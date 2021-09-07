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В Новосибирске ночью перекрыли часть Ипподромской — смотрим фотографии, как это выглядит

На участке изменилась схема движения

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С 7 сентября на улице Ипподромской изменилась схема движения автомобилистов

С 7 сентября на улице Ипподромской изменилась схема движения автомобилистов

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В Новосибирске ночью закрыли движение по Ипподромской

Сегодня ночью, 7 сентября, в Новосибирске закрыли выезд на площадь Инженера Будагова со стороны улицы Ипподромской — автомобилисты объезжают перекрытый участок по улице Кривощековской и улице Мостовой. Здесь уже появились соответствующие знаки особых предписаний и нанесена временная разметка.

Ограничения на движение будут действовать полтора месяца — с 7 сентября по 20 октября.

Как сообщили в компании «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста, сейчас завершаются работы на теплотрассе на Зыряновской. Также компания рассчитывает сделать опоры № 14, 15 и съезд на улицу Ипподромскую с моста.

Мэрия Новосибирска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

На перекрытом участке за ночь выставили ограждения

На перекрытом участке за ночь выставили ограждения

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Также нанесена временная разметка

Также нанесена временная разметка

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Ограничения на движение продлятся до <nobr class="_">20 октября</nobr>

Ограничения на движение продлятся до 20 октября

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С улицы Мостовой автомобилисты теперь смогут выезжать на площадь Инженера Будагова

С улицы Мостовой автомобилисты теперь смогут выезжать на площадь Инженера Будагова

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До этого Ипподромскую перекрывали в ночное время с 18 июля по 3 августа. В этот раз не будет работать загруженная улица и днем.

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перекрытиеулица Ипподромскаячетвертый мост
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