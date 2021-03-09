Миллионеры на сугробах. 5 компаний, которые заработали на вывозе снега с улиц Новосибирска

Бизнесмены из Новосибирска заработали миллионы на вывозе снега с улиц
Снежная зима 2020–2021 годов отзывается болью в сердце новосибирцев — такого количества жалоб на нечищеные тротуары и дороги, пожалуй, редакция НГС не получала никогда. Сугробы выше человеческого роста то и дело появлялись на пешеходных переходах и тротуарах, затрудняя перемещение по городу. Дороги утопали в снежной каше, а попытки устранить наледь с парковочных мест оборачивались еще большими неприятностями. И до завершения этой снежной эпопеи еще минимум месяц — синоптики предупреждают об обильных снегопадах в марте. Но есть и те, кто умудрился заработать на особенно снежной новосибирской зиме — это компании, получившие за вывоз снега внушительные суммы из бюджета Новосибирска. Журналист НГС Ксения Лысенко изучила аукционы, объявленные различными дорожными учреждениями мэрии, и выяснила, кому достаются многомиллионные контракты.
Как устроена уборка снега в Новосибирске
Уборкой и вывозом снега с улиц города занимаются семь учреждений, подведомственных мэрии Новосибирска. Это ДЭУ
— Общее количество техники, участвующей в зимнем содержании улично-дорожной сети города, составляет 482 единицы. Работа организована в двухсменном режиме, при этом количество техники, выходящей в дневную или ночную смену, определяется от обстановки на улично-дорожной сети. Основной выход техники осуществляется в ночную смену. В совокупности на уборку улично-дорожной сети в сутки выходит 450–480 единиц техники, — пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Однако есть важное уточнение: все 482 единицы техники никогда не смогут выйти на улицы города одновременно. Чиновники называют этому две причины — техническая готовность («коэффициент снижения выхода техники по нормативу 0,75») и недостаточная укомплектованность учреждений водителями и механизаторами (не хватает примерно 20% сотрудников).
Поэтому ДЭУ регулярно объявляют аукционы и привлекают дополнительную технику (иногда даже с водителем), принадлежащую другим компаниям.
— В условиях нехватки техники дорожными учреждениями в рамках проведения конкурсных процедур заключаются контракты с различными организациями на привлечение сторонней техники, преимущественно самосвальной, на вывоз снега с улично-дорожной сети города. По заключенным договорам ежесуточно привлекаются от 50 до 60 единиц самосвальной техники, — говорят в департаменте.
Работу этих компаний оплачивают из количества потраченных часов. Спонсор — городской бюджет. При этом речь идет о миллионных суммах. Самый большой контракт, который был замечен нами при изучении открытых аукционов этого года, — на сумму 6,1 миллиона рублей.
Этих денег могло бы хватить для закупки недостающей техники и приема новых водителей в штат, однако из года в год муниципальные дорожные учреждения предпочитают проводить аукционы и организовывать коммерческие тендеры (информация о победителе в них является закрытой), давая возможность обычным компаниям получать солидные гонорары от мэрии.
Правда, тенденция может прерваться — в этом месяце ДЭУ
Сколько денег получают победители аукционов
Общая сумма контрактов, которые ДЭУ Новосибирска разыграли этой зимой среди довольно ограниченного круга компаний, превысила 23 миллиона рублей. Мы смогли посчитать только те контракты, победитель в которых был назван и опубликован на сайте закупок.
Большая часть аукционов была закрытой, победитель в таком случае не называется, но указывается сумма контракта. Так, с ноября по март одно только ДЭУ
Какие компании получили контракты
Самую большую прибыль из этой зимы сумело извлечь ООО «Авто-Партнер», появившееся в 2014 году. Компания занимается перевозкой грузов специализированными автотранспортными средствами. Ее выручка на конец 2019 года — 25,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,3 миллиона рублей. Генеральный директор — Максим Хрипкин. За всё время своего существования компания заключила 19 контрактов на общую сумму 55,5 миллиона рублей.
Этой зимой «Авто-Партнер» выиграла 4 аукциона (по одному еще не заключен контракт) на общую сумму почти 9 миллионов рублей от ДЭУ
Больше всего контрактов у ООО «Сибавтострой» — за эту зиму компания выиграла 6. «Сибавтострой» существует с 2018 года, это микропредприятие, в котором, по данным «Контур.Фокуса», всего 1 человек (учредитель Юлия Григорьева). Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. На конец 2019 года выручка составляла 5,1 миллиона рублей, чистая прибыль — всего 34 тысячи.
Сотрудничать компания будет с ДЭУ
Самый известный представитель этой пятерки — ИП Кулиджанян Сергей Колевич. На его счету всего два контракта, но их суммы внушительны — 3,8 миллиона и 1,1 миллиона рублей.
Сергей Кулиджанян занимается пассажирским транспортом, имеет несколько юрлиц и связан с другим ИП — Кулиджанян Коля Серожович. Коля Кулиджанян широко известен как строитель жилья и ряда городских объектов — Михайловской набережной и снегоплавильных станций. Он является председателем Новосибирской региональной общественной организации «Совет предпринимателей-армян по реализации общественно значимых социальных проектов». Из-за набережной предприниматель и глава строительной компании «Перлит-Строй» начал судиться с мэрией в 2019 году. Снегоплавильная станция, построенная его компанией 7 лет назад в районе «Сибирского молла», сейчас закрыта. «В подготовку территории, электрообеспечение и газификацию новой станции мэрия вложила около 30–35 миллионов рублей. Еще 40 миллионов на приобретение канадской установки и ее монтаж потратил частный инвестор — компания "Строй-Сервис"», — писала наш журналист Елена Сафронова в 2013 году.
Кроме того, ООО «Перлит-Строй» совместно с мэрией построил снегоплавильную станцию на улице Широкой. Сейчас это единственная работающая снегоплавильная станция на весь город. По данным сайта правительства Новосибирской области, компания заключила концессионное соглашение с мэрией города на 2016–2030 годы. Проект оценивается в 246 миллионов рублей. Снег на эту станцию вывозят не все дорожные учреждения мэрии, а только ДЭУ
Три победы на аукционах, объявленных учреждениями мэрии, на счету у ООО «СибСтрой» (существует с 2011 года). Это еще одно микропредприятие, в нем только один человек — Василий Никитин (гендиректор и учредитель). У компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, выручка на конец 2019 года составила 1,8 миллиона рублей, прибыль — 50 тысяч. «СибСтрой» этой зимой сотрудничает с ДЭУ
Новичок среди этой пятерки — ООО «Триумф», которое появилось в 2019 году. Руководитель компании — Василий Чабановский. Компания занимается перевозками, ее баланс на конец 2020 года — 16 тысяч рублей. В феврале «Триумф» выиграл аукцион, объявленный ДЭУ
Этой зимой мы подсчитали, как и в каком количестве вывозят снег с городских магистралей. Ответ ищите в этой инфографике.