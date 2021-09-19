19 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 72.56
eur 85.46
Тема дняКак проходят выборы? Онлайн-репортаж
Все новости
Все новости

В Новосибирске ремонтируют Октябрьский мост — показываем 10 фото с огромной пробкой

На месте работает крупная техника

170
Обсудить

Поделиться

Проехать на левый берег можно без заторов

Проехать на левый берег можно без заторов

Поделиться

В Новосибирске образовалась пробка на Октябрьском мосту во время ремонта

В Новосибирске начали ремонтировать асфальтовое покрытие на Октябрьском мосту. Сегодня, в воскресенье 19 сентября, при движении в сторону правого берега на месте собралась серьезная пробка.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как дорожники ведут ремонт, а автомобилисты долго не могут сдвинуться с места.

В прошлом году власти объявили аукцион на капитальный ремонт моста

В прошлом году власти объявили аукцион на капитальный ремонт моста

Поделиться

Масштабные работы, которые длились бы пять лет, перенесли на неопределенный срок из-за недостатка финансирования

Масштабные работы, которые длились бы пять лет, перенесли на неопределенный срок из-за недостатка финансирования

Поделиться

Третьего сентября власти объявили аукцион на ремонт дорожного покрытия моста

Третьего сентября власти объявили аукцион на ремонт дорожного покрытия моста

Поделиться

Подрядчиком стала компания «Стройсити», ее выбрали 14 сентября

Подрядчиком стала компания «Стройсити», ее выбрали 14 сентября

Поделиться

На дороге выполнят работы на 43,4 млн рублей

На дороге выполнят работы на 43,4 млн рублей

Поделиться

Подрядчик должен сделать фрезерование, ремонт участков площадью до <nobr>5 кв. м</nobr> и толщиной <nobr>5 см</nobr> с помощью литого асфальта

Подрядчик должен сделать фрезерование, ремонт участков площадью до 5 кв. м и толщиной 5 см с помощью литого асфальта

Поделиться

На дороге уложат выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси

На дороге уложат выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси

Поделиться

Работы затронут и предмостовую площадь

Работы затронут и предмостовую площадь

Поделиться

Ремонт планируют завершить до 29 октября

Ремонт планируют завершить до 29 октября

Поделиться

В Новосибирске в этом году идет ремонт Ипподромской магистрали. Он рассчитан на три года, на него потратят 528 млн рублей. Показываем, как меняется эта дорога.

По теме (8)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Октябрьский мостпробкаремонт дорог
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...