«Вся дорога в больших ямах»: новосибирцы встали в часовые пробки из-за перекрытия перекрестка в Дзержинском районе

В Новосибирске жители пожаловались на пробки из-за перекрытия перекрестка улиц Промышленная и Индустриальная. Как рассказал читатель НГС Дмитрий, жителям приходится стоять по полтора часа в пробке от улицы Королевой до проспекта Дзержинского.
Перекрыли перекресток 12 августа. Но на объезде дорога оказалась в плохом состоянии.
— Вся дорога в больших ямах. Как администрация выдает разрешения на такие глобальные разрытия, оставляя всего один неполноценный выезд? — написал новосибирец.
Судя по информации в 2ГИС, перекрытие будет существовать до середины сентября. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.
С начала этой недели в Новосибирске резко обострилась ситуация с пробками на Димитровском мосту. Многие водители жалуются, что на дороге после дождей стало больше ям. Корреспонденты НГС прошлись по объекту, чтобы оценить проблемы дорожного полотна.