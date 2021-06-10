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Мэрия объявила о временном закрытии Ипподромской из-за строительства четвертого моста

Ограничения вступят в силу в июле и будут действовать в ночное время

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Движение ограничат в районе пересечения Ипподромской с Кривощёковской

Движение ограничат в районе пересечения Ипподромской с Кривощёковской

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Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления о закрытии движения по улице Ипподромской в районе железнодорожных путей. Причина введения ограничений — строительство четвертого моста.

— Ввести в ночное время с 23:00 до 05:00 с 18 июля по 3 августа временное прекращение движения транспортных средств по улице Ипподромской в Центральном районе путем закрытия проезжей части в районе пересечения с улицей Кривощёковской, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в документе.

В документе не уточняется протяженность перекрытого участка

В документе не уточняется протяженность перекрытого участка

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Там же уточняется, что в течение 15 дней после опубликования постановления в ГИБДД должна быть направлена схема организации движения из-за перекрытия Ипподромской.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить длину участка дороги, где будут введены ночные ограничения движения.

Ограничения из-за стройки моста введут и на Станционной — часть улицы перекроют уже в июне.

Недавно мы поговорили с новосибирцами, живущими рядом с будущим мостом, и расспросили их о том, как это отразилось на их жизни.

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закрытие движенияулица Ипподромскаячетвертый мостмэрия
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