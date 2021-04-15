На Никитина начали разбирать бараки — часть зданий оставили полуразрушенными

В Новосибирске оставили полуразрушенными бараки на Никитина
В Новосибирске начали разбирать бараки на улице Никитина, однако часть старых домов так осталась наполовину разобранной. Из-за этого, как говорят местные жители, в заброшенных зданиях регулярно появляются мародёры, подростки и бездомные.
— На улице Никитина, наконец, начали расселять аварийные барки. Пустующие бараки начали сносить. Начали и бросили. Сейчас там полдюжины полуразрушенных домов. Уже неделю не видно рабочих и техники. По баракам лазят мародеры и подростки. Украли, например, канализационный люк, колодец стоит открытый, не огорожен. Один барак уже горел, — сообщил корреспонденту НГС Игорь Моисеев, проживающий поблизости.
По его словам, работы на этом участке начались около месяца назад.
История расселения бараков на Никитина
Дома на Никитина — самые старые из признанных аварийными в городе. Они получили этот статус ещё в 2013 году, но их расселение и снос по разным причинам откладывались. Изначально сносом и расселением 40 домов должна была заниматься московская компания «СУ-155», но в 2015 году мэрия расторгла с ней договор. В 2018 году был заключен договор с компанией «КМС», однако в результате расселение домов взяла на себя мэрия. Она обещала расселить аварийные дома до 2019 года.
В том же году мы побывали на улице Никитина, где владельцы бараков в ожидании расселения вынуждены были укреплять их досками, чтобы те не обрушились, и дежурили ночами, опасаясь за поджог деревянных домов.
Какие дома начали разбирать
Некоторые дома на участке между улицами Никитина и Панфиловцев действительно были снесены полностью, например, дом №134а. Контракт на него заключило МКУ «Городское жилищное агентство» с ООО «ПрофСтрой Плюс» в конце марта этого года (сумма — около 500 тысяч рублей). Как подтвердил НГС директор этой компании Вячеслав Альшанов, работы были полностью завершены.
— У меня есть договор, в рамках него мы всё сделали: демонтировали один дом, вывезли весь мусор, сдали мэрии работы плюс документы на утилизацию предоставили, — отметил он.
Других свежих аукционов на демонтаж бараков на Никитина корреспонденту НГС обнаружить не удалось.
Полуразрушенными, как говорит местный житель Игорь Моисеев, остаются, в частности, дома №138а и 140а. В последнем недавно был пожар, который, как полагают жители, устроили бездомные.
— Между этими домами проезд во двор пятиэтажки Никитина 138б завален строительным мусором и головешками. Есть еще дом на Крамского, 17/1 — это давно расселенный барак. В этом году в нём крыша провалились под тяжестью снега. И на Никитина, 152 — это сгоревший в прошлом году барак, так и стоит полуразрушенный, — объяснил мужчина.
Кто займется оставшимися полуразрушенными домами
Как пояснили в МКУ «Городское жилищное агентство», сносом бараков действительно занимаются власти. Планы на этот год — освободить территорию под 14 домами.
— Сейчас будет проходить процедура аукционов, когда она закончится, заключим договоры и будем сносить. А дома (имеются в виду полуразобранные строения — Прим.ред.), которые там сносят местные жители, — это их рук дело. Они самостоятельно растаскивают всё. Мы уже несколько раз обращались в правоохранительные органы, задерживали несколько человек. Частный сектор себе тащит на дрова или куда, выбирает то, что получше, — отметил Юрий Кошелев из МКУ.
На вопрос о том, сами ли местные жители сняли крыши у бараков, Кошелев ответил, что какие-то строения действительно начали сносить сами жители, а часть домов лишилась крыш из-за пожаров.
По его словам замедляет процесс сноса домов нововведение — теперь на демонтаж конструкций необходимо готовить проект.
— Сначала будем сейчас сносить 140а и 132 — то есть два дома. Потом следующие. Всего 14 домов, — добавил он.
А вот, как выглядит дом в ожидании расселения — это еще один старый деревянный барак недалеко от улицы Никитина. В сентябре в нём рухнула крыша в одной из комнат, но в доме остались жить люди, потому что им некуда идти.