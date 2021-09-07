7 сентября вторник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 72.95
eur 86.57
Тема дняКто будет ездить бесплатно по четвертому мосту
Все новости
Все новости

В Новосибирске отложили капитальный ремонт Октябрьского моста на неопределенный срок

Общая стоимость работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей

347
9Обсудить

Поделиться

Проезжую часть отремонтируют до конца 2021 года

Проезжую часть отремонтируют до конца 2021 года

Поделиться

В Новосибирске вновь переносят капитальный ремонт Октябрьского моста

Капитальный ремонт Октябрьского моста отложили на неопределенный срок. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания.

— Капитальный ремонт придется отложить, потому что серьезные финансовые проблемы, речь идет о более чем миллиарде рублей для того, чтобы капитально отремонтировать. Поэтому на более поздние сроки [откладывается], — сообщил мэр.

Напомним, в июле мэрия Новосибирска сообщала, что стоимость работ по капитальному ремонту Октябрьского моста оценивают в 1,6 млрд рублей.

— Износ Октябрьского моста очень высокий. Причем как дорожного покрытия, так и конструкции. Капитальный ремонт не проводился ни разу после того, как мост в конце 50-х годов был запущен, — объяснил Анатолий Локоть. — Поэтому сам по себе вопрос очень важный. Кроме того, здесь очень серьезные развязки на площади Лыщинского, меняется геометрия дамбы, идет ее расширение, также надземный, подземный пешеходные переходы — сложная дорожная инфраструктура. Всё это в рамках подготовки к МЧМ. Но если мы не отремонтируем мост, если не приведем в порядок проезжую часть, то говорить о том, что объект полностью готов, нельзя.

Также мэр напомнил, что ремонт дорожной части моста будет проведен до конца 2021 года.

— И таких неудобств, как в прошлом и позапрошлом годах, новосибирцы и гости города испытывать не будут, — добавил он.

В пятницу, 3 сентября, в Новосибирске объявили аукцион на ремонт асфальтового покрытия Октябрьского моста. За работы готовы заплатить 43,6 млн рублей, средства выделят из городского бюджета. Согласно данным сайта госзакупок, победитель торгов должен будет произвести фрезерование покрытия моста, ремонт участков площадью до 5 кв. м и толщиной 5 см с помощью литого асфальта, уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси. На площади перед мостом также выполнят фрезерование и обустройство верхнего слоя. На участке поднимут смотровые и дождеприемные колодцы до уровня покрытия.

Ранее в Новосибирске объявляли аукцион на капитальный ремонт Октябрьского моста, на который требуется пять лет. Проектная документация должна была пройти экспертизу в период с мая по июнь 2021 года, но ее отправили на доработку. Исправленная документация пока не поступила экспертам.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

капитальный ремонтдорогиремонт Октябрьского моста
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...