ФАС нашла нарушения в проекте ремонта Октябрьского моста — итоги аукциона потребовали отменить

Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в документах на капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. Муниципальному предприятию «Гормост» поручили их исправить.



Аукцион на поиск подрядчика, который должен был отремонтировать мост, объявили в апреле. Итоги подвели 13 мая. На сайте госзакупок указано, что на торги подали одну заявку, которая соответствовала требованиям. Компания, которая ее подала, была признана победителем, однако ее название не указано на сайте. Позже подведение итогов приостановили из-за жалобы компании «Новосибирскавтодор» в ФАС.

