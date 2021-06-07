1,5 часа езды вместо 10 минут: три новосибирца рассказали, как им живется рядом со стройкой на площади Труда

Стройка на площади Труда заставила новосибирцев страдать от пробок
Строительство четвертого моста через Обь внесло свои коррективы в уклад жизни горожан. Чаще всего новосибирцы жалуются на пробки и пыль, другие задаются вопросом о целесообразности моста в этом месте. Ранее мы спрашивали, как изменились будни жителей Горского жилмассива из-за новых строек, а теперь спросили об этом же новосибирцев с площади Труда. Почитайте три мнения о стройке, заторах во дворах и теряющемся такси.
Алёна Шестакова, жительница дома на площади Труда:
— Мы живем в доме по адресу: Широкая, 15 уже около пяти лет. С началом строительства изменилось многое. Во-первых, внешний вид улицы, по которой мы ходим ежедневно (шум техники, разрытые ямы, кучи мусора и земли вокруг). Во-вторых, бесконечные пробки. К примеру, чтобы привезти ребенка в детский сад на остановке «Красный Факел» вовремя и без пробок, приходится выезжать в 06:40–06:50, в противном случае образуется пробка и вероятность опоздать велика. А о возвращении домой и говорить не приходится: дорога, которая должна занимать
Ожиданий от стройки пока никаких, так как все проекты, представленные в открытых источниках, не дают полной картины того, как всё будет в действительности. На мой взгляд, на данный момент городу необходимы еще как минимум два уже действующих моста через Обь, чтобы снизить нагрузку. Если представить, что когда-то Октябрьский мост будет закрыт, пусть даже частично, на реконструкцию, всю нагрузку заберет на себя Димитровский мост; скорее всего, домой мы тогда точно будем попадать только после стояния в часовых пробках.
Мария Копылова, работает на площади Труда:
— Я полтора года работаю руководителем отдела в здании на улице
Я жду мост. Я сторонник платного паркинга в центре и платного моста. Надеюсь, он действительно станет спасением от пробок для тех, кто готов заплатить за комфортное передвижение между берегами. Изменения в укладе неприятны (потому что можно и иначе), но не критичны. Если бы станцию метро строили, то я вообще была бы готова жить на стройке.
Денис, жилец дома, находящегося недалеко от площади Труда:
— Я живу на Котовского, 52. Теперь приходится выходить раньше, искать пути объезда. Более внимательно строить маршруты. Площадь Труда и так постоянно в пробках, а тут еще больше времени теряешь. Плюс почти круглосуточно забитая Станционная. Сейчас с левого берега на правый стало очень проблематично добираться. Димитровский мост стоит из-за стройки моста, Коммунальный мост стоит из-за своего состояния и стройки ЛДС. Если раньше, чтобы к восьми часам утра добраться на машине, например, до Речного вокзала, надо было выехать чуть позже семи, то сейчас еще на час раньше, иначе есть большой риск опоздать. Ну и с обратным маршрутом то же самое. В общем все изменения так или иначе связаны с передвижением на авто. Быстрый
Я от этой стройки глобально ничего не ожидаю. Еще один мост нужен. Но насколько он нужен именно в этом
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