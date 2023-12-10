Еду я по выбоинам: как за пять лет развалился Димитровский мост — он был гордостью, а сейчас весь в ямах

Димитровский мост — отдельная боль новосибирцев. Вечно в пробках, в ямах и в пыли. А ведь совсем недавно, после капитального ремонта в 2018 году, это была одна из лучших магистралей города. И хотя прошло всего пять лет — многое изменилось. Уже почти два года мэрия судится с «Новосибирскавтодором» из-за дефектов после ремонта, власти ищут, кто бы смог создать проект для очередного ремонта — и не находят. Корреспондент НГС решила вспомнить, что происходило с мостом за последние годы и в чем его сложности.
А как всё красиво начиналось
О ремонте Димитровского заговорили в 2018 году. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» мэрия решила отремонтировать мост и ликвидировать три места постоянных ДТП: на проезде Энергетиков, 8, улице Ватутина и остановке «ГУМ». В 2018 году также решили отремонтировать перекресток Ватутина и Выставочный. На все эти участки было выделено 267,8 миллиона рублей. Ремонтом занялся «Новосибирскавтодор».
Подрядчик должен был заменить покрытие, выровнять плоскость дороги, убрать стыки, обновить бордюрный камень и обустроить остановки.
АО «Новосибирскавтодор» создано в 1995 году. Генеральный директор компании — Анатолий Воробьев. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2022 года выручка компании составила 17 миллиардов, а чистая прибыль — 821,9 миллиона рублей. За всё время существования «Новосибирскавтодор» заключил госконтракты на 184,2 миллиарда рублей. Эта компания реконструировала Толмачево и строит сейчас Восточный обход.
Уже к июлю 2018 года в «НАД» отчитались, что убрали колею, восстанавливают мостовые ограждения и обустраивают тротуары.
— На дороге устранена колейность, у автомобилистов отпала необходимость маневрировать при попытке выбрать более ровный участок. Дорожное полотно выведено в один уровень с деформационными швами, соединяющими поверхность моста с дорогой, — говорил тогда управляющий строительными проектами ОАО «Новосибирскавтодор» Игорь Егоров.
НГС пять лет назад писал, что ремонт должны завершить к концу августа. Ремонт и правда закончили летом 2018 года, а в конце сентября комиссия мэрии проверила результаты. Новосибирцы радостно ушли на зиму, мост засыпало снегом, и жалоб на него практически не было.
В июле 2019 года НГС даже добавил Димитровский мост вместе с проездом Энергетиков в топ лучших дорог города. Зимний снег и весенние лужи новое покрытие не поломали, и по мосту можно было ездить комфортно. Серьезных дефектов не было.
Но буквально через месяц, в августе, ситуация изменилась, и жители заметили ямы на съезде с моста на улице Фабричная.
— Хотел обратить ваше внимание на состояние асфальтового покрытия Димитровского моста. В прошлом году проводили его капитальный ремонт, в этом, ближе к концу моста на съезде на улицу Фабричная, образовались ямы, асфальт местами «вздыбился». А, как говорили в СМИ, на все работы давали гарантию. Так вот хотелось бы узнать, ожидается ли гарантийный ремонт, или это были просто слова, — написал тогда читатель НГС Иван.
Комментаторы НГС в 2019 году присоединились к жалобам. Один из них написал, что зима 2018–2019 года не была сильно морозной и снежной, и почему дорога успела так разрушиться, непонятно.
— С Димитровским мостом вообще печаль. Разваливаться он начал еще в прошлом году. После типа «капитального ремонта», — отметил комментатор в августе 2019 году.
Через полгода, в феврале
Как писал НГС, основная проблема была на дороге в сторону правого берега. Там появились ямы и провалы в крайнем правом ряду.
В августе 2020 года на НГС вышла новость о четырех автомобилистах, которые пробили колеса на мосту. То есть небольшие ямы, которые были заметны зимой и весной, за несколько месяцев превратились в опасные провалы.
— Там есть большая яма в правой полосе, где въезд на мост. Я в нее влетала недавно, обошлось, — рассказала автомобилистка Мария.
Спустя два с половиной года, в 2021 году, Димитровский мост стал немного напоминать Франкенштейна. Вся дорога была покрыта заплатками. Особенно пострадали правые полосы.
Помимо заплаток, на дорогах появились многочисленные поперечные трещины. Как тогда писал НГС, ямочным ремонтом дороги «Новосибирскавтодор» занимался по гарантии.
