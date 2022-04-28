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Новые торги на ремонт Октябрьского моста объявили в Новосибирске — работы оценивают в 2 миллиарда

Также названы сроки выполнения работ

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Мост построили 67 лет назад

Мост построили 67 лет назад

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Муниципальное предприятие «Гормост» объявило аукцион на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. За работы готовы заплатить 2,2 миллиарда рублей.

В конце марта в городе объявляли торги на ремонт за 998,1 миллиона рублей, но позже выбор подрядчика отменили.

— Согласно паспорту моста, суточная интенсивность движения транспорта (планируемая) — 40 000 автомобилей в сутки, часовая интенсивность движения транспорта (планируемая) — 6530 автомобилей в час, — говорится в аукционной документации.

Согласно проектной документации, на проезжей части и тротуарах зальют выравнивающий бетонный слой, установят новые ограждения, восстановят плиты в районе тротуаров, установят новые деформационные швы. Также подрядчик должен сделать новую облицовку из натурального камня под карнизами опор и другие работы.

Заявки на участие в торгах принимают до 13 апреля. Ремонт завершат до 9 декабря 2024 года.

О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года власти объявили аукцион на разработку проекта работ, за него были готовы заплатить 28 миллионов рублей. Документы должны были подготовить к 1 мая и отправить на экспертизу. 10 июня стало известно, что Главгосэкспертиза вернула документы на доработку. В сентябре мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие.

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