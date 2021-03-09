Миллионеры на сугробах. 5 компаний, которые заработали на вывозе снега с улиц Новосибирска

Как устроена уборка снега в Новосибирске



Уборкой и вывозом снега с улиц города занимаются семь учреждений, подведомственных мэрии Новосибирска. Это ДЭУ № 1 , ДЭУ № 3 , ДЭУ № 4 , ДЭУ № 5 , ДЭУ № 6 , ДЭУ Советского района, МКУ «ДЭУ Дзержинского района». У каждого из них — своя зона ответственности по районам города, свои снегоотвалы и своя спецтехника.



— Общее количество техники, участвующей в зимнем содержании улично-дорожной сети города, составляет 482 единицы. Работа организована в двухсменном режиме, при этом количество техники, выходящей в дневную или ночную смену, определяется от обстановки на улично-дорожной сети. Основной выход техники осуществляется в ночную смену. В совокупности на уборку улично-дорожной сети в сутки выходит 450–480 единиц техники, — пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.



Однако есть важное уточнение: все 482 единицы техники никогда не смогут выйти на улицы города одновременно. Чиновники называют этому две причины — техническая готовность («коэффициент снижения выхода техники по нормативу 0,75») и недостаточная укомплектованность учреждений водителями и механизаторами (не хватает примерно 20% сотрудников).

