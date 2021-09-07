В Новосибирске отложили капитальный ремонт Октябрьского моста на неопределенный срок

В Новосибирске вновь переносят капитальный ремонт Октябрьского моста
Капитальный ремонт Октябрьского моста отложили на неопределенный срок. Об этом сегодня,
— Капитальный ремонт придется отложить, потому что серьезные финансовые проблемы, речь идет о более чем миллиарде рублей для того, чтобы капитально отремонтировать. Поэтому на более поздние сроки [откладывается], — сообщил мэр.
Напомним, в июле мэрия Новосибирска сообщала, что стоимость работ по капитальному ремонту Октябрьского моста оценивают в
— Износ Октябрьского моста очень высокий. Причем как дорожного покрытия, так и конструкции. Капитальный ремонт не проводился ни разу после того, как мост в конце
Также мэр напомнил, что ремонт дорожной части моста будет проведен до конца 2021 года.
— И таких неудобств, как в прошлом и позапрошлом годах, новосибирцы и гости города испытывать не будут, — добавил он.
В пятницу, 3 сентября, в Новосибирске объявили аукцион на ремонт асфальтового покрытия Октябрьского моста. За работы готовы заплатить
Ранее в Новосибирске объявляли аукцион на капитальный ремонт Октябрьского моста, на который требуется пять лет. Проектная документация должна была пройти экспертизу в период с мая по июнь 2021 года, но ее отправили на доработку. Исправленная документация пока не поступила экспертам.