В Новосибирске ремонтируют Октябрьский мост — показываем 10 фото с огромной пробкой

В Новосибирске начали ремонтировать асфальтовое покрытие на Октябрьском мосту. Сегодня, в воскресенье 19 сентября, при движении в сторону правого берега на месте собралась серьезная пробка.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как дорожники ведут ремонт, а автомобилисты долго не могут сдвинуться с места.