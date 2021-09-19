В Новосибирске ремонтируют Октябрьский мост — показываем 10 фото с огромной пробкой

В Новосибирске образовалась пробка на Октябрьском мосту во время ремонта
В Новосибирске начали ремонтировать асфальтовое покрытие на Октябрьском мосту. Сегодня, в воскресенье 19 сентября, при движении в сторону правого берега на месте собралась серьезная пробка.
Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как дорожники ведут ремонт, а автомобилисты долго не могут сдвинуться с места.
В Новосибирске в этом году идет ремонт Ипподромской магистрали. Он рассчитан на три года, на него потратят 528 млн рублей. Показываем, как меняется эта дорога.