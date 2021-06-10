Мэрия объявила о временном закрытии Ипподромской из-за строительства четвертого моста

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления о закрытии движения по улице Ипподромской в районе железнодорожных путей. Причина введения ограничений — строительство четвертого моста.



— Ввести в ночное время с 23:00 до 05:00 с 18 июля по 3 августа временное прекращение движения транспортных средств по улице Ипподромской в Центральном районе путем закрытия проезжей части в районе пересечения с улицей Кривощёковской, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в документе.