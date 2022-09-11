11 фото красоток в грязи и ролик с испытаниями на прочность: смотрим, какой была «Гонка героев»
Корреспонденты НГС прошли
В Новосибирске 10 сентября прошло масштабное испытание на прочность «Гонка героев». В городе оно проходит уже восьмой год. В этот раз трасса была
Николай Кувикин, региональный представитель АНО «Гонка героев», рассказал, что для организации гонки потребовалось больше 300 человек.
— Мы очень хорошо обновили трассу, очень старались, вчера я вот пробежал гонку, сбил мозоль. Очень классная гонка будет. Есть такие препятствия, которые были только на чемпионате Европы. У нас примерно 30% — это водные препятствия, воду обновили, она
Сам организатор считает, что самое сложное препятствие — последнее. В «Эвересте» участникам нужно подняться на возвышенность с помощью каната по скользящей поверхности (его вы можете увидеть в видео на 1:04). Как отметил Николай Кувикин, так как это испытание последнее, все к этому моменту уставшие и грязные. Под конец, правда, это стало одним из самых дружелюбных, громких и атмосферных испытаний. Участники помогали забираться друг другу и тащили канаты наверх, на «Эвересте» были болельщики, которые кричали и поддерживали. И прибавляло азарта то, что это последнее испытание, а значит, гонка почти закончена.
Многие участники готовятся специально к «Гонке героев». Всего гонка делится на четыре основных категории: Pro, Age, «Массовый забег» и «Корпоративные забеги». В категориях Pro и Age участники были настроены на прохождение пути быстрее, хотя и они успевали повеселиться по дороге. Зато «Массовые забеги» — это чаще всего компании друзей, которые поддерживают друг друга и никуда не торопятся.
В среднем прохождение трассы занимает около часа. На «Гонку героев» в Новосибирске приехали люди из разных уголков России, в том числе из Санкт-Петербурга, с Урала и из Кемерово. Часть таких участников специально посещает по несколько «Гонок героев» в год в разных городах.
Участники гонки называют разные причины для участия. Многие говорили про испытать себя, веселье, почувствовать себя героем. Анастасия Тус, участница категории Pro, участвует в гонке не первый год.
— Раньше участвовала в возрастной категории
Тем, кто дошел до конца, выдавали подвески, которые сделаны под жетон солдата. После этого участник может считаться «героем».
— Я в первый раз бежала. Просто огонь! Больше всего купаться понравилось. Было очень страшно, я безумно боюсь высоты, не умею плавать, но прошла большинство испытаний. На одном из первых испытаний не заметила колючую проволоку, но я всё равно в восторге, — поделилась участница Ирина.
В этот же день, 10 сентября, в Новосибирске прошел полумарафон имени Александра Раевича. В 10 часов утра на старт вышли 1368 человек. Посмотрите вдохновляющий фоторепортаж с фестиваля бега.