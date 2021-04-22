«Он из бани выходит в одном белье». Что наблюдают жители Горского и чем им мешает последний частный дом

Раньше на месте ЖК «Радужный каскад», который состоит из четырех кирпичных домов, был частный сектор — на склоне стояло множество домиков с баньками, огородами, участками. И я даже сама застала тот промежуток времени. Постепенно здесь выкупил землю «Первый строительный фонд» и начал свою застройку. Первые дома застройщика расположились выше по склону, а наш дом — самый огромный, состоящий из двадцати подъездов — находится немножко в низине. Стройка домов, насколько мне известно, началась примерно в 2005 году . В 2011 году мой отец смотрел здесь жилье, этот частный дом уже стоял один. То есть прошло уже десять лет, а вот этот дом так и стоит.

С его хозяином выходило несколько интервью, где он говорил о том, что ему предлагали квартиру в каком-то старом доме. Но если бы застройщик ущемлял как-то в правах жителей этих домов, наверное, недовольных бы осталось больше. Наверное, в принципе бы домиков здесь было больше, но он один. И вот уже лет восемь у него висит табличка «Продам», он ее не снимает. Так как ситуация не меняется уже столько лет, я думаю, она висит просто так.