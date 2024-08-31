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Происшествия «С собой два рюкзака»: в Кузбассе пропал 17-летний подросток — он может быть в Новосибирской области

«С собой два рюкзака»: в Кузбассе пропал 17-летний подросток — он может быть в Новосибирской области

Местонахождение сибиряка неизвестно с 30 августа

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3 комментария

Парень пропал в пятницу, 30 августа

В Кемерово пропал 17-летний Артем Агафонов. Молодой человек может находиться в Новосибирской области.

Об этом сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте». Местонахождение подростка неизвестно с 30 августа.

— Может находиться в нашем регионе, — сказано в сообщении.

Рост юноши составляет 186 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серо-зеленые. В какой одежде был молодой человек, неизвестно. По информации поискового отряда, с собой у парня было два рюкзака.

Сибиряков просят сообщать любую информацию о подростке по телефону горячей линии 8-(800)-700-54-52 или по номеру 112.

НГС обратился в пресс-службы поисковых отрядов «ЛизаАлерт» в Новосибирской и Кемеровской областях с просьбой прокомментировать ситуацию.

Несколько дней назад в Новосибирской области пропал 19-летний парень. Молодой человек живет в поселке Горный Тогучинского района.

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Пропал подросток Кузбасс Новосибирская область ЛизаАлерт
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Комментарии
3
Гость
31 августа 2024, 22:34
Новосибирск город возможностей как и Москва. Первое время можно пожить в гостинице ну или ещё где тепло и есть водопровод.
Гость
31 августа 2024, 22:47
Где родился, там и сгодился. Чужаки не очень нравятся местному населению.
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