В 2022 году было уже окончательно понятно, что дорожное покрытие на мосту разрушено. Повреждения были заметны на всем пути: ямы, выбоины, колейность и трещины.
В средней полосе, по словам читателей НГС, появилась пробоина размером около двух метров. Из-за нее постоянные пробки стали увеличиваться.
Больше всего пострадал съезд на улицу Фабричная. Эксперты тогда заявили, что проблема в разрушении основной конструкции, а не просто в асфальте.
— Нужно наблюдать за деформациями такого огромного сооружения. У нас это не делается. Вполне возможно, что в настоящее время деформации превышают допустимые, и они неведомы эксплуатанту. Те дефекты, которые появляются, это результат того, что конструкции моста неустойчивы, что они деформируются в силу каких-то причин. Нужны серьезные обследования и проект усилений, — рассказал Владимир Середович, кандидат технических наук, почетный геодезист, профессор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.
Добил Димитровский мост 2023 год, а точнее чередующиеся оттепели и похолодания. Старые заплатки рассыпались и появились новые выбоины.
Весной на мосту снова сделали ямочный ремонт, но уже стало понятно, что спустя пять лет он снова нуждается в капитальном ремонте.
Добрались до Верховного суда
В 2022 году гарантия на мост закончилась, но проблемы решены не были, и мэрия решила подать на «Новосибирскавтодор» в суд. Там они заявили, что на дороге были обнаружены дефекты, которые нужно устранить. Заявителем выступило МКУ «Управление дорожного строительства».
— В апреле состоялась совместная выездная комиссионная проверка состояния вышеуказанного объекта. Проверка проводилась с участием представителя подрядной организации АО «Новосибирскавтодор». В результате обследования был составлен акт гарантийного обследования объекта ремонта, в котором были отражены факты наличия дефектов в виде колейности дорожного полотна, превышающие допустимые значения, выбоины, разрушения асфальтобетонного покрытия вокруг смотровых колодцев, выкрашивание дорожной одежды, сетка трещин, — написали тогда в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В мэрии считают, что «Новосибирскавтодор» должен устранить дефекты по гарантии. Несмотря на суд, «НАД» делал ремонт по гарантии, но не весь. При этом подрядчик отказался заменять покрытие, на котором появилась колея. Также подрядчик отказался делать восстановительные работы на проезжей части моста.
Судебный спор между мэрией и «Новосибирскавтодором» продолжается уже полтора года. Как указано на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, мэрия подала в суд в апреле 2022 года. Недостатки, которые просили устранить власти, выявили в период гарантийного срока — 4 февраля и 19 апреля 2022 года. Во время суда недостатки подрядчик устранил. В августе суд назначил дополнительную экспертизу, которая должна была выяснить, по какой причине появились недостатки, выбоины, просадки, износы, впадины и так далее. Экспертное заключение пришло в суд в январе 2023 года. А уже в феврале Арбитражный суд принял решение отказать мэрии Новосибирска в иске к «Новосибирскавтодору». Также муниципальные власти были обязаны оплатить расходы по экспертизе, которую делал «НАД» — 350 тысяч рублей.
Уже в марте МКУ «Управление дорожного строительства» подало апелляционную жалобу. Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске в апреле 2023 года оставил решение новосибирского суда в силе. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел. В нем детально описана суть проблемы.
Так, мэрия считала, что суд первой инстанции не принял во внимание общий журнал работ
«Новосибирскавтодор» ответил, что дефекты не являются гарантийными, потому что произошли из-за замачивания конструкции. Причиной намокания конструкции стали необеспеченный водоотвод и плохое состояние слоев асфальта, которые были ниже тех, что ремонтировали по госконтракту. Проблемы, по мнению «НАДа», в выравнивающем и защитном слое бетона — они имеют низкий уровень прочности.
Также подрядчик объяснил, что после ремонта увеличился график движения машин по Димитровскому мосту. По этой причине гарантия должна быть установлена на два года.
При этом экспертиза, которую заказывали в Новосибирске во время суда первой инстанции, показала, что причины возникновения дефектов — это несоответствие фактической интенсивности движения и проектной. Фактическая превышает допустимую нагрузку на дорогу. Бетонное основание также было нарушено из-за циклического морозного разрушения основания, которое было увлажнено.
Экспертиза выявила, что дефекты возникли не из-за некачественного выполнения работ. Также причинами выявления недостатков стали обстоятельства, которые не зависели от «НАД». Мэрия с такими выводами не согласилась. Но суд пришел к выводу, что представители администрации города не доказали, что «Новосибирскавтодор» пустил по защитному слою гидроизоляции автомобили.
