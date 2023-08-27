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СрочноВ Новосибирске прошла «Гонка героев»
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Барьеры, ров и водная переправа: в Новосибирске прошла «Гонка героев» — 10 кадров с испытаниями

Протяженность полосы препятствий составила почти 9 километров

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Фотокорреспондент НГС вместе с новосибирцами прошел трассу с испытаниями

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25 августа в Новосибирске cостоялась «Гонка героев». Участники забега преодолели полосу препятствий почти в 9 километров, событие в городе проходит уже девятый год. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с новосибирцами прошел трассу с испытаниями. Публикуем 10 ярких фотографий с забега.

«Гонка героев» проходит в Новосибирске девятый год. В прошлом году мероприятие состоялось в начале сентября

«Гонка героев» проходит в Новосибирске девятый год. В прошлом году мероприятие состоялось в начале сентября

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Утром температура воздуха в Новосибирске <nobr class="_">26 августа</nobr> составила <nobr class="_">+9 градусов</nobr>. Днем воздух прогрелся до 18 выше нуля

Утром температура воздуха в Новосибирске 26 августа составила +9 градусов. Днем воздух прогрелся до 18 выше нуля

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Полоса препятствий находилась на полигоне НВВКУ. Для участников забега организовали бесплатный трансфер

Полоса препятствий находилась на полигоне НВВКУ. Для участников забега организовали бесплатный трансфер

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В группе мероприятия во «ВКонтакте» указано, что в полосу препятствий «Гонки героев» вошли 44 испытания

В группе мероприятия во «ВКонтакте» указано, что в полосу препятствий «Гонки героев» вошли 44 испытания

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В полосу препятствий вошли барьеры, сетки, вертикальные заборы, двухступенчатый ров, водная переправа и другие

В полосу препятствий вошли барьеры, сетки, вертикальные заборы, двухступенчатый ров, водная переправа и другие

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Официальная церемония открытия «Гонки героев» состоялось в 10:30 <nobr class="_">26 августа</nobr>

Официальная церемония открытия «Гонки героев» состоялось в 10:30 26 августа

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Протяженность трассы в этом году составила 8720 метров

Протяженность трассы в этом году составила 8720 метров

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Некоторые участники забега проходили испытания «Гонки героев» с улыбкой

Некоторые участники забега проходили испытания «Гонки героев» с улыбкой

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Под конец прохождения гонки выдавали жетоны

Под конец прохождения гонки выдавали жетоны

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В прошлом году, по словам организаторов, участие в «Гонке героев» приняли 2000 человек. НГС подготовил фоторепортаж с мероприятия.

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