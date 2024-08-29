Некоторые по полметра: как выглядят ямы на Димитровском мосту, из-за которых стоит полгорода — фоторепортаж

В этом году на мосту начали ремонт и полосы стали уже Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Сначала этой недели в Новосибирске резко обострилась ситуация с пробками Димитровском мосту. Многие водители жалуются, что на дороге после дождей стало больше ям. Из-за этого заторы становятся длиннее. Корреспонденты НГС прошлись по объекту, чтобы оценить проблемы дорожного полотна.

Машины могут пострадать, когда едут по мосту Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Со стороны левого берега в сторону правого пробка на мосту идет четко до остановки «Фабричная». Сразу после него машины набирают скорость и разъезжаются. Неподалеку образовались несколько ям — одна глубже другой.

Из ям выпирают решетки Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Ямы на Димитровском мосту все разные и их больше десятка. Через многие видно решетки, а некоторые дефекты достигают в ширину 50 сантиметров. Есть и глубокие ямы, в которые машины заезжают половиной колеса.

Дорога на мосту в плохом состоянии Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Там просто ямы надо закатать, по правой полосе почти невозможно проехать, — отмечает один из пользователей 2ГИС.

Пробки появляются не только в час пик: они практически круглосуточные.

— В 23 часа вчера ехал. Всё стояло колом от середины моста. Куда все едут в это время? — спрашивает другой пользователь 2ГИС.

После начала дождей ситуация стала хуже Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В заторах на мосту стоит и общественный транспорт, и большегрузы, и личные автомобили. Когда по дороге едет троллейбус, то можно заметить, что он трясется из стороны в сторону — это из-за ям.

Ремонт моста закончат только в следующем году Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда будет ямочный ремонт на мосту.

Некоторые ямы достигают в ширину полметра Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











По мосту едут не только легковые автомобили, но и грузовики Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Дорога ужасна в обе стороны Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В ямах после дождя скапливается вода Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU









