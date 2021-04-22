«Он из бани выходит в одном белье». Что наблюдают жители Горского и чем им мешает последний частный дом

В осаде 20-подъездной многоэтажки оказался частный
Город засаживают новостройками, снося при этом частный сектор. Недавно даже сами застройщики рассказали, что поможет расселить частный сектор в центре Новосибирска. В других местах аварийные дома стоят без крыш (по словам местных жителей, их облюбовали бездомные и подростки). В Горском жилмассиве уже давно стоит одинокий частный дом, который теряется среди кирпичных многоэтажек. Мы спросили у жительницы кирпичного дома в Горском жилмассиве Оксаны Безденежных, как им живется по соседству с деревянным домом и стройкой ЛДС. Читайте ее авторскую колонку.
Раньше на месте ЖК «Радужный каскад», который состоит из четырех кирпичных домов, был частный сектор — на склоне стояло множество домиков с баньками, огородами, участками. И я даже сама застала тот промежуток времени. Постепенно здесь выкупил землю «Первый строительный фонд» и начал свою застройку. Первые дома застройщика расположились выше по склону, а наш дом — самый огромный, состоящий из двадцати подъездов — находится немножко в низине. Стройка домов, насколько мне известно, началась примерно
С его хозяином выходило несколько интервью, где он говорил о том, что ему предлагали квартиру в каком-то старом доме. Но если бы застройщик ущемлял как-то в правах жителей этих домов, наверное, недовольных бы осталось больше. Наверное, в принципе бы домиков здесь было больше, но он один. И вот уже лет восемь у него висит табличка «Продам», он ее не снимает. Так как ситуация не меняется уже столько лет, я думаю, она висит просто так.
Начало строительства ЛДС и старый дом
В 2018 году мы купили здесь квартиру. Выбирали по многим показателям, очень выгодно с точки зрения недвижимости: дом кирпичный, рядом метро, школы, садики, институты, выезд на мост, хорошие планировки. В том же году пошла речь о том, что будет строиться четвертый мост и ЛДС. Но это всё ходило на уровне слухов, строек не было. Мы ходили на экскурсию к застройщику, видели этот дом частный, естественно, спросили представителя компании, что будет с этим жителем. Нам ответили, что с ним вроде как договорились и что, когда закончится стройка, его здесь уже не будет. В управляющей компании «Первого строительного фонда» были проекты нашего комплекса — на его месте должна была быть лестница, которая ведет наверх. Нам это необходимо, так как дом в низине, и необходим доступ к станции метро «Студенческая», да и ко всем остановкам.
Застройщик вышел из ситуации иначе: с другой стороны, где коммерческая недвижимость, была техническая лестница — ее переоборудовали для жителей. Эта лестница достаточно высокая и по ней тяжело ходить и молодому, и взрослому поколению (я насчитала там девяносто пять ступеней — это высота пятого этажа). Мы понимаем, что у нас могла быть более комфортная для людей лестница.
Для нас помимо лестницы, которая есть, чтобы ходить с моста, есть еще проход в самой дамбе моста. Оборудовано всё так, что нам нужно будет подняться по лестнице, перейти дорогу, спуститься по лестнице, пройти этот тоннель, который в дамбе, выйти из него, подняться опять по лестнице, пройти какое-то расстояние, по лестнице спуститься, зайти в станцию метро и подняться по эскалатору на саму станцию метро. Мы мечтали о том, что вот построят станцию «Спортивная» — и нам не придется подниматься вверх по всем этим ступеням. Оказывается, что, возможно, даже будет еще хуже.
У нас дом находится посреди огромных строек. Строится четвертый мост, постоянно около дома вдоль озера ездят КАМАЗы, заполненные песком, постоянно шумит техника — занимается строительством четвертого моста. Там приехали, огородили территорию колючей проволокой, стоят охранники с автоматами — федеральный объект. Никого не пускают. До станции электрички вообще не добраться — нужно взбираться на гору, чтобы на нее дойти. С другой стороны, где строят станцию метро, у нас выезд с подъемом на мост. Уже вторая временная дорога появилась — сначала сделали одну временную, потом вторую. Потом уже будет полностью отсыпана дорога для того, чтобы был какой-то более-менее адекватный подъезд к нашему дому и развязка. Надеемся, что подумают о нас, о жителях, что не обрубят просто так — если есть жилой дом, значит, должен быть к нему подъезд цивилизованный.
