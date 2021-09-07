В Новосибирске отложили капитальный ремонт Октябрьского моста на неопределенный срок

Капитальный ремонт Октябрьского моста отложили на неопределенный срок. Об этом сегодня, 7 сентября , заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время выездного совещания.



— Капитальный ремонт придется отложить, потому что серьезные финансовые проблемы, речь идет о более чем миллиарде рублей для того, чтобы капитально отремонтировать. Поэтому на более поздние сроки [откладывается], — сообщил мэр.