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Тема дняНа рынке труда начался кадровый голод

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1,5 часа езды вместо 10 минут: три новосибирца рассказали, как им живется рядом со стройкой на площади Труда

А как на вашей жизни отразилось строительство четвертого моста?

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Строительство четвертого моста вызывает у горожан разные эмоции

Строительство четвертого моста вызывает у горожан разные эмоции

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Стройка на площади Труда заставила новосибирцев страдать от пробок

Строительство четвертого моста через Обь внесло свои коррективы в уклад жизни горожан. Чаще всего новосибирцы жалуются на пробки и пыль, другие задаются вопросом о целесообразности моста в этом месте. Ранее мы спрашивали, как изменились будни жителей Горского жилмассива из-за новых строек, а теперь спросили об этом же новосибирцев с площади Труда. Почитайте три мнения о стройке, заторах во дворах и теряющемся такси.

Алёна Шестакова, жительница дома на площади Труда:

— Мы живем в доме по адресу: Широкая, 15 уже около пяти лет. С началом строительства изменилось многое. Во-первых, внешний вид улицы, по которой мы ходим ежедневно (шум техники, разрытые ямы, кучи мусора и земли вокруг). Во-вторых, бесконечные пробки. К примеру, чтобы привезти ребенка в детский сад на остановке «Красный Факел» вовремя и без пробок, приходится выезжать в 06:40–06:50, в противном случае образуется пробка и вероятность опоздать велика. А о возвращении домой и говорить не приходится: дорога, которая должна занимать 10 минут, может занимать до 1,5 часа. Затем, даже при временном перекрытии проезда к нашему дому со стороны улицы Широкой, приходилось заезжать со стороны улицы Котовского — по дворам. А в такой ситуации и с таким количеством машин, пользующихся этим проездом, постоянные заторы неизбежны. Еще невозможно проехать из-за погрузки/разгрузки из «Газелей», которые что-то привозят жителям.

Ожиданий от стройки пока никаких, так как все проекты, представленные в открытых источниках, не дают полной картины того, как всё будет в действительности. На мой взгляд, на данный момент городу необходимы еще как минимум два уже действующих моста через Обь, чтобы снизить нагрузку. Если представить, что когда-то Октябрьский мост будет закрыт, пусть даже частично, на реконструкцию, всю нагрузку заберет на себя Димитровский мост; скорее всего, домой мы тогда точно будем попадать только после стояния в часовых пробках.

Мария Копылова, работает на площади Труда:

— Я полтора года работаю руководителем отдела в здании на улице Широкая, 1а. Стройка прямо под окном. Постоянно перекрывают проезды, сейчас вот у здания часть парковки перекрыли. Такси теперь постоянно теряется, не понимают, как приехать. Если торопишься, то удачнее будет его на другой адрес заказать. Вообще я не вижу проблем в стройке, если грамотно организовать движение и поставить знаки: но зачем напрягаться? О комфорте людей думать некому.

Я жду мост. Я сторонник платного паркинга в центре и платного моста. Надеюсь, он действительно станет спасением от пробок для тех, кто готов заплатить за комфортное передвижение между берегами. Изменения в укладе неприятны (потому что можно и иначе), но не критичны. Если бы станцию метро строили, то я вообще была бы готова жить на стройке.

Денис, жилец дома, находящегося недалеко от площади Труда:

— Я живу на Котовского, 52. Теперь приходится выходить раньше, искать пути объезда. Более внимательно строить маршруты. Площадь Труда и так постоянно в пробках, а тут еще больше времени теряешь. Плюс почти круглосуточно забитая Станционная. Сейчас с левого берега на правый стало очень проблематично добираться. Димитровский мост стоит из-за стройки моста, Коммунальный мост стоит из-за своего состояния и стройки ЛДС. Если раньше, чтобы к восьми часам утра добраться на машине, например, до Речного вокзала, надо было выехать чуть позже семи, то сейчас еще на час раньше, иначе есть большой риск опоздать. Ну и с обратным маршрутом то же самое. В общем все изменения так или иначе связаны с передвижением на авто. Быстрый способ — пешком до метро, это если налегке. Либо тратить время в пробках.

Я от этой стройки глобально ничего не ожидаю. Еще один мост нужен. Но насколько он нужен именно в этом месте — вопрос. Опять же, если он будет платный, вряд ли будет много желающих по нему ездить. Ну и, на мой взгляд, надо глобально переделывать саму площадь Труда. Иначе толка от этого не будет. Лучше бы достроили Бугринский мост в том виде, в каком он задумывался. Со всеми развязками. А стоит ли стройка изменений в моем укладе? Город в любом случае растет и развивается, и я хочу видеть его красивым, чистым и современным.

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площадь Трудапробкичетвертый мост
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