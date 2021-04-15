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На Никитина начали разбирать бараки — часть зданий оставили полуразрушенными

Аварийные дома стоят без крыш, по словам местных жителей, их облюбовали бездомные и подростки

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Это дом на улице Никитина, 138а. Разбирать его начали около месяца назад, чиновники отмечают, что это сделали без разрешения местные жители

Это дом на улице Никитина, 138а. Разбирать его начали около месяца назад, чиновники отмечают, что это сделали без разрешения местные жители

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В Новосибирске оставили полуразрушенными бараки на Никитина

В Новосибирске начали разбирать бараки на улице Никитина, однако часть старых домов так осталась наполовину разобранной. Из-за этого, как говорят местные жители, в заброшенных зданиях регулярно появляются мародёры, подростки и бездомные.

— На улице Никитина, наконец, начали расселять аварийные барки. Пустующие бараки начали сносить. Начали и бросили. Сейчас там полдюжины полуразрушенных домов. Уже неделю не видно рабочих и техники. По баракам лазят мародеры и подростки. Украли, например, канализационный люк, колодец стоит открытый, не огорожен. Один барак уже горел, — сообщил корреспонденту НГС Игорь Моисеев, проживающий поблизости.

Проезд между домами №138а и 140а завален строительным мусором

Проезд между домами №138а и 140а завален строительным мусором

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По его словам, работы на этом участке начались около месяца назад.

История расселения бараков на Никитина

Дома на Никитина — самые старые из признанных аварийными в городе. Они получили этот статус ещё в 2013 году, но их расселение и снос по разным причинам откладывались. Изначально сносом и расселением 40 домов должна была заниматься московская компания «СУ-155», но в 2015 году мэрия расторгла с ней договор. В 2018 году был заключен договор с компанией «КМС», однако в результате расселение домов взяла на себя мэрия. Она обещала расселить аварийные дома до 2019 года.

В том же году мы побывали на улице Никитина, где владельцы бараков в ожидании расселения вынуждены были укреплять их досками, чтобы те не обрушились, и дежурили ночами, опасаясь за поджог деревянных домов.

Какие дома начали разбирать

Некоторые дома на участке между улицами Никитина и Панфиловцев действительно были снесены полностью, например, дом №134а. Контракт на него заключило МКУ «Городское жилищное агентство» с ООО «ПрофСтрой Плюс» в конце марта этого года (сумма — около 500 тысяч рублей). Как подтвердил НГС директор этой компании Вячеслав Альшанов, работы были полностью завершены.

— У меня есть договор, в рамках него мы всё сделали: демонтировали один дом, вывезли весь мусор, сдали мэрии работы плюс документы на утилизацию предоставили, — отметил он.

Других свежих аукционов на демонтаж бараков на Никитина корреспонденту НГС обнаружить не удалось.

А здесь уже успели похозяйничать мародеры — тут нет крышки колодца

А здесь уже успели похозяйничать мародеры — тут нет крышки колодца

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Полуразрушенными, как говорит местный житель Игорь Моисеев, остаются, в частности, дома №138а и 140а. В последнем недавно был пожар, который, как полагают жители, устроили бездомные.

— Между этими домами проезд во двор пятиэтажки Никитина 138б завален строительным мусором и головешками. Есть еще дом на Крамского, 17/1 — это давно расселенный барак. В этом году в нём крыша провалились под тяжестью снега. И на Никитина, 152 — это сгоревший в прошлом году барак, так и стоит полуразрушенный, — объяснил мужчина.

Кто займется оставшимися полуразрушенными домами

Как пояснили в МКУ «Городское жилищное агентство», сносом бараков действительно занимаются власти. Планы на этот год — освободить территорию под 14 домами.

— Сейчас будет проходить процедура аукционов, когда она закончится, заключим договоры и будем сносить. А дома (имеются в виду полуразобранные строения — Прим.ред.), которые там сносят местные жители, — это их рук дело. Они самостоятельно растаскивают всё. Мы уже несколько раз обращались в правоохранительные органы, задерживали несколько человек. Частный сектор себе тащит на дрова или куда, выбирает то, что получше, — отметил Юрий Кошелев из МКУ.

На вопрос о том, сами ли местные жители сняли крыши у бараков, Кошелев ответил, что какие-то строения действительно начали сносить сами жители, а часть домов лишилась крыш из-за пожаров.

По его словам замедляет процесс сноса домов нововведение — теперь на демонтаж конструкций необходимо готовить проект.

— Сначала будем сейчас сносить 140а и 132 — то есть два дома. Потом следующие. Всего 14 домов, — добавил он.

А вот, как выглядит дом в ожидании расселения — это еще один старый деревянный барак недалеко от улицы Никитина. В сентябре в нём рухнула крыша в одной из комнат, но в доме остались жить люди, потому что им некуда идти.

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баракидомаМКУ
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