В Новосибирске объявили аукцион на ремонт Октябрьского моста — когда его закончат

В Новосибирске отремонтируют покрытие Октябрьского моста
Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт асфальтового покрытия Октябрьского моста. За работы готовы заплатить 43,6 млн рублей, средства выделят из городского бюджета.
По данным сайта госзакупок, победитель торгов должен будет произвести фрезерование покрытия моста, ремонт участков площадью до
Электронный аукцион проведут 14 сентября. Подрядчик должен закончить работы до 29 октября этого года.
Ранее в Новосибирске объявляли аукцион на капитальный ремонт Октябрьского моста, на который требуется пять лет. Проектная документация должна была пройти экспертизу в период с мая по июнь 2021 года, но ее отправили на доработку. Исправленная документация пока не поступила экспертам.
— В настоящее время происходит актуализация заявления на проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. В рамках предэкспертизы заявитель устраняет замечания Главгосэкспертизы к комплектности представленных материалов, — сообщили НГС сегодня, 3 сентября, в пресс-службе «Главгосэкспертизы России».
Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что стоимость работ по капитальному ремонту оценивают в 1,6 млрд рублей.