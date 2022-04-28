Новые торги на ремонт Октябрьского моста объявили в Новосибирске — работы оценивают в
2 миллиарда
Также названы сроки выполнения работ
Муниципальное предприятие «Гормост» объявило аукцион на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. За работы готовы заплатить 2,2 миллиарда рублей.
В конце марта в городе объявляли торги на ремонт за 998,1 миллиона рублей, но позже выбор подрядчика отменили.
— Согласно паспорту моста, суточная интенсивность движения транспорта (планируемая) —
Согласно проектной документации, на проезжей части и тротуарах зальют выравнивающий бетонный слой, установят новые ограждения, восстановят плиты в районе тротуаров, установят новые деформационные швы. Также подрядчик должен сделать новую облицовку из натурального камня под карнизами опор и другие работы.
Заявки на участие в торгах принимают до
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года власти объявили аукцион на разработку проекта работ, за него были готовы заплатить 28 миллионов рублей. Документы должны были подготовить к