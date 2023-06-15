«Если бы закрыли всю дорогу, то было бы быстрее»: Октябрьский мост будут ремонтировать до конца 2024 года

В Новосибирске на ремонте Октябрьского моста зафиксировали отставание примерно на 20%.
Об этом стало известно во время выездного совещания
Ограждение заменят на новое
На Октябрьском мосту в прошлом году начали делать капитальный ремонт. В него входит полная замена конструкции, новый асфальт, опоры освещения, гидроизоляция и замена ограждений. На проект по программе «Безопасные и качественные дороги» выделено больше
— Технологически самое сложное — в этом году. Это самая трудоемкая работа, она кропотливая. Работы по проезжей части менее удобные для жителей, но они быстрее будут, — рассказали представители подрядчика на совещании с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.
Размер моста, который будут ремонтировать, —
— Ограждение красивое и было задумано красивым, но использовать его дальше нельзя. Оно изношено, в аварийном состоянии, некоторые элементы при ремонте просто падали. Восстанавливаться будет по тем же эскизам, один в один, — пообещал мэр Новосибирска.
В следующем году при ремонте асфальта подрядчики будут полностью вскрывать покрытие, чтобы добраться до гидроизоляции.
— Не сделав водоизоляцию, мы можем получить через два-три года снова аварийную ситуацию с мостом. Обследование показало, что бетонное основание не потеряло несущей способности, но вот изоляцию надо менять. И по организации работ, как говорят строители, здесь очень трудоемкий процесс, много ручного труда, — рассказал Анатолий Локоть.
Мост в эксплуатации уже 70 лет
На мосту также заменят осветительные опоры, на которых висит троллейбусная контактная сеть. Украшенные, но разваливающиеся столбы, которые стоят на мосту сейчас, заменят на стандартные. Заместитель главного инженера по искусственным сооружениям ООО «СпецТрансСтрой» Олег Тарков объяснил, что осветительные столбы принадлежат «Горэлектротранспорту» и предприятие заказало поставить типовые опоры.
— Мы понимаем, что мост уникальный, он порядка
При этом фундаментальные работы в планы не входят. Только на
Закрытое движение для машин и пешеходов
Октябрьский мост — одно из мест в Новосибирске, где сложная ситуация с пробками. Сейчас там для ремонта заимствован небольшой кусок от дороги.
— Изначально мы должны были закрывать две полосы движения, но нам не дали этого сделать. Мы кое-как выпросили себе вот эту часть в 3,4 метра. Три метра проезжей части. В следующем году мы полностью поменяем проезжую часть. Если бы нам разрешили закрыть весь мост, то было бы быстрее, — отметил Олег Тарков.
Мэр Анатолий Локоть же отметил, что проезжую часть моста жителям обещали не закрывать. Другое дело — пешеходная. Она хоть и перекрыта и хождение по ней запрещено, жители города всё равно ходят.
— Это строительная площадка, это всегда зона повышенного риска, и находиться на ней посторонним нельзя. Но это особенное строительство, связанное с высотой. К новосибирцам обращаюсь — не надо рисковать своей жизнью. Компании поставлю дополнительную задачу, чтобы проконтролировали ситуацию, — добавил мэр Новосибирска.
ООО «СпецТрансСтрой» — генеральный подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Компания зарегистрирована
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В июне 2022 года с подрядчиком заключили контракт.
На этой неделе стало известно, что на Михайловской набережной под Октябрьским мостом в Новосибирске строят вторую крытую пешеходную галерею. Работы планируют завершить ко Дню города.