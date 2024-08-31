Тыква — почти 300 кг, арбуз — 60: домохозяйка вырастила на огороде гигантские овощи. И вы сможете!

— Тыкву в жару я поливала от 200 литров по мере роста, бывало и 600, и 800 на всё поле, где сидят две тыквы, кабачок и лагинария. Туда уходило от 200 до 800 литров. Арбуз, самое большое, я поливала 40 литров в день. У него грядка до половины занята корнями. Сейчас я поливаю 10–20, в зависимости от погоды. Лук — на глаз. Смотрела по почве, но не больше литра в день, — рассказала Ольга. — Самое легкое и незатратное в плане ухода — свёкла и морковка. Посадил — и поливай. А так я еще растила подсолнух, огурцы, арбуз, тыквы, кабачки и томаты. И гигантский лук. Не могу пока сказать, сколько он весит, так как участвую в конкурсе на самый большой лук.

