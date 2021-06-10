Мэрия объявила о временном закрытии Ипподромской из-за строительства четвертого моста

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления о закрытии движения по улице Ипподромской в районе железнодорожных путей. Причина введения ограничений — строительство четвертого моста.
— Ввести в ночное время с 23:00 до 05:00 с
Там же уточняется, что в течение
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить длину участка дороги, где будут введены ночные ограничения движения.
Ограничения из-за стройки моста введут и на Станционной — часть улицы перекроют уже в июне.
Недавно мы поговорили с новосибирцами, живущими рядом с будущим мостом, и расспросили их о том, как это отразилось на их жизни.