«Вся дорога в больших ямах»: новосибирцы встали в часовые пробки из-за перекрытия перекрестка в Дзержинском районе

На участке проходят ремонтные работы Источник: читатель НГС











В Новосибирске жители пожаловались на пробки из-за перекрытия перекрестка улиц Промышленная и Индустриальная. Как рассказал читатель НГС Дмитрий, жителям приходится стоять по полтора часа в пробке от улицы Королевой до проспекта Дзержинского.

Перекрыли перекресток 12 августа. Но на объезде дорога оказалась в плохом состоянии.

— Вся дорога в больших ямах. Как администрация выдает разрешения на такие глобальные разрытия, оставляя всего один неполноценный выезд? — написал новосибирец.

Жители стоят в глухой пробке Источник: читатель НГС

Перекрыта большая часть Промышленной Источник: 2ГИС











Ремонт будет идти около месяца Источник: читатель НГС











Судя по информации в 2ГИС, перекрытие будет существовать до середины сентября. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.