Власти на этом не сдались. В июне МКУ «Управление дорожного строительства» подало в кассацию на решение апелляционного суда. И тут ждала удача. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени принял жалобу и удовлетворил ее. В августе этого года судья обязал «Новосибирскавтодор» по гарантии устранить недостатки, а именно провести ремонт в местах выявленных дефектов. Напомним, что это те недостатки, которые мэрия выявила в феврале и апреле 2022 года. «НАД» обязали провести фрезерование, устроить покрытие из асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 метра. Также строительная компания должна выплатить 12 тысяч государственной пошлины.
После решения кассационного суда «Новосибирскавтодор» подал в Новосибирский Арбитражный суд ходатайство, чтобы ему дали отсрочку для устранения дефектов. Суд согласился, и сейчас отремонтировать дефекты «НАД» должен до 14 июня 2024 года. Подрядчику нужно разработать отдельные схемы для каждого участка, на котором расположены дефекты. Также сейчас заключены контракты на ремонт путепровода через Фабричную на километрах 3+746 (ПК37) и 3+822 (ПК38) автодороги проезд Энергетиков — проезд Димитрова. Эти путепроводы находятся в границах дефектных участков моста.
В документах, опубликованных на сайте суда, также есть информация о фактической интенсивности дорожного движения. В сутки по Димитровскому мосту ездят 114 069,22 автомобиля. Нормативные значения — 6000 автомобилей в сутки. По мнению суда, это показывает, что есть затруднения в движении, которые создают тяжелую обстановку и усугубляются строительством четвертого моста.
Суд учел все сроки на подготовительные работы и пришел к выводу, что отремонтировать дорогу можно не раньше ноября 2023 года. Но по нормам делать ремонт в нашей температурной зоне в это время нельзя.
7 декабря подрядчик подал ходатайство для приостановления исполнительного производства. «Новосибирскавтодор» просил из-за Верховного суда, куда подал кассационную жалобу. Суд в приостановлении отказал. Дефекты должны устранить до лета 2024 года.
Еще два года без ремонта
В начале 2023 года стало известно, что нового капитального ремонта моста не будет до 2026 года. Но теперь мэрия заявила, что работы будут проведены более тщательно. Власти собираются исследовать конструкцию самого моста.
— В связи с ограниченным объемом финансирования ремонт Димитровского моста через Обь с полной заменой конструкций ездового полотна предварительно включен в план 2026 года. В текущем году запланирована разработка проектной документации, по результатам которой будет определена стоимость ремонтных работ и, соответственно, уточнен срок их начала, — говорили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
О Димитровском мосте высказывался на пресс-конференции и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он тоже подтвердил, что замена полотна — дело не быстрое.
— Вопрос решается. Эти вопросы мы должны решить во время летнего периода. До того, как наступят положительные температуры, думаю, все понимают, что проводить полностью ремонт полотна невозможно. Поэтому пока занимаемся поддерживающим ремонтом, — говорил Локоть.
А в августе этого года МКУ «Гормост» выложило закупку на создание проектно-сметной документации для ремонта проблемного путепровода. Но пока эта идея не сдвинулась дальше. «Гормост» выкладывало закупки уже три раза и каждый был неудачный — на конкурс никто не заявлялся.
Согласно документам, МКУ «Гормост» ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию и выполнит инженерные изыскания на ремонт Димитровского моста. В техническом задании указано, что подрядчик должен выполнить предпроектное обследование, создать план. Общая длина моста — 703 метра, ширина — 30,8 метра, всего на участке шесть полос, а расчетная скорость — 80 км/ч. На мосту также поставят новое металлическое ограждение на бетонном цоколе и заменят деформационные швы.
Все три раза «Гормост» предлагал за создание документации 598 315 рублей. А в пресс-службе мэрии Новосибирска в августе ответили, что при достаточном финансировании ремонт начнут в 2024 году. Но пока этим планам нет подтверждения. По времени на ремонт уйдет два года.
В этом году один из участков моста ремонтировала компании ООО «Мосты Сибири».
По данным сервиса «Контур.Фокус», Андрей Ходжаян является генеральным директором и учредителем ООО «Мосты Сибири». На конец 2022 года выручка компании составила 62,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 8,7 миллиона рублей.
В конце октября было известно, что на проекте возникли трудности и ремонт затянулся. Проект предусматривал замену асфальта проезжей части, деформационных швов, ограждений, тротуаров и укрепления конусов моста.
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