Дом в окружении многоэтажек
Есть еще нюанс: это частный дом, и, соответственно, всё, что у него там происходит, весь мусор, сети, целлофановые пакеты, которые ему в забор прилетают и застревают, весь хлам, который у него находится, — это всё у нас на обозрении. Дом черный, полуразвалившийся, территория достаточно большая, захламленная — часть под огород отведена, часть — под пиломатериалы, которые лежат уже полусгнившие, а в самом низу его участка находится болото. Там у детей падают их самолетики, падают их игрушки, там завалившийся забор. Ну, в общем, он за своим участком не следит. Есть впечатление, будто ему всё равно на нас. Например, в полуметре от забора может находиться хлам, сухая трава, вещи, которые из-за ветра разлетаются. Почему бы чисто по-человечески не привести территорию в порядок?
Так как дом частный, там есть баня, веранда. Я была свидетелем такой картины: он из бани выходит в одном белье, в полотенце на плечиках, идет до веранды, садится туда и смотрит. Я как-то не готова видеть такие картины у себя из окна. Не сказала бы, что жители его не любят — с ним смирились, потому что это частная территория. Да и с ним сделать ничего невозможно. У нашего дома есть закрытая группа во «ВКонтакте». Там даже звучало предложение, чтобы спросить, сколько хозяин хочет за свой дом. Если там сумма адекватная, то, может, скинуться всем домом да купить этот участок, снести всё под ноль, засадить газоном.
Если говорить о том, что он хочет продать свою недвижимость, непонятно, кому он ее продаст. Если взять нечто коммерческое, то это достаточно проблематично, ведь участок находится на склоне. У хозяина возле дома стоит УАЗ, на котором он ездит только летом, потому что на эту горку вверх не может забраться в другое время года. Тогда коммерции там нужно будет что-то оборудовать для того, чтобы была доступность у людей к этому месту. Вообще сложно представить, что там можно построить. Потому что, с одной стороны, территория большая, но с другой стороны — не настолько, чтобы там сделать какой-то хороший магазин. По слухам, хозяин просил чуть ли
Я ни разу не видела каких-то людей, чтобы он что-то кому-то показывал, объяснял, рассказывал, чтобы кто-то реально заинтересовался его участком. Да и, в принципе, мы даже искали как-то объявление на НГС, на «Авито», но ничего такого нет. У него есть табличка «Продам», у него есть еще табличка, что это частная территория. Вообще территория рядом с ним эта выглядит, как будто здесь планировалось что-то касательно нашего дома: площадка, парковки или еще что-то. И просто это вот из-за того, что он не согласился, так и осталось. Я думаю, что жители даже были бы согласны на зеленое насаждение, пусть это будет просто травка с клумбами, но не этот постоянный мусор.
Может быть, он уже сам жалеет, что не согласился на условия застройщика — всякое бывает. Но он живет в таких условиях, что как-то на всё это смотреть не очень приятно, поэтому большинство людей выбирает просто не смотреть. У нас прямо рядом с ним есть детская площадка и хоккейная коробка. Очень много детей всегда, потому что зимой там катаются на коньках, а летом ребятня играет в баскетбол, футбол — и вот просто одно неловкое движение, и кто-то полетит в это болото, в этот забор.
Скоро будет Молодежный чемпионат мира по хоккею здесь. Мы уже шутим, что будут приезжать иностранцы, гулять по территории рядом, зайдут во двор: вокруг цивилизация — и тут этот дом. Сразу себе представляешь картину, как они тыкают пальцем и фотографируются на его фоне. Может быть, конечно, к чемпионату местные власти захотят как-то с ним договориться. Гостиница на Маркса (гостиница «Турист». —
Вот и получается, что до истины не докопаться, потому что у него, жителя, она одна, у нас — другая. И, судя по его интервью (вышло в аккаунте в инстаграме одного новосибирского блогера. —
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