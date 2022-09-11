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11 фото красоток в грязи и ролик с испытаниями на прочность: смотрим, какой была «Гонка героев»

Корреспонденты НГС прошли 9-километровую трассу вместе с участниками

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Девушке надо было нырнуть в грязную воду

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В Новосибирске 10 сентября прошло масштабное испытание на прочность «Гонка героев». В городе оно проходит уже восьмой год. В этот раз трасса была 9 километров и включала в себя 38 препятствий. На гонку, по словам организаторов, заявились 2 тысячи человек. Корреспонденты НГС прошлись по опасной трассе и пообщались с участниками. Все впечатления мы собрали в небольшом видео и подготовили фоторепортаж с красивыми и смелыми участницами «Гонки героев — 2022».

Николай Кувикин, региональный представитель АНО «Гонка героев», рассказал, что для организации гонки потребовалось больше 300 человек.

— Мы очень хорошо обновили трассу, очень старались, вчера я вот пробежал гонку, сбил мозоль. Очень классная гонка будет. Есть такие препятствия, которые были только на чемпионате Европы. У нас примерно 30% — это водные препятствия, воду обновили, она 6 градусов как раз, — рассказал Николай Кувикин.

Сам организатор считает, что самое сложное препятствие — последнее. В «Эвересте» участникам нужно подняться на возвышенность с помощью каната по скользящей поверхности (его вы можете увидеть в видео на 1:04). Как отметил Николай Кувикин, так как это испытание последнее, все к этому моменту уставшие и грязные. Под конец, правда, это стало одним из самых дружелюбных, громких и атмосферных испытаний. Участники помогали забираться друг другу и тащили канаты наверх, на «Эвересте» были болельщики, которые кричали и поддерживали. И прибавляло азарта то, что это последнее испытание, а значит, гонка почти закончена.

Билет на «Гонку героев» стоил около <nobr class="_">3 тысяч</nobr> рублей

Билет на «Гонку героев» стоил около 3 тысяч рублей

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Многие участники готовятся специально к «Гонке героев». Всего гонка делится на четыре основных категории: Pro, Age, «Массовый забег» и «Корпоративные забеги». В категориях Pro и Age участники были настроены на прохождение пути быстрее, хотя и они успевали повеселиться по дороге. Зато «Массовые забеги» — это чаще всего компании друзей, которые поддерживают друг друга и никуда не торопятся.

«Гонка героев» проходила на полигоне НВВКУ

«Гонка героев» проходила на полигоне НВВКУ

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В среднем прохождение трассы занимает около часа. На «Гонку героев» в Новосибирске приехали люди из разных уголков России, в том числе из Санкт-Петербурга, с Урала и из Кемерово. Часть таких участников специально посещает по несколько «Гонок героев» в год в разных городах.

На «Гонке героев» в 2022 году было <nobr class="_">38 испытаний</nobr> разной сложности

На «Гонке героев» в 2022 году было 38 испытаний разной сложности

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Участники гонки называют разные причины для участия. Многие говорили про испытать себя, веселье, почувствовать себя героем. Анастасия Тус, участница категории Pro, участвует в гонке не первый год.

— Раньше участвовала в возрастной категории 30–39 лет, в этом году решила попробовать в Pro. Настрой боевой. Я обычно что-то всегда занимала, потому что, как я говорю, по-настоящему буйных мало, — поделилась Анастасия.

Одна из участниц поцарапалась при прохождении под колючей проволокой

Одна из участниц поцарапалась при прохождении под колючей проволокой

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Тем, кто дошел до конца, выдавали подвески, которые сделаны под жетон солдата. После этого участник может считаться «героем».

— Я в первый раз бежала. Просто огонь! Больше всего купаться понравилось. Было очень страшно, я безумно боюсь высоты, не умею плавать, но прошла большинство испытаний. На одном из первых испытаний не заметила колючую проволоку, но я всё равно в восторге, — поделилась участница Ирина.

Температура воды была около <nobr class="_">6 градусов</nobr> перед началом гонки

Температура воды была около 6 градусов перед началом гонки

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Утром на улице было по-осеннему холодно — <nobr class="_">+9 градусов</nobr>, но к полудню стало даже жарко

Утром на улице было по-осеннему холодно — +9 градусов, но к полудню стало даже жарко

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Испытания настроения не портили, а только поднимали

Испытания настроения не портили, а только поднимали

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Девушка приехала из Томска ради прохождения испытаний

Девушка приехала из Томска ради прохождения испытаний

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Было много испытаний, где нужно было проверить себя

Было много испытаний, где нужно было проверить себя

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Под конец прохождения гонки выдавали медальон

Под конец прохождения гонки выдавали медальон

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В этот же день, 10 сентября, в Новосибирске прошел полумарафон имени Александра Раевича. В 10 часов утра на старт вышли 1368 человек. Посмотрите вдохновляющий фоторепортаж с фестиваля бега.

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