В Новосибирске ночью закрыли движение по Ипподромской
Сегодня ночью, 7 сентября, в Новосибирске закрыли выезд на площадь Инженера Будагова со стороны улицы Ипподромской — автомобилисты объезжают перекрытый участок по улице Кривощековской и улице Мостовой. Здесь уже появились соответствующие знаки особых предписаний и нанесена временная разметка.
Ограничения на движение будут действовать полтора месяца — с
Как сообщили в компании «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста, сейчас завершаются работы на теплотрассе на Зыряновской. Также компания рассчитывает сделать опоры
Мэрия Новосибирска просит водителей быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
До этого Ипподромскую перекрывали в ночное время с