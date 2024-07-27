А это точно была она? В интернете обсуждают обесцвеченные брови Глюкозы после ее скандального выступления

Тренд с нами уже не первый год Источник: читатель NGS24.RU, @glukozamusic / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пользователи соцсетей обсуждают брови Глюкозы. Судя по комментариям, многие не признали ее с обесцвеченными бровями и были уверены, что вместо нее на Дне металлургов в Красноярске выступал кто-то другой. Однако некоторые участники обсуждения смогли переубедить их.



— Это была она! Она брови обесцветила, поэтому и непохожа была. В соцсети к ней зайдите, посмотрите этот ужас, — пишет пользователь с никнеймом @Katya180783 в телеграм-канале наших красноярских коллег из NGS24.RU.

Звезды шоу-бизнеса обесцвечивают брови уже давно — есть публикации СМИ за 2019 и 2022 годы. Среди тех, кто сделал это, — модели Кара Делевинь, Ирина Шейк, Кендалл Дженнер и Лара Стоун, актрисы Хантер Шафер и Кристен Стюарт, певицы Леди Гага и Кэти Перри.

Владелица салона красоты в Красноярске Евгения Долгорукова объяснила тренд на обесцвечивание бровей цикличностью моды. По ее словам, явление вернулось после возвращения другого тренда — на тонкие брови.

— На мой взгляд, процедура обесцвечивания бровей появилась около четырех лет назад, — тогда, когда появились материалы для осветления бровей. Чтобы брови сочетались с общим образом, нужно подбирать их тон в тон корней волос. Чтобы те же перекрашенные девушки смотрелись гармонично, — рассказала NGS24.RU Евгения Долгорукова. — Я считаю, что тренд на обесцвеченные брови пришел к нам тогда, когда к нам вернулись тонкие брови — те самые ниточки, с которыми лицо выглядит слегка инопланетянским, то есть необычным. Тренд нам ввел кто? Подиумы. Естественно, всё, что идет на подиумах, потом постепенно перенимается в жизнь. Это необычно, это интересно, это привлекает к себе внимание. А что хотят у нас все медийные личности? Все медийные личности хотят привлечь к себе внимание. Все мы хотим выделяться, быть яркими, заметными. И это тоже такой элемент, как можно выделиться, потому что сразу бросается в глаза человек, у которого нет бровей.

Напомним, после бесплатного концерта Глюкозы в Красноярске зрители возмутились поведением певицы на концерте. По их словам, Глюкоза выступала нетрезвой, пела под фанеру, материлась со сцены и трогала себя за интимные места.



После возмущения организаторы Дня металлурга сообщили, что подадут в суд на Глюкозу за выступление в «измененном сознании». По мнению организаторов, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту. Следом за ними с планами подать в суд выступил продюсер Максим Фадеев. Он хочет запретить Ионовой выступать под псевдонимом и исполнять написанные им песни.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в свою очередь, предложила проверять певицу на наркотики перед каждым концертом.