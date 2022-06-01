Контракт на 2,2 миллиарда на ремонт Октябрьского моста заключили в Новосибирске
Победителем закупки стал подрядчик строительства станции метро «Спортивная»
Контракт на ремонт Октябрьского моста заключили в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На сайте госзакупок также сообщается, что контракт заключен 31 мая 2022 года с ООО «Специальное и Транспортное Строительство» («СпецТрансСтрой»). Сумма — 2,2 миллиарда рублей.
— Ремонт будет выполняться без перекрытия движения. Работы носят капитальный характер, будут проводиться в три этапа и закончатся в 2024 году. Подрядчик — ООО «СпецТрансСтрой» — имеет опыт исполнения контрактов на особо опасных объектах капитального строительства, соответствующие членство в СРО и допуски Ростехнадзора, — говорится в сообщении мэрии. — Целесообразность закупки у единственного поставщика вызвана условиями предоставления межбюджетного трансферта федерального бюджета. В соответствии с ними необходимо заключить контракт до 1 июня 2022 года.
В ведомстве объяснили, что если бы контракт не заключили, то деньги пришлось бы возвращать в федеральный бюджет.
— В этом случае провести ремонт несущих конструкций Октябрьского моста было бы невозможно, что могло создать угрозу чрезвычайной ситуации, — добавили в мэрии.
При этом в мае федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в документах на капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. Муниципальному предприятию «Гормост» поручили их исправить. Редакция НГС обратилась в мэрию с запросом и просьбой объяснить были ли замечания исправлены.
В этом году выросла стоимость ремонта Октябрьского моста: прошлым летом работы оценивались в 1,6 миллиарда рублей.
Отметим, что ООО «СпецТрансСтрой» сейчас строит станцию метро «Спортивная», а также занимается реконструкцией лабораторного корпуса «Вектора», реконструкцией автодороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».
ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 года составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключила контракты на 5,6 миллиарда рублей.