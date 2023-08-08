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Когда начнут ремонт Димитровского моста? Отвечает мэрия Новосибирска

Проект работ еще не готов

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По проекту, на мосту должны поменять дорожное покрытие и поставить новое ограждение

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Стало известно, когда в Новосибирске планируют начать ремонт Димитровского моста. Об этом сообщили НГС в пресс-службе мэрии.

— При доведении необходимых лимитов финансирования работы по ремонту Димитровского моста планируется начать в 2024 году, — ответили на запрос НГС в пресс-центре.

Сейчас «Гормост» ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию и выполнит инженерные изыскания на ремонт Димитровского моста. На это готовы потратить почти 600 тысяч рублей. Завершить разработку проекта планируют в декабре 2023 года.

На мосту хотят поставить новое металлическое ограждение на бетонном цоколе, заменить дорожное покрытие и деформационные швы.

Напомним, что в Новосибирске ремонтируют Октябрьский мост. В июне подрядчик отставал от плана на 20%, работы на переправе хотят завершить до конца 2024 года.

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Димитровский мостРемонтМэрия НовосибирскаАдминистрация города
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