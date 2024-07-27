Город Грязь, барьеры и рвы: десятки новосибирцев ринулись в «Гонку героев» в изнуряющую жару — 13 кадров с испытаниями
Грязь, барьеры и рвы: десятки новосибирцев ринулись в «Гонку героев» в изнуряющую жару — 13 кадров с испытаниями
Протяженность трассы превысила 8 километров
8 970
В субботу, 27 июля в Новосибирске состоялась «Гонка героев». Участники события прошли полосу препятствий почти в девять километров, во время забега им предстояло преодолеть более 40 испытаний в изнуряющую жару — в этот день воздух в городе прогрелся до +33 градусов.
Фотокорреспондент НГС посмотрел на то, как в 2024 году в городе прошла «Гонка героев». Смотрим 13 фотографий с полосы препятствий.
В 2023 году НГС также вместе с жителями оказался на «Гонке героев». Предлагаем посмотреть в нескольких кадрах, как прошел забег.