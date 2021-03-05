Спецтехнику для уборки дорог Новосибирска привезет компания-поставщик «Алросы»

На этой неделе в Новосибирске прошел аукцион на поставку спецтехники для содержания дорог — его провело «ДЭУ-1», подведомственное мэрии. Контракт ценой в 64,9 миллиона выиграла курганская компания ООО «КомплектСнаб», известная в частности контрактами с «Алросой».

За эту сумму победитель должен будет предоставить 14 единиц спецтехники, в числе которых один автогрейдер, один снегопогрузчик и десять погрузчиков с комплектом навесного оборудования. Согласно документации аукциона, первые два погрузчика должны поступить до 31 апреля, затем до 31 мая — еще два погрузчика. Остальные 10 единиц техники компания-победитель поставит в Новосибирск до 15 декабря 2021 года.

