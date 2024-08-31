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Город «Вся дорога в больших ямах»: новосибирцы встали в часовые пробки из-за перекрытия перекрестка в Дзержинском районе

«Вся дорога в больших ямах»: новосибирцы встали в часовые пробки из-за перекрытия перекрестка в Дзержинском районе

В городе перекрыли перекресток Промышленной и Индустриальной

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14 комментариев

На участке проходят ремонтные работы

В Новосибирске жители пожаловались на пробки из-за перекрытия перекрестка улиц Промышленная и Индустриальная. Как рассказал читатель НГС Дмитрий, жителям приходится стоять по полтора часа в пробке от улицы Королевой до проспекта Дзержинского.

Перекрыли перекресток 12 августа. Но на объезде дорога оказалась в плохом состоянии.

— Вся дорога в больших ямах. Как администрация выдает разрешения на такие глобальные разрытия, оставляя всего один неполноценный выезд? — написал новосибирец.

Жители стоят в глухой пробке

Перекрыта большая часть Промышленной

Ремонт будет идти около месяца

Судя по информации в 2ГИС, перекрытие будет существовать до середины сентября. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.

С начала этой недели в Новосибирске резко обострилась ситуация с пробками на Димитровском мосту. Многие водители жалуются, что на дороге после дождей стало больше ям. Корреспонденты НГС прошлись по объекту, чтобы оценить проблемы дорожного полотна.

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Пробка Ремонт Новосибирск Перекрытие
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Комментарии
14
Поддерживаю
31 августа 2024, 11:26
Судя по информации в 2ГИС, перекрытие будет существовать до середины сентября. А судя по фото все под снег уйдет.
Объективный наблюдатель
31 августа 2024, 11:59
Потому что им глубоко плевать на жителей этого города !!! Плюс компетенции на всех уровнях сами видим какие. Потом они в снег с водой глиной в ноябре закидают все это, а пара трудолюбивых соотечественников с любовью , как для себя положат в лужи асфальт, а на следующий год , мы получим отличный объект для нового освоения бюджета....
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