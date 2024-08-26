Экс-начальник в Центробанке выбросил из окна топ-менеджера Heineken: что известно о трагедии в Лефортово

Александр Липатов этим утром столкнул в окно ребенка и жену Источник: Александра Липатова / WhatsApp; Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU; Милена Липатова / Одноклассники











Утром в воскресенье в Лефортово жителей ЖК «Лефортово Парк» разбудил резкий звук за окном. На земле лежало тело 36-летней Милены Липатовой и ее годовалого сына Михаила (имя изменено). Из окна смотрел 39-летний Александр Липатов, который стоял у окна и что-то кричал. Позже мужчина начал выкидывать вещи.



Когда соседи вызвали полицию мужчина забаррикадировался в квартире и отказывался открывать. Наши коллеги из MSK1.RU собрали всё, что известно о жуткой трагедии на Юго-Востоке Москвы.



Передумал прыгать?

Крики и ругань разбудили соседей семьи Липатовых в районе семи утра, утверждает Mash. Ребенок долго плакал, реакции никакой на плач не было. В какой-то момент открылось окно, а затем тело ребенка оказалось на земле. Спустя полминуты рядом лежало тело 36-летней Милены Липатовой.



Тела погибших Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В это время голый Александр Липатов стоял в окне. Мужчина то залазил на подоконник, то снова слазил с него.



— Увидела уже, когда два трупа лежали, — сообщила девушка журналистам. — Потом увидела мужчину на подоконнике, который стоял и смотрел вниз. Потом полетел матрас, он кричал, вставал на подоконник. Ложился на кровать, опять вставал, смотрел через окно и опять ложился.



Липатов выбрасывает вещи из окна Источник: Shot / T.me











Также очевидцы рассказали, что мужчина кричал что-то похожее на «доигралась».

При этом издание Mash сообщило, что есть несколько версий произошедшего. По одной из них, мужчина выбросил ребенка, а затем толкнул жену. Также издание утверждает, что родители Миши могли быть в измененном сознании из-за препаратов.



Когда полицейские ворвались в запертую квартиру, Александр не стал оказывать сопротивление. Увозить его пришлось на каталке и реанимации. Как сообщил Shot, его доставили в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского.



А в квартире были найдены непонятные записки с рисунком и несвязным текстом. Прокуратура опубликовала фотографии, как выглядела квартира изнутри.



Обстановка в доме Липатовых, новые детские вещи Источник: Прокуратура Москвы / T.me











Липатов перевернул кровать в комнате, откуда выпала Милена Источник: Прокуратура Москвы / T.me











В квартире у мужчины силовики нашли детские игрушки, детскую кроватку, коляску. Помимо этого, мужчина перевернул диван, остальные вещи были разбросаны. Часть из них, включая матрас, мужчина выбросил на улицу.



Семья из Барнаула





По информации MSK1.RU, пара познакомилась и жила в Барнауле. Милена и Александр переехали в Москву около семи лет назад. В это же время мужчина публиковал объявление о продаже квартиры в Барнауле за три миллиона рублей.



Примерно с того же времени Александр стал работать в Центробанке. Карьера шла успешно. Он играл за волейбольную команду на Спартакиаде Банка России. Еще в 2023 году вместе с командой выходил в полуфинал соревнований.

Липатов (второй справа) в составе волейбольной команды Банка России Источник: cliga.ru











За это время он успел стать начальником отдела в Банке России. Но в мае этого года покинул должность, об этом сообщил Shot. Милена и Александр были давно знакомы, поженились около трех лет назад. Год назад у них родился ребенок.



Девушка была топ-менеджером компании Heineken, которая производит пиво. В 2019 году она работала на экспортном направлении, потом на импортном. Два года назад она заняла руководящую должность, следует из данных сайта LinkedIn.

Рабочая страница Милены в социальной сети Источник: Милена Липатова / LinkedIn











В Барнауле у нее осталась мама, которая в августе этого года приезжала в Москву и публиковала фотографии с прогулок. Вероятно, женщина навещала внука.



Сама же Милена ранее выставляла объявление на специальном ресурсе о сдаче квартиры в Барнауле. Снять можно было однокомнатную квартиру за 13 тысяч рублей.



Также на своей странице Милена выкладывала фотографии из Парижа.



В 2014 году Милена выкладывала фотографию из Парижа Источник: Милена Липатова / Однокласскники











Сейчас обстоятельства происшествия находятся на контроле прокуратуры. Также доклад о ходе расследования поручил провести глава СК России Александр Бастрыкин.



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