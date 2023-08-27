Барьеры, ров и водная переправа: в Новосибирске прошла «Гонка героев» — 10 кадров с испытаниями

25 августа в Новосибирске cостоялась «Гонка героев». Участники забега преодолели полосу препятствий почти в
В прошлом году, по словам организаторов, участие в «Гонке героев» приняли 2000 человек. НГС подготовил фоторепортаж с мероприятия.
Протяженность полосы препятствий составила почти
25 августа в Новосибирске cостоялась «Гонка героев». Участники забега преодолели полосу препятствий почти в
В прошлом году, по словам организаторов, участие в «Гонке героев» приняли 2000 человек. НГС подготовил фоторепортаж с мероприятия.
По теме
04 июня 2023, 14:20Жарой не напугать: сотни сибирячек вышли на забег в Новосибирске — 11 фото смелых девушек
14 января 2023, 18:20Хаски со всей Сибири приехали в Новосибирск для участия в забеге — снежные и очаровательные фото с соревнований
11 сентября 2022, 14:3011 фото красоток в грязи и ролик с испытаниями на прочность: смотрим, какой была «Гонка героев»