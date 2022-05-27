ФАС нашла нарушения в проекте ремонта Октябрьского моста — итоги аукциона потребовали отменить
Ранее «Новосибирскавтодор» назвал требования заказчика неисполнимыми
Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в документах на капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. Муниципальному предприятию «Гормост» поручили их исправить.
Аукцион на поиск подрядчика, который должен был отремонтировать мост, объявили в апреле. Итоги подвели 13 мая. На сайте госзакупок указано, что на торги подали одну заявку, которая соответствовала требованиям. Компания, которая ее подала, была признана победителем, однако ее название не указано на сайте. Позже подведение итогов приостановили из-за жалобы компании «Новосибирскавтодор» в ФАС.
— Исходя из данных проектной документации, выполнение работ без устройства бытового городка фактически невозможно, — говорилось в жалобе от имени директора «Новосибирскавтодора» Анатолия Воробьева.
В документацию не включили стоимость размещения строительного городка, рабочие чертежи подмостки и баржи, а в сумму контракта не входит их разработка.
На сайте госзакупок разместили предписание от ФАС, согласно которому «Гормост» должен отменить итоги аукциона.
— Привести извещение о проведении Конкурса в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и разместить соответствующее извещение о проведении конкурса, — говорится в документе.
Предписание должно быть исполнено до 9 июня. Если этого не произойдет, организаторам грозит штраф.
НГС запросил у мэрии Новосибирска комментарий по ситуации.
О том, что на Октябрьском мосту выполнят капитальный ремонт, стало известно в ноябре прошлого года. Аукцион на разработку документации разместили в феврале, стоимость работ оценили в