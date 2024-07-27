НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+33°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+33°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +36

1 м/c,

с-з.

 741мм 41%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

Подвал на Геодезической затопило кипятком

Выросли цены на такси
Работа в Новосибирске
На поделили перекресток
Новосибирск ведет соцсети
Что посмотреть в Хакасии
Июльфест в Новосибирске
Долги в наследство
Разоблачили мифы об имплантах
Заготавливаем травы на зиму
НГС в Telegram
Страна и мир А это точно была она? В интернете обсуждают обесцвеченные брови Глюкозы после ее скандального выступления

А это точно была она? В интернете обсуждают обесцвеченные брови Глюкозы после ее скандального выступления

Узнали, для чего такой образ

431
4 комментария
Тренд с нами уже не первый год

Пользователи соцсетей обсуждают брови Глюкозы. Судя по комментариям, многие не признали ее с обесцвеченными бровями и были уверены, что вместо нее на Дне металлургов в Красноярске выступал кто-то другой. Однако некоторые участники обсуждения смогли переубедить их.

— Это была она! Она брови обесцветила, поэтому и непохожа была. В соцсети к ней зайдите, посмотрите этот ужас, — пишет пользователь с никнеймом @Katya180783 в телеграм-канале наших красноярских коллег из NGS24.RU.

Звезды шоу-бизнеса обесцвечивают брови уже давно — есть публикации СМИ за 2019 и 2022 годы. Среди тех, кто сделал это, — модели Кара Делевинь, Ирина Шейк, Кендалл Дженнер и Лара Стоун, актрисы Хантер Шафер и Кристен Стюарт, певицы Леди Гага и Кэти Перри.

Владелица салона красоты в Красноярске Евгения Долгорукова объяснила тренд на обесцвечивание бровей цикличностью моды. По ее словам, явление вернулось после возвращения другого тренда — на тонкие брови.

— На мой взгляд, процедура обесцвечивания бровей появилась около четырех лет назад, — тогда, когда появились материалы для осветления бровей. Чтобы брови сочетались с общим образом, нужно подбирать их тон в тон корней волос. Чтобы те же перекрашенные девушки смотрелись гармонично, — рассказала NGS24.RU Евгения Долгорукова. — Я считаю, что тренд на обесцвеченные брови пришел к нам тогда, когда к нам вернулись тонкие брови — те самые ниточки, с которыми лицо выглядит слегка инопланетянским, то есть необычным. Тренд нам ввел кто? Подиумы. Естественно, всё, что идет на подиумах, потом постепенно перенимается в жизнь. Это необычно, это интересно, это привлекает к себе внимание. А что хотят у нас все медийные личности? Все медийные личности хотят привлечь к себе внимание. Все мы хотим выделяться, быть яркими, заметными. И это тоже такой элемент, как можно выделиться, потому что сразу бросается в глаза человек, у которого нет бровей.

Напомним, после бесплатного концерта Глюкозы в Красноярске зрители возмутились поведением певицы на концерте. По их словам, Глюкоза выступала нетрезвой, пела под фанеру, материлась со сцены и трогала себя за интимные места.

После возмущения организаторы Дня металлурга сообщили, что подадут в суд на Глюкозу за выступление в «измененном сознании». По мнению организаторов, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту. Следом за ними с планами подать в суд выступил продюсер Максим Фадеев. Он хочет запретить Ионовой выступать под псевдонимом и исполнять написанные им песни.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, предложила проверять певицу на наркотики перед каждым концертом.

Сама Глюкоза объяснила свое поведение во время выступления приемом снотворных и антидепрессантов.

ПО ТЕМЕ
Глюкоза Брови Внимание Мнение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
27 июля 2024, 19:10
Это не новости, а парад бульварщины и дешёвки 👎🤮 Афтары, вам нравится вот так открыто деградировать или тайно / по-глупости помогаете скорейшему краху своего иноагентского недо-СМИ?
Гость
27 июля 2024, 19:13
медуза
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Варвара,23

Никита,42

Vert,39

Lana,50

Сергей,48

Евгений,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление