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«Запретить электросамокаты?» Володин решил узнать мнение народа — тысячи человек начали спорить и возмущаться

«Запретить электросамокаты?» Володин решил узнать мнение народа — тысячи человек начали спорить и возмущаться

Одни предлагают ездить на них только с правами, другие — увести подальше от тротуаров

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4 комментария
Госдума рассматривает законопроект, который устанавливает штрафы для электросамокатов

В Государственной Думе в первом чтении приняли законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Однако многие считают, что этот вид транспорта и вовсе стоит запретить. Председатель ГД Вячеслав Володин решил узнать мнение народа об этом. Люди отреагировали на идею неоднозначно.

— В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера? — поинтересовался Володин в своем Telegram-канале.

За первые три часа опроса большинство участников — 71% — полностью поддержали инициативу. Четверть опрошенных не согласны с полной отменой. Ещё 4% выбрали вариант «всё равно». Всего проголосовало более 100 тысячи человек

Люди не только отвечали на вопросы, но и активно комментировали результаты опроса, объясняя свой выбор и предлагая другие пути решения проблемы. Почти 4000 человек решились высказать свое мнение, мы взяли самые интересные высказывания.

— Запрет уж больно радикально. Разрешать самокаты, но только после получения на них прав и регистрации, — сразу же предложил Виктор.

— Это очень опасный вид транспорта, надо к ним применять правила, как к автотранспорту. Пусть ездят по дорогам, если им так хочется, а не по пешеходным тротуарам, — поддержала и развила идею Елена Малхозова.

— Не забудьте, что еще есть моноколесисты! — подметил пользователь.

Россияне уверены, что нужно создавать отдельную инфраструктуру для этого вида транспорта

Помимо этого, люди предлагают развивать инфраструктуру для безопасности всех участников движения.

— В нашем городе убрали кикшеринги с самокатами, я сначала огорчилась (сама пользовалась), а потом почувствовала, что ходить стало безопаснее. Наши улицы не приспособлены для совместного мирного сосуществования, — объяснила свой выбор Ольга.

— Глупо запрещать. Создайте инфраструктуру, где самокаты не пересекаются с пешеходами, — выступил с предложением Александр.

— Давайте запретим автомобили, велосипеды и выходить из дома. Нужно РЕГУЛИРОВАНИЕ от государства, а тут опять запреты, — настоятельно потребовал Михаил.

— Необходимо развивать инфраструктуру. Во всех городах! Давно пора. До сих пор недостаточно велодорожек. А к велосипедам прибавились сигвеи и самокаты. Запретить, конечно, проще всего. А как насчет инфраструктуры? Пора бы перестраиваться. В век технологий. Роботы-доставщики, курьеры на самокатах и т.д. Выделять надо средства и строить альтернативные маршруты, — поделился негодованием один из комментаторов опроса.

— Запретить полностью! В нашем маленьком городе малолетние самокатчики катаются в пешей прогулочной зоне, где люди после работы с детьми и без гуляют, гоняют с трюками на арендных самокатах, маневрируя на одном колесе среди людей в 10 см от них! Постоянные крики и конфликты с ними, совершенно неадекватные, — рассказал о злободневной проблемой один из читателей.

В целом, по комментариям можно понять, что люди выступают против электросамокатов из-за манеры вождения водителей этого вида транспорта.

— Меня на днях чуть не сбил самокат, который вёл на высокой скорости здоровенный мужик. Просто чудом не сбил, задел только одежду. А на работе сотрудника сбил и скрылся, сотрудник сломал руку, найти самокатчика не смогли. Вот и делайте выводы. Я считаю, что им надо выделить полосы на тротуаре или дороге, и пусть катаются, — пожаловалась Елена Алексеевна.

— Малолетних детей штрафы не удержат вдали от самокатов, они о них не думают даже. А с опаской ходить по пешеходным тротуарам, особенно когда ребёнка ведешь за руку, уже поднадоело, — высказывает недовольство Наталья.

Большинство недовольны тем, что не чувствуют себя в безопасности на тротуарах из-за самокатчиков

Однако не все выступают с критикой, многие отмечают и пользу, которую привнесли в города кикшеринги.

— Тогда будет перегружен общественный транспорт. Лучше оснастить все самокаты постоянными сигнальными звуковыми устройствами, — посоветовала Светлана.

— Самокаты даже нужно оставить, иногда это реально единственное средство передвижения. Например, у нас в городе давно чинят скоростной трамвай, и очень проблематично добираться людям до работы в переполненном транспорте. Самокаты стали выходом, — ответила несогласным Наталья.

— Большинство не пользуется самокатами, поэтому большинство проголосует против. Таким образом, можно большинством проголосовать за запрет частных самолетов (ведь большинство ими не пользуется), результат будет таким же ожидаемым. Запретить — является абсурдным. Регулировать нужно! Ввести ответственность за причинение телесных повреждений (на самокате как отягчающее обстоятельство), — уверен Никита.

— Да запретите уже все: детские велосипеды, коляски, тачки бабушек и машины. С машинами-то происшествий больше, — саркастично подметил Сергей.

А что вы думаете о полном запрете электросамокатов?

Давно пора запретить!
Меня все устраивает
Нужно создать необходимые условия для безопасности всех участников дорожного движения и все будет хорошо

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Электросамокат Запрет электросамокатов Вячеслав Володин Запрет на электросамокаты Общественный транспорт
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Комментарии
5
Объективный наблюдатель
16 июля 2024, 15:21
Мне очень не нравится именно как бизнес. Права на самокат это идиотизм чистой воды , но прокатные конторы должны прекратить свое существование или пусть вкладывают деньги в развитие дорожной сети для самокатов. В личном пользование самокат вообще не проблема, они очень не дешевые и массово на них езда сразу прекратиться. Единственное что нужно еще считаю это страховка и покупать её человек должен вместе с самокатом в магазине.
233143581
16 июля 2024, 15:17
Да уберите уже эти "кочерёжки", с дороги. Раньше на этом недотранспорте, даже дети на прогулке на участке в детсадах - и то не очень то катались. Ну не пользовались самокаты популярностью, даже у малышей.
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