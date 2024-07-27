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Город Грязь, барьеры и рвы: десятки новосибирцев ринулись в «Гонку героев» в изнуряющую жару — 13 кадров с испытаниями

Грязь, барьеры и рвы: десятки новосибирцев ринулись в «Гонку героев» в изнуряющую жару — 13 кадров с испытаниями

Протяженность трассы превысила 8 километров

8 970
51 комментарий
Участие в забеге приняли десятки жителей Новосибирска

В субботу, 27 июля в Новосибирске состоялась «Гонка героев». Участники события прошли полосу препятствий почти в девять километров, во время забега им предстояло преодолеть более 40 испытаний в изнуряющую жару — в этот день воздух в городе прогрелся до +33 градусов.

Фотокорреспондент НГС посмотрел на то, как в 2024 году в городе прошла «Гонка героев». Смотрим 13 фотографий с полосы препятствий.

Забег проходил на полигоне НВВКУ — Новосибирского высшего военного командного училища. Регистрация участников мероприятия началась утром, как и официальное открытие «Гонки героев».
В группе события во «ВКонтакте» сказано, что протяженность трассы составляет более 8700 метров.
Полоса препятствий — 47 испытаний, которые предстояло преодолеть участникам забега во время жары
Организаторы забега подготовили для участников такие препятствия, как барьеры, грязевые ванны, рвы, траншеи
По данным «Яндекс. Погода», 27 июля в Новосибирске температура воздуха днем составила +31…+33 градуса. Некоторые препятствия проходили под открытым небом, другие — в тени
За новосибирцами во время забега наблюдали инструкторы
«Гонка героев» проходит в Новосибирске десятый год
Участниками забега стали как женщины, так и мужчины
Организаторы рекомендовали участникам подготовить «правильную» экипировку — одежду, которая быстро отводит воду
Десятки новосибирцев стремились к финишу забега
Новосибирцы не боялись оказаться в грязи во время забега
В прошлом году «Гонка героев» состоялась в августе

В 2023 году НГС также вместе с жителями оказался на «Гонке героев». Предлагаем посмотреть в нескольких кадрах, как прошел забег.

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Гонка героев НВВКУ Новосибирск Соревнование
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Комментарии
51
Гость
27 июля 2024, 20:12
Победителям раздавали повестки?
275006922
28 июля 2024, 10:07
На фоне непрекращающающегося СВО это мероприятие выглядит нелепо, совершенно неуместно
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