов отображаются, значит, легко найти, зная время и место. Регистрация по номеру телефона в приложениях. Было бы желание
трям-брям
24 июля 2024, 16:35
Не удивлюсь, если в сторону этих всадников скоро начнётся "пиф-паф"
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Рекомендуем
Знакомства

Кирилл,42

Юрий,36

Dimon,49

Katy,42

Мила,64

Афоня,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление