Когда начнут ремонт Димитровского моста? Отвечает мэрия Новосибирска

Стало известно, когда в Новосибирске планируют начать ремонт Димитровского моста. Об этом сообщили НГС в пресс-службе мэрии.
— При доведении необходимых лимитов финансирования работы по ремонту Димитровского моста планируется начать в 2024 году, — ответили на запрос НГС в пресс-центре.
Сейчас «Гормост» ищет подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию и выполнит инженерные изыскания на ремонт Димитровского моста. На это готовы потратить почти 600 тысяч рублей. Завершить разработку проекта планируют в декабре 2023 года.
На мосту хотят поставить новое металлическое ограждение на бетонном цоколе, заменить дорожное покрытие и деформационные швы.
Напомним, что в Новосибирске ремонтируют Октябрьский мост. В июне подрядчик отставал от плана на 20%, работы на переправе хотят завершить до конца 2024 года.