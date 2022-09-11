11 фото красоток в грязи и ролик с испытаниями на прочность: смотрим, какой была «Гонка героев»

Сам организатор считает, что самое сложное препятствие — последнее. В «Эвересте» участникам нужно подняться на возвышенность с помощью каната по скользящей поверхности (его вы можете увидеть в видео на 1:04). Как отметил Николай Кувикин, так как это испытание последнее, все к этому моменту уставшие и грязные. Под конец, правда, это стало одним из самых дружелюбных, громких и атмосферных испытаний. Участники помогали забираться друг другу и тащили канаты наверх, на «Эвересте» были болельщики, которые кричали и поддерживали. И прибавляло азарта то, что это последнее испытание, а значит, гонка почти закончена.