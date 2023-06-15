«Если бы закрыли всю дорогу, то было бы быстрее»: Октябрьский мост будут ремонтировать до конца 2024 года

Размер моста, который будут ремонтировать, — 1 километр и 70 метров . Во время ремонта заменят также чугунные ограждения.



— Ограждение красивое и было задумано красивым, но использовать его дальше нельзя. Оно изношено, в аварийном состоянии, некоторые элементы при ремонте просто падали. Восстанавливаться будет по тем же эскизам, один в один, — пообещал мэр Новосибирска.

В следующем году при ремонте асфальта подрядчики будут полностью вскрывать покрытие, чтобы добраться до гидроизоляции.

