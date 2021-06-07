1,5 часа езды вместо 10 минут: три новосибирца рассказали, как им живется рядом со стройкой на площади Труда

Строительство четвертого моста через Обь внесло свои коррективы в уклад жизни горожан. Чаще всего новосибирцы жалуются на пробки и пыль, другие задаются вопросом о целесообразности моста в этом месте. Ранее мы спрашивали, как изменились будни жителей Горского жилмассива из-за новых строек, а теперь спросили об этом же новосибирцев с площади Труда. Почитайте три мнения о стройке, заторах во дворах и теряющемся такси.



Алёна Шестакова, жительница дома на площади Труда: