Еду я по выбоинам: как за пять лет развалился Димитровский мост — он был гордостью, а сейчас весь в ямах

Комментаторы НГС в 2019 году присоединились к жалобам. Один из них написал, что зима 2018–2019 года не была сильно морозной и снежной, и почему дорога успела так разрушиться, непонятно.

— С Димитровским мостом вообще печаль. Разваливаться он начал еще в прошлом году. После типа «капитального ремонта», — отметил комментатор в августе 2019 году.