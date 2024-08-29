Некоторые по полметра: как выглядят ямы на Димитровском мосту, из-за которых стоит полгорода — фоторепортаж

Сначала этой недели в Новосибирске резко обострилась ситуация с пробками Димитровском мосту. Многие водители жалуются, что на дороге после дождей стало больше ям. Из-за этого заторы становятся длиннее. Корреспонденты НГС прошлись по объекту, чтобы оценить проблемы дорожного полотна.
Со стороны левого берега в сторону правого пробка на мосту идет четко до остановки «Фабричная». Сразу после него машины набирают скорость и разъезжаются. Неподалеку образовались несколько ям — одна глубже другой.
Ямы на Димитровском мосту все разные и их больше десятка. Через многие видно решетки, а некоторые дефекты достигают в ширину 50 сантиметров. Есть и глубокие ямы, в которые машины заезжают половиной колеса.
— Там просто ямы надо закатать, по правой полосе почти невозможно проехать, — отмечает один из пользователей 2ГИС.
Пробки появляются не только в час пик: они практически круглосуточные.
— В 23 часа вчера ехал. Всё стояло колом от середины моста. Куда все едут в это время? — спрашивает другой пользователь 2ГИС.
В заторах на мосту стоит и общественный транспорт, и большегрузы, и личные автомобили. Когда по дороге едет троллейбус, то можно заметить, что он трясется из стороны в сторону — это из-за ям.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда будет ямочный ремонт на мосту.
После капитального ремонта в 2018 году, Димитровский мост был в хорошем состоянии. Но за пять лет все круто изменилось. В прошлом году корреспондент НГС решила вспомнить, что происходило с мостом за последние годы и при чем здесь продолжительный суд с «Новосибирскавтодором».