Первый капремонт за 14 лет: в Новосибирске привели в порядок часть Ипподромской магистрали

В Новосибирске в 2021 году отремонтируют участок Ипподромской магистрали от улицы Военной до улицы Гоголя. Остальные отремонтируют в 2022 и 2023 годах.

— Улицу Ипподромскую знают все новосибирцы. И все за ней очень внимательно и напряженно следят. Когда же закончится ремонт? Что же здесь будет изменено и какие будут результаты? Потому что это альтернатива Красному проспекту. Интенсивность движения крайне высокая. С момента, как эта дорога была введена в эксплуатацию в 2007 году, она не подвергалась капитальному ремонту — проводился только поддерживающий ремонт, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.