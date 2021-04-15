На Никитина начали разбирать бараки — часть зданий оставили полуразрушенными

По его словам, работы на этом участке начались около месяца назад.



История расселения бараков на Никитина



Дома на Никитина — самые старые из признанных аварийными в городе. Они получили этот статус ещё в 2013 году, но их расселение и снос по разным причинам откладывались. Изначально сносом и расселением 40 домов должна была заниматься московская компания «СУ-155», но в 2015 году мэрия расторгла с ней договор. В 2018 году был заключен договор с компанией «КМС», однако в результате расселение домов взяла на себя мэрия. Она обещала расселить аварийные дома до 2019 года.



В том же году мы побывали на улице Никитина, где владельцы бараков в ожидании расселения вынуждены были укреплять их досками, чтобы те не обрушились, и дежурили ночами, опасаясь за поджог деревянных домов.



Какие дома начали разбирать



Некоторые дома на участке между улицами Никитина и Панфиловцев действительно были снесены полностью, например, дом №134а. Контракт на него заключило МКУ «Городское жилищное агентство» с ООО «ПрофСтрой Плюс» в конце марта этого года (сумма — около 500 тысяч рублей). Как подтвердил НГС директор этой компании Вячеслав Альшанов, работы были полностью завершены.

