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Еда Тыква — почти 300 кг, арбуз — 60: домохозяйка вырастила на огороде гигантские овощи. И вы сможете!

Тыква — почти 300 кг, арбуз — 60: домохозяйка вырастила на огороде гигантские овощи. И вы сможете!

Ольга Догадаева рассказала, как начала заниматься необычным урожаем

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5 комментариев
Сначала Ольга не хотела огород, но потом втянулась

Урожай на огороде 35-летней Ольги Догадаевой заставляет удивленно ахать. Домохозяйка из поселка Искра Октября Рыбинского района выращивает гигантские овощи. В этом году ее гордостью стала тыква, которая разрослась почти до 300 килограммов. Еще один «любимчик» Ольги — арбуз весом в 60 кило.

Вырастить плоды-великаны, по словам Ольги, может каждый, но на это уйдет много времени и сил. Например, гигантские овощи много «пьют». Поэтому полив будет отнимать много времени.

— Тыкву в жару я поливала от 200 литров по мере роста, бывало и 600, и 800 на всё поле, где сидят две тыквы, кабачок и лагинария. Туда уходило от 200 до 800 литров. Арбуз, самое большое, я поливала 40 литров в день. У него грядка до половины занята корнями. Сейчас я поливаю 10–20, в зависимости от погоды. Лук — на глаз. Смотрела по почве, но не больше литра в день, — рассказала Ольга. — Самое легкое и незатратное в плане ухода — свёкла и морковка. Посадил — и поливай. А так я еще растила подсолнух, огурцы, арбуз, тыквы, кабачки и томаты. И гигантский лук. Не могу пока сказать, сколько он весит, так как участвую в конкурсе на самый большой лук.

Гигантский лук Ольга выращивала целых девять месяцев, с другими великанами тоже пришлось повозиться. О том, как Ольга ухаживает за таким урожаем, смотрите в нашем видео выше.

Мы побывали на участке Ольги и делали оттуда репортаж. Прочитать его можно здесь.

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Огород Овощи Тыква-гигант Арбуз на огороде
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Комментарии
5
kolhoznik
31 августа 2024, 12:21
что не вырастишь ради лайков и комментариев
Mariella016
31 августа 2024, 12:21
И зачем эти переростки?
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