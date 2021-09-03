В Новосибирске объявили аукцион на ремонт Октябрьского моста — когда его закончат

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт асфальтового покрытия Октябрьского моста. За работы готовы заплатить 43,6 млн рублей, средства выделят из городского бюджета.

По данным сайта госзакупок, победитель торгов должен будет произвести фрезерование покрытия моста, ремонт участков площадью до 5 кв. м и толщиной 5 см с помощью литого асфальта, уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси. На площади перед мостом также выполнят фрезерование и обустройство верхнего слоя. На участке поднимут смотровые и дождеприемные колодцы до уровня покрытия.