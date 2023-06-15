freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 6/10
usd 84.32
eur 91.07
Тема дняИз-за чего задержался ремонт Первомайского сквера
Все новости
Все новости

«Если бы закрыли всю дорогу, то было бы быстрее»: Октябрьский мост будут ремонтировать до конца 2024 года

Сейчас подрядчик опаздывает на 20% от плана

849

Источники финансирования ремонта — федеральный бюджет (95,6%), городской бюджет (3,5%) и бюджет Новосибирской области (0,9%)

Поделиться

В Новосибирске на ремонте Октябрьского моста зафиксировали отставание примерно на 20%.

Об этом стало известно во время выездного совещания 14 июня. Как рассказал представитель подрядной организации ООО «Спецтрансстрой» Олег Тарков, отставание появилось из-за поставщика, который прислал опалубку на месяц позже. До августа подрядчик обещал всё нагнать.

Срок завершения работ согласно муниципальному контракту — декабрь <nobr class="_">2024 года</nobr>

Срок завершения работ согласно муниципальному контракту — декабрь 2024 года

Поделиться

Ограждение заменят на новое

На Октябрьском мосту в прошлом году начали делать капитальный ремонт. В него входит полная замена конструкции, новый асфальт, опоры освещения, гидроизоляция и замена ограждений. На проект по программе «Безопасные и качественные дороги» выделено больше 2 миллиардов рублей. В прошлом году вложили 500 миллионов, в этом — 750 миллионов. И в следующем году будут менять дорожное полотно на 1 миллиард рублей.

— Технологически самое сложное — в этом году. Это самая трудоемкая работа, она кропотливая. Работы по проезжей части менее удобные для жителей, но они быстрее будут, — рассказали представители подрядчика на совещании с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Общая стоимость ремонта Октябрьского моста протяженностью <nobr class="_">1070 метров</nobr> — более <nobr class="_">2,2 млрд</nobr> рублей

Общая стоимость ремонта Октябрьского моста протяженностью 1070 метров — более 2,2 млрд рублей

Поделиться

Размер моста, который будут ремонтировать, — 1 километр и 70 метров. Во время ремонта заменят также чугунные ограждения.

— Ограждение красивое и было задумано красивым, но использовать его дальше нельзя. Оно изношено, в аварийном состоянии, некоторые элементы при ремонте просто падали. Восстанавливаться будет по тем же эскизам, один в один, — пообещал мэр Новосибирска.

В следующем году при ремонте асфальта подрядчики будут полностью вскрывать покрытие, чтобы добраться до гидроизоляции.

Подрядчик подписался, что устранит отставание до <nobr class="_">15 августа</nobr>

Подрядчик подписался, что устранит отставание до 15 августа

Поделиться

— Не сделав водоизоляцию, мы можем получить через два-три года снова аварийную ситуацию с мостом. Обследование показало, что бетонное основание не потеряло несущей способности, но вот изоляцию надо менять. И по организации работ, как говорят строители, здесь очень трудоемкий процесс, много ручного труда, — рассказал Анатолий Локоть.

Мост в эксплуатации уже 70 лет

На мосту также заменят осветительные опоры, на которых висит троллейбусная контактная сеть. Украшенные, но разваливающиеся столбы, которые стоят на мосту сейчас, заменят на стандартные. Заместитель главного инженера по искусственным сооружениям ООО «СпецТрансСтрой» Олег Тарков объяснил, что осветительные столбы принадлежат «Горэлектротранспорту» и предприятие заказало поставить типовые опоры.

Мэр поручил подрядчику максимально ограничить доступ пешеходов в зону ремонта

Мэр поручил подрядчику максимально ограничить доступ пешеходов в зону ремонта

Поделиться

— Мы понимаем, что мост уникальный, он порядка 70 лет в эксплуатации, где-то закрепка срезалась, где-то несущие элементы повредились. Нужно тщательно еженедельно смотреть, и мы делаем дополнительные смотровые опоры и доступ к ним. В 12 сантиметров увеличиваем пешеходную зону, чтобы увеличить проход для пешеходов. Сейчас ее забетонировали, потом будет гидроизоляция, и потом будет укладываться асфальтобетон. К концу года планируем пройти полностью целиком, — рассказал Олег Тарков.

При этом фундаментальные работы в планы не входят. Только на 12-й опоре есть небольшой крен, который подрядчик будет выравнивать в следующем году.

Чугунные ограждения для Новосибирска изготавливают в городе Камень-на-Оби

Чугунные ограждения для Новосибирска изготавливают в городе Камень-на-Оби

Поделиться

Закрытое движение для машин и пешеходов

Октябрьский мост — одно из мест в Новосибирске, где сложная ситуация с пробками. Сейчас там для ремонта заимствован небольшой кусок от дороги.

— Изначально мы должны были закрывать две полосы движения, но нам не дали этого сделать. Мы кое-как выпросили себе вот эту часть в 3,4 метра. Три метра проезжей части. В следующем году мы полностью поменяем проезжую часть. Если бы нам разрешили закрыть весь мост, то было бы быстрее, — отметил Олег Тарков.

Объект также проверяет независимая организация

Объект также проверяет независимая организация

Поделиться

Мэр Анатолий Локоть же отметил, что проезжую часть моста жителям обещали не закрывать. Другое дело — пешеходная. Она хоть и перекрыта и хождение по ней запрещено, жители города всё равно ходят.

— Это строительная площадка, это всегда зона повышенного риска, и находиться на ней посторонним нельзя. Но это особенное строительство, связанное с высотой. К новосибирцам обращаюсь — не надо рисковать своей жизнью. Компании поставлю дополнительную задачу, чтобы проконтролировали ситуацию, — добавил мэр Новосибирска.

ООО «СпецТрансСтрой» — генеральный подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Компания зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». «СпецТрансСтрой» также является подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В июне 2022 года с подрядчиком заключили контракт.

На этой неделе стало известно, что на Михайловской набережной под Октябрьским мостом в Новосибирске строят вторую крытую пешеходную галерею. Работы планируют завершить ко Дню города.

По теме

МостРемонтСтроителиОктябрьский мост
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter