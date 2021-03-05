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Спецтехнику для уборки дорог Новосибирска привезет компания-поставщик «Алросы»

65 миллионов выделят из городского бюджета 2021 и 2022 годов

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14 единиц техники обойдутся мэрии почти в 65 миллионов рублей

14 единиц техники обойдутся мэрии почти в 65 миллионов рублей

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Новосибирск закупит спецтехнику на 65 миллионов у компании-поставщика «Алросы»

На этой неделе в Новосибирске прошел аукцион на поставку спецтехники для содержания дорог — его провело «ДЭУ-1», подведомственное мэрии. Контракт ценой в 64,9 миллиона выиграла курганская компания ООО «КомплектСнаб», известная в частности контрактами с «Алросой».

За эту сумму победитель должен будет предоставить 14 единиц спецтехники, в числе которых один автогрейдер, один снегопогрузчик и десять погрузчиков с комплектом навесного оборудования. Согласно документации аукциона, первые два погрузчика должны поступить до 31 апреля, затем до 31 мая — еще два погрузчика. Остальные 10 единиц техники компания-победитель поставит в Новосибирск до 15 декабря 2021 года.

Рассчитываться с ней будут средствами городского бюджета. В 2021 году компании заплатят 17,6 миллиона рублей, а в 2022 году — оставшиеся 48,9 миллиона рублей.

Ранее, в феврале, этот же аукцион на поставку технику был признан несостоявшимся — на него не было подано ни одной заявки.

ООО «КомплектСнаб» удалось сбить цену на 2,5% от начальной цены контракта (66,6 миллиона рублей) и обойти конкурента — новосибирскую компанию ООО «Амкодор — Росмаш», которая ранее уже поставляла оборудование для учреждений мэрии и новосибирского аэропорта.

«КомплектСнаб» располагается в Кургане и занимается оптовой торговлей спецоборудованием и «прочими машинами», ее генеральный директор — Наталья Полкова. ООО «КомплектСнаб» — официальный дилер техники под брендами ЧЕТРА и Курганмашзавод.

По данным «Контур.Фокуса», выручка компании, по итогам 2019 года, составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 116,9 млн рублей. Компания давно получает контракты от крупнейших российских предприятий. Пять раз «КомплектСнаб» выигрывал аукционы, объявленные алмазодобывающей компанией «Алроса». Четыре контракта «КомплектСнаб» заключал с АО «Трансефть — Сибирь», три — с ПАО «Транснефть», два — с ПАО «Сибирско-Уральская Энергетическая Компания».

С «ДЭУ-1» курганская компания будет сотрудничать впервые.

Муниципальное предприятие «УЗСПТС» в начале февраля объявило аукцион на разработку проектной документации для ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Максимальная стоимость работ — 28 408 970 рублей.

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