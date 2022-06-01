Контракт на 2,2 миллиарда на ремонт Октябрьского моста заключили в Новосибирске

Контракт на ремонт Октябрьского моста заключили в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.



На сайте госзакупок также сообщается, что контракт заключен 31 мая 2022 года с ООО «Специальное и Транспортное Строительство» («СпецТрансСтрой»). Сумма — 2,2 миллиарда рублей.

— Ремонт будет выполняться без перекрытия движения. Работы носят капитальный характер, будут проводиться в три этапа и закончатся в 2024 году. Подрядчик — ООО «СпецТрансСтрой» — имеет опыт исполнения контрактов на особо опасных объектах капитального строительства, соответствующие членство в СРО и допуски Ростехнадзора, — говорится в сообщении мэрии. — Целесообразность закупки у единственного поставщика вызвана условиями предоставления межбюджетного трансферта федерального бюджета. В соответствии с ними необходимо заключить контракт до 1 июня 2022 года.