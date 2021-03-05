Спецтехнику для уборки дорог Новосибирска привезет компания-поставщик «Алросы»

Новосибирск закупит спецтехнику на 65 миллионов у компании-поставщика «Алросы»
На этой неделе в Новосибирске прошел аукцион на поставку спецтехники для содержания дорог — его провело «ДЭУ-1», подведомственное мэрии. Контракт ценой в 64,9 миллиона выиграла курганская компания ООО «КомплектСнаб», известная в частности контрактами с «Алросой».
За эту сумму победитель должен будет предоставить 14 единиц спецтехники, в числе которых один автогрейдер, один снегопогрузчик и десять погрузчиков с комплектом навесного оборудования. Согласно документации аукциона, первые два погрузчика должны поступить до 31 апреля, затем до 31 мая — еще два погрузчика. Остальные 10 единиц техники компания-победитель поставит в Новосибирск до 15 декабря 2021 года.
Рассчитываться с ней будут средствами городского бюджета. В 2021 году компании заплатят
Ранее, в феврале, этот же аукцион на поставку технику был признан несостоявшимся — на него не было подано ни одной заявки.
ООО «КомплектСнаб» удалось сбить цену на 2,5% от начальной цены контракта (
«КомплектСнаб» располагается в Кургане и занимается оптовой торговлей спецоборудованием и «прочими машинами», ее генеральный директор — Наталья Полкова. ООО «КомплектСнаб» — официальный дилер техники под брендами ЧЕТРА и Курганмашзавод.
По данным «Контур.Фокуса», выручка компании, по итогам 2019 года, составила
С «ДЭУ-1» курганская компания будет сотрудничать впервые.
Муниципальное предприятие «УЗСПТС» в начале февраля объявило аукцион на разработку проектной документации для ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Максимальная стоимость работ —