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Первый капремонт за 14 лет: в Новосибирске привели в порядок часть Ипподромской магистрали

Весь комплекс работ на дороге рассчитан на три года

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Автомобилисты уже могут ездить по новому асфальтному покрытию на участке магистрали от улицы Военной до улицы Гоголя. На остальных участках магистрали проблемы с дорожным покрытием остаются

Автомобилисты уже могут ездить по новому асфальтному покрытию на участке магистрали от улицы Военной до улицы Гоголя. На остальных участках магистрали проблемы с дорожным покрытием остаются

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В Новосибирске отремонтировали часть Ипподромской магистрали

В Новосибирске в 2021 году отремонтируют участок Ипподромской магистрали от улицы Военной до улицы Гоголя. Остальные отремонтируют в 2022 и 2023 годах.

— Улицу Ипподромскую знают все новосибирцы. И все за ней очень внимательно и напряженно следят. Когда же закончится ремонт? Что же здесь будет изменено и какие будут результаты? Потому что это альтернатива Красному проспекту. Интенсивность движения крайне высокая. С момента, как эта дорога была введена в эксплуатацию в 2007 году, она не подвергалась капитальному ремонту — проводился только поддерживающий ремонт, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ремонт на дороге идет по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Он рассчитан на три года. В перечень работ входит фрезерование старого асфальтового покрытия, устройство двух выравнивающих слоев и дополнительного покрытия, покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. А также нанесение дорожной разметки термопластиком с использованием стеклянных микросфер, установка пешеходного ограждения, ремонт двух светофорных объектов.

— Сдерживающим фактором является погода. Поэтому каждый погожий день — а в ближайшие два дня нам синоптики обещают хорошую погоду — мы используем максимально для того, чтобы качественно проводить именно вопросы с укладкой асфальтобетонной смеси, — добавил мэр.

Ипподромская магистраль открылась в Новосибирске в октябре 2007 года

Ипподромская магистраль открылась в Новосибирске в октябре 2007 года

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Объект разделен на три участка: первый — от улицы Кривощековской до улицы Военной, второй — от улицы Военной до улицы Гоголя, третий — от улицы Гоголя до улицы Танковой. Общая протяженность дороги составляет 5,3 км, стоимость работ — 528 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонт Ипподромской начали в мае этого года: сперва стали ремонтировать участок второго этапа — от улицы Военной до улицы Гоголя, что связано с высокой интенсивностью движения на данном участке и большими объемами разрушения дорожного покрытия. Сейчас участок находится в высокой степени готовности, его планируют сдать в этом году.

Также работы ведутся на двух других участках. На участке от улицы Гоголя до улицы Танковой завершено фрезерование старого асфальта, укладка выравнивающего слоя выполнена на 80%. Окончание этого этапа намечено на следующий год. К ремонту третьего участка от улицы Кривощековской до улицы Военной приступят после окончания работ на предыдущем участке.

— Это обусловлено сроками строительства развязки четвертого моста через Обь. Срок сдачи участка — 2023 год, — добавили в пресс-службе мэрии.

Ремонтные работы на магистрали начались в мае этого года

Ремонтные работы на магистрали начались в мае этого года

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По данным сервиса «Контур.Фокус», работы по ремонту Ипподромской магистрали выполняет подрядная организация ООО «Перлит-Строй». Компания существует с января 2007 года. В 2020 году компания выручила 336,2 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 3,5 миллиона. За 14 лет своего существования она получила 213 контрактов на сумму 3,4 миллиарда рублей. Компания принадлежит Коле Кулиджаняну и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Коля Кулиджанян известен как строитель разных городских объектов — от Михайловской набережной до стеклоплавильных станций. Из-за набережной он начал судиться с мэрией в 2019 году. Снегоплавильная станция, построенная его компанией 7 лет назад в районе «Сибирского молла», сейчас закрыта. Но есть и еще одна: «Перлит-Строй» построил ее совместно с мэрией на улице Широкой. Сейчас это единственная работающая снегоплавильная станция на весь Новосибирск. По данным сайта правительства Новосибирской области, компания заключила концессионное соглашение с мэрией города на 2016–2030 годы. Проект оценивается в 246 миллионов рублей.

Компания Коли Кулиджаняна фигурировала в статье НГС о компаниях, которые заработали на вывозе снега этой зимой. В числе миллионеров на сугробах — ИП Кулиджанян Сергей Колевич, связанный с ООО «Перлит-Строй».

Ремонт магистрали рассчитан на три года

Ремонт магистрали рассчитан на три года

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Аукцион на ремонт Ипподромской объявили в конце апреля. По данным документации на сайте госзакупок, максимальная цена контракта — 378 658 140 рублей. Большую часть средств — 372 333 140 рублей — выделят из бюджета Новосибирской области, оставшуюся — из городского.

На прошлой неделе, в ночь на 7 сентября, в Новосибирске закрыли выезд на площадь Инженера Будагова со стороны улицы Ипподромской — теперь автомобилисты объезжают перекрытый участок по улице Кривощековской и улице Мостовой. Здесь установили соответствующие знаки особых предписаний и нанесли временную разметку. Ограничения движения будут действовать полтора месяца — до 20 октября.

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мэрремонт дорогиИпподромская магистраль
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