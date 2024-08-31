«С собой два рюкзака»: в Кузбассе пропал 17-летний подросток — он может быть в Новосибирской области

Парень пропал в пятницу, 30 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, la_kemerovskaya/vk.com











В Кемерово пропал 17-летний Артем Агафонов. Молодой человек может находиться в Новосибирской области.

Об этом сообщили в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте». Местонахождение подростка неизвестно с 30 августа.

— Может находиться в нашем регионе, — сказано в сообщении.

Рост юноши составляет 186 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серо-зеленые. В какой одежде был молодой человек, неизвестно. По информации поискового отряда, с собой у парня было два рюкзака.

Сибиряков просят сообщать любую информацию о подростке по телефону горячей линии 8-(800)-700-54-52 или по номеру 112.

НГС обратился в пресс-службы поисковых отрядов «ЛизаАлерт» в Новосибирской и Кемеровской областях с просьбой прокомментировать ситуацию.